Особенности упрощенного производства по гражданским делам

Одним из видов производства при рассмотрении гражданских дел в суде является - упрощенное (письменное) производство.

В исковом заявлении истец вправе просить о рассмотрении иска в порядке упрощенного производства. Однако, определенные категории дел, подлежащие рассмотрению в данном производстве, предусмотрены статьей 145 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК). Если истцом не указано в заявлении о рассмотрении дела в упрощенном порядке, в случае предъявления требований, перечисленных в указанной статье, они судом рассматриваются в упрощенном производстве.

Как правило, их отличает бесспорный характер требований, таких как:

1) о взыскании денег, если цена иска не превышает для истцов - юридических лиц семисот месячных расчетных показателей (1 588 300 тенге, исходя из 1 МРП - 2269 тенге на 2017 год), для индивидуальных предпринимателей, граждан - двухсот месячных расчетных показателей (453 800 тенге на 2017 год).

К примеру, к таким искам можно отнести требования о взыскании задолженности с собственников помещений (квартир), уклоняющихся от участия в обязательных расходах на содержание общего имущества объекта кондоминиума, о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие), а также иных договоров за услуги, срок оплаты по которым наступил;

2) независимо от цены иска по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору.

Статьями 715, 716 Гражданского кодекса Республики Казахстан установлено, что по договору займа одна сторона (займодатель) передает, другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется своевременно возвратить займодателю такую же сумму денег. Договор займа признается заключенным в надлежащей письменной форме также при наличии расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего передачу ему займодателем определенной суммы.

В случае, если истцом предоставляется удостоверенный нотариусом договор займа или расписка заемщика, а также договоры банковского займа, кредита ломбардом, судом указанные исковые заявления принимаются и рассматриваются, как правило, в упрощенном производстве. При этом, указанные доказательства должны быть приложены к иску в оригинале.

3) Также ГПК предусмотрены категории дел, подлежащих рассмотрению в указанном производстве, но менее распространенные на практике, об исполнении соглашений, заключенных в порядке досудебного урегулирования споров в случаях, установленных законом или предусмотренных договором (в порядке медиации, партисипативной процедуры с участием сторон и адвокатов, по спорам в сфере брачно-семейных отношений, по страховым спорам и спорам, вытекающим из договоров банковского займа, а также спорам, связанным с предпринимательской, инвестиционной деятельностью, в сфере защиты прав потребителей, прав на интеллектуальную собственность, о публикации опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и деловую репутацию юридического лица, либо ответа в средстве массовой информации).

Особенности упрощенного разбирательства судом дел предусмотрены Главой 13 ГПК.

Таким образом, исходя из названия письменного производства, стороны получают информацию в письменном виде из копий определения судьи о принятии искового заявления к производству, кроме того, ответчику направляется копия искового заявления (статья 146 ГПК).

В определении, судья разъясняет права сторон, устанавливает срок в течение пятнадцати рабочих дней для представления ответчиком отзыва (возражения) по существу спора с приложением документов и доказательств, которыми он обосновывается. К отзыву (возражению) прилагается документ, подтверждающий направление его копии истцу. Если указанные документы поступят в суд после установленного судом срока, они могут быть приняты, если стороной обоснована невозможность их представления в установленный судом срок и решение судом еще не вынесено. В случае, если решение судом уже принято, отзыв должен быть возвращен ответчику или приобщен к материалам дела, в ГПК не предусмотрено?

В судах города Астаны проводится пилотный проект по медиации, направленный на содействие примирению сторон в досудебном порядке. В связи с чем, судом также направляется сторонам извещение с разъяснением права окончания дела заключением медиативного соглашения у профессиональных медиаторов с указанием сайта интернета, где имеются возможность выбора медиаторов, с указанием адресов их местонахождения. Преимуществом примирения сторон является возврат оплаченной истцом государственной пошлины, в связи с чем, по окончании дела ответчик освобождается от ее уплаты в пользу истца.

Ответчик вправе не согласиться с упрощенным порядком рассмотрения дела. В таких случаях, согласно статье 144 ГПК суд выносит определение о рассмотрении дела по правилам искового производства в общем порядке, если:

1) стороной об этом заявлено ходатайство;

2) удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело;

3) принят встречный иск;

4) судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц;

5) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

6) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Судья рассматривает дело единолично, без вызова сторон, путем исследования представленных сторонами письменных доводов и доказательств, в месячный срок со дня поступления искового заявления.

Упрощенное производство предоставляет возможность экономии времени сторон на участие в судебных заседаниях.

Кроме того, ГПК предусмотрено право ответчика на подачу заявление об отмене краткого решения, вынесенного в упрощенном производстве, в течении пяти рабочих дней со дня получения копии решения суда.

Предлагаем внесение изменений и дополнений в часть 5 статьи 147 ГПК в части возможности вызова сторон, для утверждения судом заключенных между сторонами мировых соглашений, соглашений в порядке медиации и партисипативной процедуры, в случае поступления в суд об этом заявления сторон.