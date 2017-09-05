МИР РК намерено экономить 11 млн тенге в год с помощью своего здания

«Из центральных госорганов первыми опробовать ЭСКО-механизм мы решили на себе».

Сегодня на заседании Правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек докладывал по энергоемкости ВВП Казахстана , сообщает , сообщает Zakon.kz





МИР РК намерено ежегодно экономить 11 млн.тенге, модернизировав освещение в своем здании.





«Из центральных госорганов первыми опробовать ЭСКО-механизм мы решили на себе», - заявил министр по инвестициям и развитию.





С отечественной энергосервисной компанией ТОО «LED system media» в настоящее время оформляется договор на модернизацию освещения здания Министерства по инвестициям и развитию на сумму 72 млн.тенге по механизму ГЧП.





В рамках проекта планируется замена более 13 тыс. ламп/светильников на светодиодные энергосберегающие, за счет чего будет сэкономлено порядка 11 млн.тенге ежегодно.





В разных регионах страны реализуется 16 ЭСКО-проектов на общую сумму 405,27 млн.тенге, в проработке еще 19 проектов на сумму 4,7 млрд.тенге, 13 из которых планируется реализовать через механизм ГЧП.





Механизм ЭСКО имеет хорошие перспективы, в первую очередь, в бюджетном секторе.





В реальном секторе экономики проекты по энергосбережению реализуются, в основном, за счет собственных средств предприятий.





Например, Казахмыс совместно с Сименс, АВВ и Мицубиси реализовал проект по установке энергосберегающих преобразователей для дробилок, конвейеров, вентиляторов и насосов, экономия в 2016 году составила 20 млн. кВт*ч электроэнергии.





ERG совместно с Тенова Пиромет (ЮАР) реализовал проект по реновации руднотермической печи Аксуского завода ферросплавов, ожидаемая экономия 125 млн. кВт*ч электроэнергии.





При этом Женис Касымбек отметил, что широкому применению энергосберегающих технологий препятствует их высокая стоимость, связанная с иностранным происхождением оборудования.





В этом направлении были приняты меры по организации таких производств в Казахстане. Так, в рамках ГПИИР были реализованы ряд проектов по производству теплоизоляционных материалов, энергосберегающих ламп, энергоэффективного электрооборудования и др.





В рамках ГПИИР с 2012 года поддержана реализация 29 проектов, в том числе по производству теплоизоляционных материалов – 15, энергосберегающих ламп – 7, энергоэффективного электрооборудования – 4 и производство энергоэффективных стеклопакетов – 3.





Кроме того, на реализацию проектов по энергосбережению влияет сравнительно низкая стоимость энергоресурсов и, как следствие, длительный срок окупаемости инвестиций.







