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В Рудном мастера спорта по кикбоксингу подозревают в убийстве 21-летнего парня

5 сентября 2017, 14:39

Трагедия случилась в день рождения города Рудный.

Как сообщили в пресс-службе областного суда alau.kz, в Рудном суд санкционировал арест в отношении мастера спорта по кикбоксингу.

Трагедия случилась в день рождения Рудного. Около часа ночи 20 августа в культурно-развлекательном центре «Горняк» подозреваемый нанёс удар 21-летнему парню.

«Подозреваемый нанес удар рукой в голову парню, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, вдавленного перелома лобно-височной кости слева, ушиба и размозжения вещества головного мозга, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщили в пресс-службе областного суда.

23 августа потерпевший скончался в реанимационном отделении Рудненской городской больницы.

По данным областного суда, подозреваемый является мастером спорта по кикбоксингу, членом основной сборной РК, капитаном команды сборной Костанайской области по кикбоксингу.

Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 106 ч.3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Наталья Луговская
Фото с сайта alau.kz

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