В частности, пункт 18 Типовых правил дополнен подпунктом 60) следующего содержания:

«60) приобретения национальным институтом развития в области информационно-коммуникационных технологий товаров, работ и услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.