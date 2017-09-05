Moody's Investors Service повысило прогноз рейтинга KazakhExport с «негативного» на «стабильный»

Moody’s считает, что возможность и желание Правительства Казахстана содействовать государственному АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» остаются неизменными.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу страховой финансовой устойчивости АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (KazakhExport) с «негативного» на «стабильный» и подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг на уровне Ваа3 (IFSR).





По сообщению агентства, на рейтинге АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» благоприятно сказывается поддержка от Правительства Республики Казахстан и изменение прогноза с «негативного» на «стабильный» отражает изменение прогноза рейтинга государственных облигаций Казахстана на уровне Ваа3. Moody’s считает, что возможность и желание Правительства Казахстана содействовать государственному АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» остаются неизменными.





«Moody’s полагает, что связь между Правительством Казахстана и KazakhExport в высокой степени основана на следующих характеристиках KazakhExport: (I) полная собственность государства; (II) зависимость его доходов и операционной прибыли от казахстанской экономики; (III) инвестиционный портфель в основном сконцентрирован на казахстанских государственных облигациях и депозитах в казахстанских банках, и (IV) финансовая поддержка от государства, что подтверждается недавними капитальными вложениями в размере 27,9 миллиардов тенге в октябре 2016 года (14 млрд тенге) и марте 2017 года (13,9 млрд тенге), с целью дальнейшего развития бизнеса. KazakhExport было исключено из приватизационного перечня в соответствии с решением правительства от 3 августа 2017 года», - говорится в сообщении Moody's.





Для справки:





АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - дочерняя компания АО «Национальный Управляющий холдинг «Байтерек». Миссия «KazakhExport» - поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий. Пресс-служба: +7 727 250 00 21 (вн. 134), сайт www.keg.kz





АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» - создан в целях оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями, и развития национальной экономики Указом Президента РК. Основная миссия Холдинга - содействие устойчивому экономическому развитию Казахстана посредством финансирования и оказания поддержки приоритетным секторам экономики в целях реализации государственной политики, решения социально-ориентированных задач и достижения целей, поставленных «Стратегией – 2050».



