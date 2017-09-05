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В Алматы задержан сотрудник таможенного поста «Жетысу»

5 сентября 2017, 12:41

Его подозревают в получении взятки.

24 августа при проведении следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками УВБ ДГД по г.Алматы задержан сотрудник таможенного поста «Жетысу» ДГД по г. Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки).

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДГД по г.Алматы, по которому проводятся необходимые следственные действия.

В целях противодействия коррупции, силами подразделения внутренней безопасности ДГД по г.Алматы на постоянной основе проводятся мероприятия и принимаются меры по пресечению случаев получения и дачи взятки. Призываем всех граждан, сообщать о противоправных действиях, как сотрудников органов госдоходов, так и лиц, предлагающих взятки - по телефону доверия службы внутренней безопасности ДГД по г.Алматы 279-29-56 или 8 778 918 60 15.

Фото: arnapress.kz

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