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Движение на пр.Рыскулова в Алматы парализовано из-за серьезного ДТП

5 сентября 2017, 13:38

Пострадал один человек.

На пр.Рыскулова в Алматы столкнулись автомобили Land Rover Discovery и Toyota Highlander, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Land Rover двигался по пр.Рыскулова в западном направлении. Не доезжая ул.Казыбаева, водитель, вероятно, не вписался в поворот и выехал на встречную полосу. В это время в восточном направлении ехал автомобиль Toyota, который протаранил вылетевший навстречу джип. В результате столкновения лишившийся передних колес Highlander протащило по дороге более 10 метров, а Land Rover откинуло обратно на его полосу.

В ДТП пострадала водитель Toyota Highlander. Ее забрали в больницу для детального осмотра.




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