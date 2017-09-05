Во Франкфурте дебютирует самая быстрая машина в мире





В настоящее время о новой модели Aspark Owl известно очень мало. Как рассказали представители компании, разработка карбонового гиперкара началась ещё в 2014 году. Высота купе – 990 миллиметров.





В оснащение машины входит электрическая силовая установка и специально разработанные сверхлегкие колёсные диски из магниевого сплава. Какова отдача электрической силовой установки, не сообщается.





Стоит отметить, что официально место премьеры электрокара Aspark Owl компания не назвала. Однако по данным европейских СМИ, которые ссылаются на собственные источники среди организаторов автосалона во Франкфурте, новинку представят именно на выставке IAA-2017.





Галерея:









Как утверждает японская компания, новинка является самым быстрым автомобилем в мире, поскольку способна ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за две секунды.