Путин: В КНДР будут есть траву, но не откажутся от ядерных испытаний
5 сентября 2017, 13:05
Единственный способ решения проблем с республикой — диалог.
Санкционные ограничения в адрес Северной Кореи неэффективны и бесполезны, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы саммита БРИКС в китайском Сямэне.
"Да они [в КНДР] траву будут есть, но не откажутся от этой [ядерной] программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», — сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что единственный способ решения проблем с республикой — диалог.
Источник: Lenta.ru.
Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев.
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