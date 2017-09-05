Две швейцарки, ехавшие из Алматы в Астану, подверглись нападению и остались без машины
5 сентября 2017, 13:12
Сотрудники полиции оперативно нашли разбойника.
Полицейскими Карагандинской области задержан 21-летний молодой человек, который отобрал у путешествовавших из Алматы в Астану гражданок Швейцарии автомашину «Kia Rio», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
5 сентября в дежурную часть Приозерска позвонили гражданки Швейцарии, 22 и 20 лет. Они сообщили, что неизвестный, применив насилие, забрал арендованную машину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД задержали подозреваемого, у которого изъяли похищенный автомобиль.
"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой». Полицейскими Приозерска созданы все необходимые условия, иностранные граждане после сообщения о нападении были размещены в гостинице. Предоставлен переводчик и питание", - добавили в ДВД Карагандинской области.
фото: Favim.com
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