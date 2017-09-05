Движение на пр.Рыскулова в Алматы парализовано из-за серьезного ДТП
5 сентября 2017, 13:38
Пострадал один человек.
На пр.Рыскулова в Алматы столкнулись автомобили Land Rover Discovery и Toyota Highlander, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам очевидцев, автомобиль Land Rover двигался по пр.Рыскулова в западном направлении. Не доезжая ул.Казыбаева, водитель, вероятно, не вписался в поворот и выехал на встречную полосу. В это время в восточном направлении ехал автомобиль Toyota, который протаранил вылетевший навстречу джип. В результате столкновения лишившийся передних колес Highlander протащило по дороге более 10 метров, а Land Rover откинуло обратно на его полосу.
В ДТП пострадала водитель Toyota Highlander. Ее забрали в больницу для детального осмотра.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876302-dcbad2639a7a2bc72f4bdf4c0acc0122
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...