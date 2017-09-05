Омбудсмен РК обсудил ситуацию с правами и возможностями людей с инвалидностью в Казахстане со Специальным докладчиком ООН

В г. Астане состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в РК (Омбудсмен) Аскара Шакирова с Специальным докладчиком ООН по правам людей с инвалидностью Каталиной Девандас Агилар в рамках ее официального визита в Казахстан.

В ходе встречи были всесторонне обсуждены вопросы обеспечения прав людей с инвалидностью в Казахстане, имплементации взятых страной обязательств в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов, взаимодействия государственных органов и гражданского общества в данном направлении.

Была также представлена исчерпывающая информация о специфике деятельности национального правозащитного учреждения, о его роли и месте в государственно-правовой системе в свете осуществленных в стране конституционных изменений.

А.Шакиров проинформировал международного эксперта о мерах, принимаемых офисом Омбудсмена в сфере обеспечения прав людей с особыми потребностями.

Так, за последние 5 лет в адрес Уполномоченного поступило 201 обращение по вопросам жилищных, трудовых прав лиц с инвалидностью, права на социальное обеспечение, охрану здоровья, образование, также вопросов неисполнения судебных решений и получения квалифицированной юридической помощи.

Реализация прав данной категории граждан актуализируется в соответствующем разделе ежегодного Отчета о деятельности Уполномоченного по правам человека, рекомендациях, направляемых государственным органам, по созданию условий для полноценного участия людей с инвалидностью в общественной жизни.

При осуществлении правозащитной деятельности учреждением Уполномоченного на системной основе проводится мониторинг организаций для престарелых и инвалидов, а также для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в том числе детей, учебно-производственных предприятий Казахского общества слепых и Казахского общества глухих. За последние 5 лет сотрудниками учреждения Омбудсмена посещено 44 таких организаций, по итогам посещения которых направлены соответствующие рекомендации в государственные органы.

К.Д. Агилар положительно оценила работу учреждения Омбудсмена в Казахстане, отметив содержательность представленной ей информации.

В свете презентации Казахстаном в Комитет ООН по правам инвалидов Первоначального доклада о мерах, принятых страной в целях осуществления Конвенции о правах инвалидов, стороны отметили значимость имплементации международных стандартов в законодательную и правоприменительную практику, активного участия людей с инвалидностью во всех сферах общества.

По итогам встречи стороны отметили высокую значимость дальнейшего укрепления диалога, направленного на расширение перспектив сотрудничества в сфере защиты прав людей с инвалидностью, в том числе со специализированными структурами ООН в рамках работы по конкретным правозащитным направлениям.

Пресс-служба аппарата

Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан