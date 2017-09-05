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Опасный эксцесс в сфере законотворчества

 

Выступая 4 сентября 2017 года перед депутатами Парламента Президент нашей страны отметил, что депутаты при принятии законов должны советоваться с народом. «Казахстанцы имеют полное право быть в курсе всех законодательных новаций и наших решений» - сказал Глава государства.

По словам Президента, население не всегда информировано и не знает о своих правах и обязанностях, вытекающих из новых законов. А принимая особо чувствительные законы, члены правительства и депутаты не советуются с обществом и не разъясняют необходимость принятия того или иного законопроекта. В итоге, происходят эксцессы, сказал глава государства (по сообщению корреспондента Zakon.kz http://www.zakon.kz/4876036-nazarbaev-poruchil-parlamentu.html).

Опасный эксцесс в сфере законотворчества (Ануар Тугел, Председатель Республиканской коллегии адвокатов)Меня поразило, насколько сказанное касается проекта Закона «О правовой помощи». Здесь действительно имеет место эксцесс исполнителя.

Нельзя сказать, что адвокатское сообщество не было извещено о необходимости представить свои предложения. Мы осознавали и осознаем необходимость перемен и совершенствования института адвокатуры с учетом накопленного опыта. Но все дело в том, что мы готовили предложения по совершенствованию Закона «Об адвокатской деятельности». А столкнулись с тем, что этот Закон разработчики предлагают «поставить на утрату». Необходимость такого законодательного эксперимента нам до сих пор не разъяснена. С нами по этому вопросу не посоветовались. С населением и подавно.

Президент в своем выступлении также сказал, что особое внимание следует уделить разъяснительной работе, в том числе нужно это делать и членам Правительства. Президент выразил уверенность, что казахстанцы имеют полное вправо быть в курсе всех законодательных новаций и наших решений.

Президент прямо указал в своем выступлении, что Правительство остается основным разработчиком большинства законопроектов в рамках ежегодного плана законопроектных работ. Однако ознакомившись с Концептуальным планом законотворческой работы, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 6 сентября 2016 года № 314 и Планом законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 905, мы никаких упоминаний о данном законопроекте не нашли.

Министерство юстиции входит в структуру Правительства, в связи с чем мы надеемся получить от него необходимые разъяснения. Вопросов, связанных с подготовкой резонансного законопроекта возникло столько, что мы вынуждены были обратиться в Минюст с двумя запросами.

В запросам мы пытаемся получить информацию для ответа на следующие вопросы:

- в рамках чьей инициативы разрабатывается законопроект?

- почему он не включен в текущие и перспективные планы?

- почему не соблюдается процедура его обсуждения?

Подробнее с текстами запросов можно ознакомиться на сайте Республиканской коллегии адвокатов: http://advokatura.kz/respublikanskaya-kollegiya-advokatov-zaprosy-v-minyust/.

Если Правительство не знает об инициативах Минюста и никаким образом это не санкционировало, то мы действительно имеем место с эксцессом. Тогда возникает вопрос, в чьих интересах действует исполнитель?

Выступая на эту тему в Парламенте, Президент также сказал: «При этом, как всегда, следует исходить из общегосударственных, а не узковедомственных, региональных интересов. Мы это наблюдаем».

Вот и мы наблюдаем, что при разработке концепции Закона «О юридической помощи» присутствует далеко не общегосударственный, а узковедомственный интерес. Разработчики сосредоточили свои усилия в области совершенствования юридической помощи на том, чтобы лишить адвокатов профильного закона и обязать их согласовывать все свои решения и действия с уполномоченным органом.

Нужно согласиться со словами Президента о том, что в последнее время законотворческий процесс стал более прозрачным, проводятся парламентские слушания, к рассмотрению проектов привлекаются эксперты, представители гражданского общества и СМИ. Тем не менее, Глава государства в выступлении выразил озабоченность тем, что граждане не всегда информированы, не знают свои права и обязанности, вытекающие из законов.

Еще слова Президента: «Об этом я говорил на Съезде судей, на сессии АНК, что любые проекты законов, которые затрагивают права и свободы всех наших людей, граждан, всех этнических, культурных и других, советоваться и решать, и принимать эти законы только в том случае, если наш народ принимает это. Все зависит от того, как разъясним, иногда не хватает: за высокими словами и терминами человеческим языком не объясняем людям, что мы хотим сделать, а ведь желание и парламента, и правительства, и мое - это же благо людей, правильно? Давайте разъясним, за какое благо людей мы принимаем те или иные решения. Это от нас зависит и мы можем это делать. В этой работе должны участвовать все : и правительство, и парламент, госаппарат и экспертное сообщество».

К этому трудно что-либо добавить.

Но что мы имеем в нашем случае?

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона «О правовых актах» проекты нормативных правовых актов, касающиеся торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, размещаются на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов в срок не менее 30 календарных дней до их принятия для публичного обсуждения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и ратифицированными международными договорами. Закон «О юридической помощи», направленный по задумке разработчиков на регулирование оказания всего комплекса юридических услуг, безусловно подпадает под эту категорию. Но проект концепции и закона даже не были размещены на сайте Минюста! Это было сделано только после направления нашего запроса 31 августа 2017 года.

Таким образом, нужно признать, что отдельные исполнители в разрез с требованиями законодательства и поручениями Президента, позволяют себе вести законотворческий процесс в произвольном порядке. Чем дискредитируют этот важный процесс полностью. Делают нелегитимным сам проект и будущий закон.

Если такое происходит при подготовке проекта, который находится под пристальным вниманием адвокатов и юристов, то можно представить в какой обстановке готовятся другие проекты!

Почему это происходит?

Возможно имеются две причины:

Во-первых, это действительно ведомственный интерес в ущерб интересу общественному. Хотя у этого интереса просматриваются вполне определенные бенефициары на реформируемом рынке.

Во-вторых, если делать все правильно (учитывать предложения адвокатов, обсуждать проект с населением, с экспертами и учеными), то тогда нужные поправки принять не получится.

Что же делать?

Конечно же не одобрять действий исполнителя, совершившего эксцесс. Не пытаться их легитимизировать, а поскорее вернуть его деятельность в правовое поле. Перечитать Закон «О правовых актах», Правила организации законопроектной работы, Правила размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов НПА, а также последнее выступление Президента, наконец.

Начать уважать Закон. И все у нас получится.

 

 

Ануар Тугел

Председатель

Республиканской коллегии адвокатов

 

5 сентября 2017, 12:28
Источник, интернет-ресурс: Тугел А.

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