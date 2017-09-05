Движение на пр.Рыскулова в Алматы парализовано из-за серьезного ДТП

На пр.Рыскулова в Алматы столкнулись автомобили Land Rover Discovery и Toyota Highlander, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По словам очевидцев, автомобиль Land Rover двигался по пр.Рыскулова в западном направлении. Не доезжая ул.Казыбаева, водитель, вероятно, не вписался в поворот и выехал на встречную полосу. В это время в восточном направлении ехал автомобиль Toyota, который протаранил вылетевший навстречу джип. В результате столкновения лишившийся передних колес Highlander протащило по дороге более 10 метров, а Land Rover откинуло обратно на его полосу.





В ДТП пострадала водитель Toyota Highlander. Ее забрали в больницу для детального осмотра.







