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Внесены дополнения в Типовые правила закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 517 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года № 787 «Об утверждении Типовых правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании» (не введено в действие)
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В частности, пункт 18 Типовых правил дополнен подпунктом 60) следующего содержания:
«60) приобретения национальным институтом развития в области информационно-коммуникационных технологий товаров, работ и услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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