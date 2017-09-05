Audi показала таинственную новинку автосалона во Франкфурте

Немецкая компания Audi готовится представить на автосалоне во Франкфурте-2017 таинственную модель, первое изображения которой было опубликована на официальной страничке производителя в социальных сетях.

Отметим, что под изображением таинственного автомобиля Audi имеется интригующая надпись: «Гость из будущего». Больше никакой информации об автомобиле нет.





Стоит напомнить, что ещё летом текущего года в компании Audi рассказали, что «в панорамных крышах автомобилей бренда появятся тонкопленочные солнечные батареи». Судя по картинке, у концептуальной модели как раз имеется такая технология.





Работу над такой технологией компания Audi ведёт совместно с фирмой Alta Devices. Предполагается, что использование солнечных батарей в крышах автомобилей поможет увеличить запаса хода электромобилей немецкого бренда. Тогда представители марки рассказали:





«В будущем солнечными батареями планируется покрывать практически всю поверхность крыши. Генерируемая ими энергия будет поступать в электрическую систему автомобиля. Она способна обеспечить питанием, к примеру, систему кондиционирования воздуха или обогрев сидений — это должно позитивно повлиять на эффективность, что окажет положительное влияние на увеличение запаса хода электромобиля».



