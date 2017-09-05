Опасный эксцесс в сфере законотворчества

Выступая 4 сентября 2017 года перед депутатами Парламента Президент нашей страны отметил, что депутаты при принятии законов должны советоваться с народом. «Казахстанцы имеют полное право быть в курсе всех законодательных новаций и наших решений» - сказал Глава государства.

По словам Президента, население не всегда информировано и не знает о своих правах и обязанностях, вытекающих из новых законов. А принимая особо чувствительные законы, члены правительства и депутаты не советуются с обществом и не разъясняют необходимость принятия того или иного законопроекта. В итоге, происходят эксцессы, сказал глава государства (по сообщению корреспондента Zakon.kz http://www.zakon.kz/4876036-nazarbaev-poruchil-parlamentu.html).

Меня поразило, насколько сказанное касается проекта Закона «О правовой помощи». Здесь действительно имеет место эксцесс исполнителя.

Нельзя сказать, что адвокатское сообщество не было извещено о необходимости представить свои предложения. Мы осознавали и осознаем необходимость перемен и совершенствования института адвокатуры с учетом накопленного опыта. Но все дело в том, что мы готовили предложения по совершенствованию Закона «Об адвокатской деятельности». А столкнулись с тем, что этот Закон разработчики предлагают «поставить на утрату». Необходимость такого законодательного эксперимента нам до сих пор не разъяснена. С нами по этому вопросу не посоветовались. С населением и подавно.

Президент в своем выступлении также сказал, что особое внимание следует уделить разъяснительной работе, в том числе нужно это делать и членам Правительства. Президент выразил уверенность, что казахстанцы имеют полное вправо быть в курсе всех законодательных новаций и наших решений.

Президент прямо указал в своем выступлении, что Правительство остается основным разработчиком большинства законопроектов в рамках ежегодного плана законопроектных работ. Однако ознакомившись с Концептуальным планом законотворческой работы, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 6 сентября 2016 года № 314 и Планом законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 905, мы никаких упоминаний о данном законопроекте не нашли.

Министерство юстиции входит в структуру Правительства, в связи с чем мы надеемся получить от него необходимые разъяснения. Вопросов, связанных с подготовкой резонансного законопроекта возникло столько, что мы вынуждены были обратиться в Минюст с двумя запросами.

В запросам мы пытаемся получить информацию для ответа на следующие вопросы:

- в рамках чьей инициативы разрабатывается законопроект?

- почему он не включен в текущие и перспективные планы?

- почему не соблюдается процедура его обсуждения?

Подробнее с текстами запросов можно ознакомиться на сайте Республиканской коллегии адвокатов: http://advokatura.kz/respublikanskaya-kollegiya-advokatov-zaprosy-v-minyust/.

Если Правительство не знает об инициативах Минюста и никаким образом это не санкционировало, то мы действительно имеем место с эксцессом. Тогда возникает вопрос, в чьих интересах действует исполнитель?

Выступая на эту тему в Парламенте, Президент также сказал: «При этом, как всегда, следует исходить из общегосударственных, а не узковедомственных, региональных интересов. Мы это наблюдаем».

Вот и мы наблюдаем, что при разработке концепции Закона «О юридической помощи» присутствует далеко не общегосударственный, а узковедомственный интерес. Разработчики сосредоточили свои усилия в области совершенствования юридической помощи на том, чтобы лишить адвокатов профильного закона и обязать их согласовывать все свои решения и действия с уполномоченным органом.

Нужно согласиться со словами Президента о том, что в последнее время законотворческий процесс стал более прозрачным, проводятся парламентские слушания, к рассмотрению проектов привлекаются эксперты, представители гражданского общества и СМИ. Тем не менее, Глава государства в выступлении выразил озабоченность тем, что граждане не всегда информированы, не знают свои права и обязанности, вытекающие из законов.

Еще слова Президента: «Об этом я говорил на Съезде судей, на сессии АНК, что любые проекты законов, которые затрагивают права и свободы всех наших людей, граждан, всех этнических, культурных и других, советоваться и решать, и принимать эти законы только в том случае, если наш народ принимает это. Все зависит от того, как разъясним, иногда не хватает: за высокими словами и терминами человеческим языком не объясняем людям, что мы хотим сделать, а ведь желание и парламента, и правительства, и мое - это же благо людей, правильно? Давайте разъясним, за какое благо людей мы принимаем те или иные решения. Это от нас зависит и мы можем это делать. В этой работе должны участвовать все : и правительство, и парламент, госаппарат и экспертное сообщество».

К этому трудно что-либо добавить.

Но что мы имеем в нашем случае?

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона «О правовых актах» проекты нормативных правовых актов, касающиеся торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, размещаются на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов в срок не менее 30 календарных дней до их принятия для публичного обсуждения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и ратифицированными международными договорами. Закон «О юридической помощи», направленный по задумке разработчиков на регулирование оказания всего комплекса юридических услуг, безусловно подпадает под эту категорию. Но проект концепции и закона даже не были размещены на сайте Минюста! Это было сделано только после направления нашего запроса 31 августа 2017 года.

Таким образом, нужно признать, что отдельные исполнители в разрез с требованиями законодательства и поручениями Президента, позволяют себе вести законотворческий процесс в произвольном порядке. Чем дискредитируют этот важный процесс полностью. Делают нелегитимным сам проект и будущий закон.

Если такое происходит при подготовке проекта, который находится под пристальным вниманием адвокатов и юристов, то можно представить в какой обстановке готовятся другие проекты!

Почему это происходит?

Возможно имеются две причины:

Во-первых, это действительно ведомственный интерес в ущерб интересу общественному. Хотя у этого интереса просматриваются вполне определенные бенефициары на реформируемом рынке.

Во-вторых, если делать все правильно (учитывать предложения адвокатов, обсуждать проект с населением, с экспертами и учеными), то тогда нужные поправки принять не получится.

Что же делать?

Конечно же не одобрять действий исполнителя, совершившего эксцесс. Не пытаться их легитимизировать, а поскорее вернуть его деятельность в правовое поле. Перечитать Закон «О правовых актах», Правила организации законопроектной работы, Правила размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов НПА, а также последнее выступление Президента, наконец.

Начать уважать Закон. И все у нас получится.