Четко и детально

С. Аликулов,

судья Хромтауского районного

суда Актюбинской области

Преступления, связанные с коррупцией, наносят существенный вред правам и интересам граждан, обществу и государству. Поэтому своевременное и правильное рассмотрение данной категории дел является важнейшим условием обеспечения их правовой защиты.

Коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Главой государства уделяется большое внимание противодействию коррупции, в данном направлении Правительством РК непрерывно ведется работа по усовершенствованию законов, нормативных актов в целях достижения действенных мер, модернизуются органы по противодействию коррупции.

Противодействие коррупции осуществляется на основе принципов: законности; приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; гласности и прозрачности; взаимодействия государства и гражданского общества; системного и комплексного использования мер противодействия коррупции; приоритетного применения мер предупреждения коррупции; поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции; неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе, достижение цели противодействия коррупции для формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции; выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий; укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции; развития международного сотрудничества по противодействию коррупции; выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений.

Рассмотрение дел данной категории вызывает немало затруднений, поскольку действия субъектов преступления в основном граничат и могут подпадать под диспозицию других статей уголовного законодательства. В связи с этим правильная квалификация преступления напрямую зависит от профессионализма лиц, ведущих предварительное следствие, поскольку грамотное закрепление доказательств способствует вынесению законного, справедливого приговора, то есть реализации принципа неотвратимости наказания. Специфика объективной стороны преступлений указанной категории заключается в действии (бездействии), сопряженном с использованием (злоупотреблением) служебного положения, которое зачастую имеет мошеннический характер. Субъектом преступления является должностное лицо (лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, либо приравненное к нему лицо).

Таким образом, органами предварительного следствия необходимо четко, процессуально, детально закрепить доказательства того, что преступление совершено должностным лицом (лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом), с использованием (злоупотреблением) служебного положения. Искажение обстоятельств дела или закрепление доказательств с нарушением процессуального законодательства влекут определенные затруднения при рассмотрении дела в суде и в дальнейшем при вынесении законного решения. К примеру, при рассмотрении уголовного дела по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 176 УК РК, установлено, что в период с апреля 2011 года по декабрь 2012 года женщина, исполнявшая обязанности директора одного из ГКП, являясь лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, совершила хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения и растраты, сопряженное с использованием ею служебного положения, причинив материальный ущерб государству и организации на сумму 420 000 тенге.

В связи с переходом на систему получения заработной платы по платежной карточке С. попросила свою знакомую Т. оформить платежную карточку для перечисления заработной платы. Затем, действуя в группе лиц по предварительному сговору, С. ежемесячно, утверждая заведомо подложные табеля учета рабочего времени, указывая в них ложные сведения, на основании счетов к оплате незаконно перечисляла на карточный счет Т. в качестве заработной платы денежные средства. После чего С., ежемесячно используя указанную платежную карточку, обналичивала денежные средства через банкоматы, тем самым совершая хищение денежных средств ГКП. Полученные деньги присваивала и использовала на личные нужды.

При рассмотрении данного уголовного дела действия обвиняемой были переквалифицированы с п. «г» ч. 3 ст. 176 на ч. 2 ст. 307 УК РК ввиду того, что действия С. следует квалифицировать как злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы в целях извлечения выгод для других лиц, повлекшее причинение существенного вреда. Соответственно, ей назначено наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы.

Таким образом, следует отметить, что неполное выяснение всех обстоятельств дела во время предварительного следствия повлекли искажение сущности преступления, умысла субъекта и, соответственно, дальнейшую переквалификацию деяния.