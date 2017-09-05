Формируя положительный образ

А. Жакупова,

судья суда г. Астаны

Право и законы в первую очередь регулируют общественные отношения, оставляя вопросы морали и этики за рамками правового регулирования. Именно этим определяется большая значимость Кодекса судейской этики, который устанавливает конкретные правила поведения, направленные на формирование положительного морально-этического образа судей у общества, что очень важно для любого правового государства.

Этический кодекс судей в Республике Казахстан принят на I Съезде судей в 1996 году, впоследствии он несколько раз изменялся и дополнялся. На V Съезде судей в 2009 году принят Кодекс судейской этики, утративший силу с принятием нового Кодекса судейской этики на VII Съезде судей Республики Казахстан 21 ноября 2016 года.

Принятие нового Кодекса судейской этики осуществлено в рамках 19-го шага Плана нации «100 конкретных шагов».

В преамбуле Кодекса отражено, что судьи Республики Казахстан осознают важность положений, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Основные принципы независимости судебных органов»; учитывая Бангалорские принципы и правила поведения судей, касающиеся независимости, объективности, честности и неподкупности, равенства, соблюдения этических норм, компетентности и старательности судей; утверждая, что независимость судебной власти является базовым элементом права на справедливое судебное разбирательство, верховенство права и демократии; признавая, что доверие граждан, общества к судебной власти, а также к авторитету судебной системы в вопросах морали, честности и неподкупности судей имеет первостепенную роль в современном демократическом обществе.

Документ содержит 15 статей, которые прописывают этические правила судейского корпуса. В ранее действовавшем кодексе было девять статей.

В частности, в Кодексе говорится о том, что судье следует воздерживаться от публичных заявлений, касающихся законности судебных решений, не вступивших в законную силу, и воздерживаться от комментариев, которые могут подорвать репутацию судебной системы и причинить ущерб интересам правосудия; от абстрактной, неаргументированной критики законов и других нормативных правовых актов; от демонстрации своей религиозной принадлежности.

Кодексом судейской этики, принятым самим судейским сообществом, устанавливаются правила поведения, в том числе не закрепленные в других правовых актах. В ст. 10 Кодекса судейской этики указано, что постоянное внимание со стороны общественности налагает на судью обязанность принять на себя ряд ограничений. Судья должен избегать общественных мероприятий и других публичных мест, если это может навредить его репутации.

Одной из основных особенностей Кодекса являются положения о рассмотрении фактов его нарушения специальной комиссией. Из ст. 14 Кодекса следует, что за грубое либо неоднократное преднамеренное нарушение положений настоящего Кодекса в отношении судьи могут быть приняты меры общественного воздействия, предусмотренные Положением о Комиссии по судейской этике, на основании письменного заявления лица либо обращения по опубликованному факту нарушения судьей судейской этики.

В соответствии с п.п. 1.3., 1.4. Положения о Комиссии по судейской этике филиала Союза судей целью работы Комиссии является забота о чистоте рядов судейского сообщества, своевременное реагирование на обращения общественности о нарушении этических норм судьями, председателями судов, судебных коллегий. Предметом деятельности Комиссии является соблюдение всеми судьями морально-этических норм и правил поведения, предусмотренных Кодексом судейской этики.

Согласно п. 2.1. Положения Комиссия избирается на конференции соответствующего филиала Союза судей сроком на два года тайным голосованием на альтернативной основе большинством голосов из числа членов Союза судей.

В силу п. 4.9. Положения о Комиссии по судейской этике по результатам рассмотрения материалов Комиссия вправе:

- признать факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике и: ограничиться обсуждением; вынести общественное порицание; обратиться к председателю соответствующего областного и приравненного к нему суда (в настоящее время направляется в президиум пленарного заседания областного суда) о рассмотрении вопроса о внесении представления в Судебное жюри о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судьи по факту совершения грубого порочащего проступка, противоречащего судейской этике;

- прекратить производство, если в действиях судьи не установлен факт совершения порочащего проступка, противоречащего судейской этике, и нарушения Кодекса судейской этики.

За неполные шесть месяцев 2017 года в Комиссию по судейской этике поступило 29 обращений, из них рассмотрено 27, по 22 обращениям производство прекращено ввиду неустановления фактов совершения судьями порочащих проступков, противоречащих судейской этике, и нарушения Кодекса судейской этики.

По одному обращению представление с материалами проверки направлено в Президиум пленарного заседания суда г. Астаны для рассмотрения вопроса о направлении в Судебное жюри. Производство по данному материалу в связи с Указом об освобождении от должности судьи прекращено.

В отношении одного судьи по результатам проверки ограничились обсуждением, в отношении трех судей вынесено общественное порицание.

За аналогичный период 2016 года в Президиум пленарного заседания суда г. Астаны для рассмотрения вопроса о направлении в Судебное жюри было направлено четыре материала.

Таким образом, абсолютное большинство обращений физических и юридических лиц в Комиссию по судейской этике подтверждений не находит. В основном, это обращения, связанные с несогласием с вынесенными судебными актами.

Такие обращения в соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 77 Конституции РК, предусматривающими, что: судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону; какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону; по конкретным делам судьи не подотчетны - прекращаются производством.

При этом Комиссия принимает во внимание, что в силу ч. 5 ст. 7 ГПК РК решения суда по гражданскому делу могут быть проверены и пересмотрены только соответствующими судами в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 3 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» действие настоящего Закона не распространяется на обращения физических и юридических лиц, порядок рассмотрения которых установлен законодательством РК об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством РК.

Вместе с тем, прекращая производство по указанным обращениям, Комиссия учитывает, что у участников процесса имеются претензии к поведению отдельного судьи, несмотря на отсутствие нарушения требований Кодекса судейской этики, в связи с чем членами Комиссии с каждым судьей проводится соответствующая беседа с целью предупреждения ненадлежащего поведения.

Во исполнение плана работы Комиссии по судейской этике членами Комиссии регулярно осуществляются выезды во все районные суды г. Астаны, в ходе которых посещаются судебные процессы, особенно с участием вновь назначенных судей, разъясняются положения Кодекса, осуществляется прием граждан.

С целью проведения информационно-разъяснительной работы и профилактики нарушений норм судейской этики, предупреждения фактов, умаляющих авторитет судебной власти, в районных судах обсуждаются протокольные решения Комиссии по судейской этике по фактам, где имели место нарушения судьями требований Кодекса судейской этики.

Комиссией постоянно прослеживаются публикации в СМИ о нарушениях требований Кодекса судейской этики судьями судов города, и в случае необходимости проводится соответствующая проверка.

В новой редакции Кодекса говорится о том, что в отношении судьи могут быть приняты меры воздействия на основании обращения СМИ по опубликованному факту нарушения судьей судейской этики. Принимая во внимание данное положение Кодекса, Комиссией по судейской этике приняты меры в отношении судьи - председателя одного из районных судов г. Астаны по результатам проверки публикации в СМИ.

На постоянной основе анализируются жалобы, поступающие в адрес Комиссии, результаты рассмотрения подтвержденных жалоб, принятые по ним меры реагирования доводятся до сведения всех судов столицы для обсуждения и недопущения впредь подобных нарушений другими судьями.

Указанные меры принимаются с целью профилактики нарушений норм профессиональной этики судьями судов г. Астаны, так как подобные нарушения отрицательно влияют на авторитет судебной системы в глазах общества.