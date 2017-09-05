В Алматы задержан сотрудник таможенного поста «Жетысу»
5 сентября 2017, 12:41
Его подозревают в получении взятки.
24 августа при проведении следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками УВБ ДГД по г.Алматы задержан сотрудник таможенного поста «Жетысу» ДГД по г. Алматы, сообщает Zakon.kz.
Он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки).
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДГД по г.Алматы, по которому проводятся необходимые следственные действия.
В целях противодействия коррупции, силами подразделения внутренней безопасности ДГД по г.Алматы на постоянной основе проводятся мероприятия и принимаются меры по пресечению случаев получения и дачи взятки. Призываем всех граждан, сообщать о противоправных действиях, как сотрудников органов госдоходов, так и лиц, предлагающих взятки - по телефону доверия службы внутренней безопасности ДГД по г.Алматы 279-29-56 или 8 778 918 60 15.
Фото: arnapress.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876284-8e6fab6f899c6752230d3ef01e9aab92
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...