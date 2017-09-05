Путин: В КНДР будут есть траву, но не откажутся от ядерных испытаний

Санкционные ограничения в адрес Северной Кореи неэффективны и бесполезны, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы саммита БРИКС в китайском Сямэне.





"Да они [в КНДР] траву будут есть, но не откажутся от этой [ядерной] программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», — сказал российский лидер.





Он также подчеркнул, что единственный способ решения проблем с республикой — диалог.







