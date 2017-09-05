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Путин: В КНДР будут есть траву, но не откажутся от ядерных испытаний

5 сентября 2017, 13:05

Единственный способ решения проблем с республикой — диалог.

Санкционные ограничения в адрес Северной Кореи неэффективны и бесполезны, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы саммита БРИКС в китайском Сямэне.

"Да они [в КНДР] траву будут есть, но не откажутся от этой [ядерной] программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что единственный способ решения проблем с республикой — диалог.

Источник: Lenta.ru.

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев.

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