 
Новости за сегодня

Внесены дополнения в Типовые правила закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 517 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года № 787 «Об утверждении Типовых правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании» (не введено в действие)

В частности, пункт 18 Типовых правил дополнен подпунктом 60) следующего содержания:

«60) приобретения национальным институтом развития в области информационно-коммуникационных технологий товаров, работ и услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

5 сентября 2017, 14:00
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код