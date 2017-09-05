Audi показала таинственную новинку автосалона во Франкфурте
5 сентября 2017, 14:28
Немецкая компания Audi готовится представить на автосалоне во Франкфурте-2017 таинственную модель, первое изображения которой было опубликована на официальной страничке производителя в социальных сетях.
Отметим, что под изображением таинственного автомобиля Audi имеется интригующая надпись: «Гость из будущего». Больше никакой информации об автомобиле нет.
Стоит напомнить, что ещё летом текущего года в компании Audi рассказали, что «в панорамных крышах автомобилей бренда появятся тонкопленочные солнечные батареи». Судя по картинке, у концептуальной модели как раз имеется такая технология.
Работу над такой технологией компания Audi ведёт совместно с фирмой Alta Devices. Предполагается, что использование солнечных батарей в крышах автомобилей поможет увеличить запаса хода электромобилей немецкого бренда. Тогда представители марки рассказали:
«В будущем солнечными батареями планируется покрывать практически всю поверхность крыши. Генерируемая ими энергия будет поступать в электрическую систему автомобиля. Она способна обеспечить питанием, к примеру, систему кондиционирования воздуха или обогрев сидений — это должно позитивно повлиять на эффективность, что окажет положительное влияние на увеличение запаса хода электромобиля».
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876311-81e3b258ec874dc0f76b67807b70dadd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...