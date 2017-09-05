Акимат Астаны объявил войну таксистам-нелегалам: с 12 сентября в городе начнется рейд

С 12 сентября по 11 октября в Астане будет проведен рейд по выявлению частных перевозчиков. Как объяснили в акимате, в основном сотрудники полиции будут «работать» с бомбилами в местах большого скопления граждан (рынки, вокзалы, аэропорты), а Комитет государственных доходов займется сервисами Uber и Yandeх taxi , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Цель оперативно-розыскных мероприятий, как говорят в акимате, предупредить население об опасностях пользования услугами нелегальных таксистов и увеличить количество официально зарегистрированных перевозчиков.





«Основной посыл – донести до наших граждан те риски, которым они подвергаются, пользуясь нелегальным такси. Очень много случаев, когда «бомбилы» увозили женщин, были разные конфликтные ситуации, по нелегалам человек не может пожаловаться никуда ни о чем, договора никакого нет, никаких обязательств или страхования нет. Люди должны понимать, чем они пользуются, какие риски есть и какие последствия, в целом, могут быть», - сказал на пресс-конференции руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов.





К слову, в Астане функционирует множество нелегальных информационно-диспетчерских служб (Везет, Эконом-такси и так далее). В реестре диспетчерских служб зарегистрировано две службы – «Astana taxi» и «01 регион», которые могут осуществлять свою деятельность на законных основаниях. Однако из этих двух информационно-диспетчерских служб только «Astana taxi» отвечает требованиям законодательства.





«Во время месячника в первую очередь мы будем проверять деятельность наших официальных такси по тем услугам, которые они предоставляют, на каком уровне, какое качество, соответствуют ли они требованиям. По тем компаниям, ИП или физическим лицам, которые обклеили машину, или имеют шашечный пояс, колпак или еще что-то, под видом официального якобы такси осуществляют перевозки. Здесь сотрудники правоохранительных органов будут отрабатывать на соответствие их требованиям. По тем, кто просто в конце рабочего дня на своей машине выехал и пытается таксовать, вопрос сложный, но здесь уже каждый пассажир должен понимать, будет ли он пользоваться таким такси в 2 раза дешевле, чем официальное такси, но при этом не иметь никаких гарантий по перевозке», - сказал Б. Игенбердинов.





При этом он отметил, что привычку людей ловить машины с бордюра разом не прекратить, однако в городе установлено уже несколько тысяч камер, которые фиксируют такое «голосование» в неустановленных местах. Это будет квалифицироваться, как нарушение ПДД, за что наказание получат как водитель, так и голосующий.





«А департамент государственных доходов будет отрабатывать таких водителей по своей линии, как налогоплательщиков», - добавил он.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Informburo.kz



