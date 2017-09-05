Касымов рассказал хронологию массовой драки в Астане
5 сентября 2017, 13:06
Возбуждены три уголовных дела, проводится расследование.
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов впервые выступил перед журналистами после произошедшей 2 сентября массовой драки, рассказав хронологию нашумевшего вечера, сообщает Sputnik Казахстан.
По его сведениям, все началось из-за инцидента с участием охраны и иностранными рабочими — гражданами Индии.
"Достоверно установлено, что они (иностранные рабочие — ред.) все после смены напором пошли, не прошли через рамку. Им сделали замечание, возникла потасовка, в ходе которой граждане Индии избили охранника. Там пострадал один наш гражданин — охранник, который сообщил об этом другим постам", сказал Касымов.
После потасовки, когда рабочая смена заходила в свой жилой массив, охранники избили на территории проживания рабочих сначала одного гражданина Индии, а затем еще двух индийских граждан. В ответ на избиение трех граждан Индии, рабочая смена вернулась обратно и забросала камнями охранный пост.
"Только после этого, в 20.05, охрана сообщила об этом в полицию. Приехали наряды", продолжил министр.
Проблема была в том, что многие рабочие не знают английского и полицейские, владеющие английским языком, которые прибыли на место, не смогли помочь.
"Мы попросили посольство, и посольство, спасибо им большое за поддержку, буквально через 25 минут прислали представителя, был первый консул, и они оказали нам помощь", добавил глава МВД.
В 21.45 полиция приступила к осмотру места происшествия.
"Все остальное, что дальше происходило, конечно, нонсенс. На улице избили еще двух граждан Индии, это буквально в 20.10 случилось и в 20.20. Этих граждан нашли внутри помещения, отправили в больницу", сказал Касымов.
Затем вокруг места проживания рабочих начали собираться гражданские лица с требованиями срочно разобраться в произошедшем.
"Можно было бы сразу их привлечь к ответственности, но мы дали возможность прокуратуре провести беседу, выступал прокурор города, аким приехал, с ними побеседовал. Но вы все видели, как они себя вели. И я вам скажу так: чем больше мы их всех уговаривали, тем больше людей там появлялось", отметил министр.
В этой связи 56 самых активных граждан были доставлены в отдел полиции, с ними провели беседу. В отношении тех, кто особенно сильно нарушал порядок, были составлены материалы, которые отправили в суд. Восемь человек привлекли к административной ответственности, арестовав на 15, 10 и 5 суток.
"Вот вам весь конфликт, который был на улице, он непосредственно к участникам происшествия не имеет никакого отношения. В настоящее время мы проводим расследование. Все виновники практически установлены, дают показания, очные ставки проводим", проинформировал Касымов.
Возбуждены три уголовных дела, проводится расследование.
"Мы держим расследование под контролем. Те, кто участвовал на улице — это 30-40 граждан Индии, по ним по решению суда будет решаться вопрос об их депортации. Виновники будут привлечены к уголовной ответственности", заверил министр.
Он отметил, что фактов того, что иностранцы работали на стройке нелегально, не выявлено.
Напомним, вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими - гражданами Индии. В результате несколько человек были госпитализированы. В строительстве объекта "Абу-Даби плаза" задействованы работники из Индии, Турции, Египта, Иордании, Филиппин и других стран.
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