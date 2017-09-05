Конфликт в Мьянме: поддельные фото распаляют напряжение

В Комиссии по правам человека ООН решили не использовать предоставляемые фотографии и видео, так как они являются недостоверными.

Конфликт в Мьянме стал причиной массового распространения фотографии, якобы, с места событий. По социальным сетям разлетаются изображения и видео, однако не все они являются правдивыми.





Журналисты ВВС провели расследование, которое доказало лживость некоторых изображений. Также они отметили, что не всем журналистам разрешен въезд в страну, поэтому получить какие-либо документальные фото затруднительно.





Что известно о конфликте на данный момент? На прошлой неделе, после роста напряжения, боевики из Араканской армии спасения Рохинджа атаковали по крайней-мере 25 полицейских постов. Позже власти Мьянымы сообщили, что в результате столкновений погибли около 400 человек. После этого и началось массовое появление фотографий.





29 августа премьер-министр Турции Мехмет Шимшек опубликовал в Twitter четыре фотографии, призывая остановить насилие и "этническую чистку народа Рохинджа". Пост с фото ретвитнули более 1600 раз и лайкнули более 1200 читателей. Через три дня он удалил пост. Выяснилось, что фотографии недостоверны.













Так, журналисты ВВС установили, что на первой фотографии изображено несколько тел. Эти люди стали жертвами разрушительного Циклона Наргиса в мае 2008 года. Второе фото было снято в Ачехе, Индонезия, в июне 2003 года, фотографом, работающим в Reuters. Фото с двумя младенцами, плачущих над телом их матери, является из Руанды. Снимок сделан Альбертом Фачелли для Sipa. Изображение получило премию World Press. На четвертом фото изображены жертвы недавнего наводнения в Непале.





Следующее изображение, которым активно делятся пользователи Сети - это "тренировки боевиков Рохинджи". Однако выяснилось, что на снимке сфотографированы бангладешские добровольцы, которые сражались в войне за независимость 1971 года.









Ранее Комиссия по правам человека ООН провела собственное исследование предполагаемых нарушений прав человека в штате Ракхайн. В Комиссии решили не использовать предоставляемые фотографии и видео, так как они являются недостоверными.



"В Мьянме существует серьёзный конфликт, имеются жертвы и нужно вмешательство для спасения людей. Однако социальные сети полны дезинформации, которые не помогут уладить конфликт, а только распалят напряжение", - говорится в статье.



