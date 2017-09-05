Приходите на бесплатные мастер-классы в Caspian Business School

Caspian Business School - одна из успешных динамично развивающихся бизнес-школ в Казахстане, имеющая государственные лицензии на право выдачи дипломов государственного образца по программам Master of Business Administration (MBA). Caspian Business School предоставляет услуги современного качественного бизнес-образования, для собственников бизнеса и руководителей высшего и среднего звена. Caspian Business School реализует:

- Академические программы МВА

- Программа двойного диплома с Rennes Business School

- Зарубежные стажировки в Германии, Франции, Китае

- Гостевые лекции зарубежных бизнес тренеров

- Менеджмент - туры в компании мирового уровня (Airbus, HSBS, BMW, Volkswagen, Yves Rocher, Yellow Pages, GE, и тд.)

- Бизнес - семинары и тренинги

- Программы мини

- МВА

- Бизнес- консалтинг

5, 6, 7 сентября 2017г. в Caspian Business School пройдут интереснейшие мастер-классы:

- 5 сентября Бизнес коммуникации

- 6 сентября Язык как система мышления

- 7 сентября Без иерархии. Будущее менеджмента, которое уже наступило

Начало в 18:30. Место проведения: пр. Сейфуллина, 521 Контакты: тел.: +77272506935 (вн. 126) моб.: +7 708 903351 e-mail: cbs.cpu@gmail.com; cbs.assel@gmail.com Мы будем рады видеть Вас в Caspian Business School!