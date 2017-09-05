Касымов рассказал хронологию массовой драки в Астане

Затем вокруг места проживания рабочих начали собираться гражданские лица с требованиями срочно разобраться в произошедшем.

В этой связи 56 самых активных граждан были доставлены в отдел полиции, с ними провели беседу. В отношении тех, кто особенно сильно нарушал порядок, были составлены материалы, которые отправили в суд. Восемь человек привлекли к административной ответственности, арестовав на 15, 10 и 5 суток.

Возбуждены три уголовных дела, проводится расследование.





"Мы держим расследование под контролем. Те, кто участвовал на улице — это 30-40 граждан Индии, по ним по решению суда будет решаться вопрос об их депортации. Виновники будут привлечены к уголовной ответственности", заверил министр.





Он отметил, что фактов того, что иностранцы работали на стройке нелегально, не выявлено.





Напомним, вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими - гражданами Индии. В результате несколько человек были госпитализированы. В строительстве объекта "Абу-Даби плаза" задействованы работники из Индии, Турции, Египта, Иордании, Филиппин и других стран.





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