Выполнение измерений на рабочих комплектах МРК 6200 и МРКП- 1

В целях защиты интересов граждан и в рамках бюджетной программы «Закуп и испытания» Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане ежегодно проводится государственный метрологический контроль за количеством товаров содержимого нетто готовых упаковок товара величине, обозначенной на упаковке на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

На сегодняшний день жители города Астаны и других городов Казахстана ежедневно сталкиваются тем, что могут быть обманутыми недобросовестными производителями при покупке фасованной продукции или продукции содержащей жидкости (напитики). При этом мало кто задумывается над тем, как именно происходит фасовка подобной продукции. У производителей ситуация с точностью до наоборот - мало просто произвести тот или иной товар, его необходимо правильно расфасовать и упаковать, иначе продать его будет достаточно проблематично.

Проверка содержимого массы нетто готовых упаковок продукции производится разрушающим и неразрушающим методом с использованием рабочего комплекта МРК 6200, согласно стандарту СТ РК 2.156 - 2009 «Порядок осуществления государственного метрологического контроля за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте». А рабочим комплектом МРКП-1 определятся плотность товаров, маркированных по объему. Полученные результаты измерения плотности используются государственными инспекторами при проведении испытания партии товара на соответствие метрологическим требованиям к партии фасованного товара в упаковках в соответствии с ГОСТ 8.579-2002.

При работе с рабочими комплектами государственный инспектор имеет возможность выбрать 2 или более метода контроля:

- неразрушающий контроль (без вскрытия упаковки). В этом случае производится тест фасованных товаров в упаковках по среднему значению массы тары, что позволяет оценить пригодность для использования метода контроля «по среднему значению массы тары»;

- разрушающий контроль (со вскрытием упаковки), в т.ч. определение массы выжатого продукта.

Рабочие комплекты МРК 6200 и МРКП-1 выпущены немецкими производителями «Sartorius» и «Schutt Labortechnik». Рабочие комплекты при необходимости могут образовать Базовый комплект.

Рабочие комплекты МРК 6200 и МРКП-1 ежегодно проходят соответствующую поверку, тем самым подтверждая свою достоверность и точность при проведении испытаний партий товаров на соответствие метрологическим требованиям, к партиям фасованных товаров в упаковках.

Для желающих получить подробную информацию рекомендуем обратиться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 11. телефоны 75-05-41, 75-05-42, Еmail: gosnadzor_аstana@mail.ru.