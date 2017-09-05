Особенности уголовного процесса в Грузии

Балгуль Раисова,

член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан,

представитель адвокатуры

В рамках визита казахстанской делегации в Грузию был изучен опыт по актуальным вопросам совершенствования роли адвокатов в обеспечении прав граждан в уголовном процессе и повышения его состязательности. Уникален опыт Грузии в Судебной реформе и Реформе системы уголовного правосудия. Наибольший интерес представляет реформирование в части расследования по уголовным делам, когда на полицию возложена обязанность следить за правопорядком в стране, при этом осуществлять фиксацию совершенных правонарушений, проводить мероприятия в рамках уголовного производства только по указанию прокурора; на прокуратуру - ведение следствия, на суд - оценка доказательств и принятия решения (вынесение постановления, приговора), на адвокатуру - оказание правовой помощи населению. Принцип состязательности и равноправия сторон отражен в измененном уголовно-процессуальном законодательстве, когда сторона защиты имеет право проводить своё собственное независимое расследование, то есть собирать доказательства о виновности или невиновности, а в последующем сторона обвинения и защиты обязаны раскрыть друг другу данные по всем доказательствам. Законодательно гарантированы права обвиняемого лица и его адвоката на проведение собственного расследования и сбор доказательств по делу, обмен информацией, проверка прокурором алиби невиновности обвиняемого, и принятие прокурором процессуального решения о возбуждении или прекращении дела. Наибольший интерес из изученного опыта Грузии представляют: институт состязательности и равноправия сторон, включающий в себя процедуру раскрытия доказательств и обмена информацией со стороны обвинения и со стороны защиты; институт выведения из-под уголовного преследования несовершеннолетних в рамках ювенальной юстиции и урегулирование рынка юридической помощи и юридических услуг. Вот примеры некоторых особенностей уголовного процесса и части проведенных реформ в Грузии, которые, несомненно, заслуживают внимания.

Детектив по-грузински или универсальный полицейский

Институт «универсального полицейского» в Грузии заимствован из опыта США. В рамках проведенной реформы в Грузии полиция претерпела модернизацию, в соответствии с которой полицейские участки были перенесены полностью в стеклянные здания для того, чтобы население страны не боялось приходить в полицию. Все, что происходит в здании видно снаружи, окна и стены полностью прозрачны. Все сотрудники полиции являются «универсальными» или «детективами» без званий, чинов и специальной формы. Униформой в настоящий момент являются черные джинсы и тенниска с надписью «детектив полиции». Универсальный полицейский уполномочен следить за порядком в общественных местах, а также в случае поступления сигнала о совершенном или готовящемся преступлении собирать материалы. Самостоятельно принимать решения о возбуждении уголовного дела или совершении определенных следственных действий не может. Все решения принимает окружной прокурор. Как правило, на одного прокурора приходится 10-12 полицейских (дивизион), которые выполняют его поручения в рамках проведения досудебного расследования. Детектив собирает доказательства по делу, однако, оценивать их относимость и допустимость не может. Ответственность за принятие решений по всем следственным мероприятиям или действиям несет прокурор. На место происшествия или правонарушения детективы выезжают со специальным планшетом, в программном обеспечении которого заложены все варианты или формы протоколов процессуальных действий, которые заполняются на планшете и после электронно-цифровой подписи отправляются окружному прокурору либо судье по интернету. Адвокаты имеют свой доступ к данным материалам после решения прокурора об обмене информацией в рамках досудебного расследования. По истечении пяти дней после ознакомления с материалами обвинения, сторона защиты в лице адвоката обязана направить прокурору все собранные по делу доказательства, которые в совокупности оцениваются в суде. Данный обмен информацией по уголовному делу между стороной обвинения и защиты реализовывается в рамках принципа состязательности сторон и заимствован из англо-саксонской системы права.

Медиация по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц

Особенностью уголовного процесса в Грузии является обособленное положение несовершеннолетнего лица, урегулированное Кодексом ювенальной юстиции, в соответствии с которым обвиняемое лицо может быть выведено из-под уголовного преследования путем проведения процедуры медиации по инициативе прокурора. Уполномоченным органом, осуществляющим данные действия, является прокуратура. В настоящий момент большая часть уголовных дел в отношении несовершеннолетних лиц, прекращается после проведения процедуры медиации, которая проходит по инициативе и под руководством окружных прокуроров. После успешного проведения процедуры медиации, уголовное преследование прекращается, а подросток переходит под надзор прокурора на определенный срок в зависимости от тяжести совершенного преступления. Прокурор работает непосредственно с семьей несовершеннолетнего, совершившего правонарушение. Существует категория дел, когда подросток проходит пробационный период контроля. Данные меры, начиная от принятия Кодекса ювенальной юстиции до полного надзора прокуратуры по категории дел в этой области, позволили существенно снизить детскую (подростковую) преступность в стране, а также привели к ресоциализации юных правонарушителей.

Адвокатура Грузии

Интересен опыт адвокатского сообщества, которое состоит из адвокатов, объединенных в профессиональную Ассоциацию. В составе Ассоциации адвокатов Грузии есть еще два общественных объединения: Ассоциация юридических фирм (оказывающих юридические услуги) и Службы юридической помощи Грузии (осуществляющей оказание гарантированной государством юридической помощи и финансируемое государством через Министерство юстиции). В Ассоциации юридических фирм и Службе юридической помощи работают как адвокаты, так и юристы, не имеющие квалификацию адвоката. Руководитель Службы юридической помощи назначается государством на конкурсной основе только из числа адвокатов. В составе бюро Службы юридической помощи, как правило, два адвоката и десять юристов. Судебное представительство разрешено только адвокатам. Доходом работающих в Службе адвокатов является заработная плата, выплачиваемая за счет средств государственного бюджета. Характерно то, что не ограничен круг лиц, которым оказывается юридическая помощь за счет государства, то есть это право каждого на получение устной консультации, а правом на получение помощи в письменном виде и в виде представительства в суде обладают только социально уязвимые слои населения, перечень которых отражен в законодательстве.

Таким образом, изучив юридическую практику Грузии, можно сделать вывод о том, что применительно к казахстанской системе уголовного процесса возможно внедрение некоторых аспектов, таких например как: состязательность и равноправие сторон, включающих в себя процедуру раскрытия и обмена информации между стороной обвинения и защиты; повышение роли адвоката как защитника в уголовном процессе; внедрение нормы об обязательной процедуре медиации в отношении несовершеннолетних лиц, инициируемой прокурором, то есть вывод из-под уголовного преследования несовершеннолетнего лица в случае успешно проведенной медиации по определенным критериям; определение уполномоченного органа для выведения из системы уголовного правосудия несовершеннолетних лиц (например, прокуратура); рассмотрение вопроса о том, чтобы судимость несовершеннолетнего погашалась (аннулировалась) сразу после отбывания наказания полностью либо при определенных условиях (по определённой категории дел), в связи с чем, необходимо будет дополнить процессуальные права несовершеннолетних. Также представляет интерес урегулирование рынка юридических услуг и юридической помощи, в том числе гарантированной государством, через Ассоциацию адвокатов Грузии. Внедрение данных институтов позволило бы для населения Казахстана сделать уголовный процесс более прозрачным, защиту в лице адвокатов более доступной, в особенности, для уязвимых слоёв населения.