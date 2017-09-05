Почему курс тенге падает вслед за рублем

По мнению экономиста, на курс тенге влияет курс валюты одного из основных торговых партнеров нашей страны – России.

И, по мнению экономиста, это не единственный фактор, ударивший по нашей валюте.





Несмотря на ухудшающуюся политическую ситуацию между Россией и США, у тенге есть неплохая поддержка, которую могут оказать американские же данные по запасам нефти.





"Я предполагаю, сегодня-завтра выйдут данные по нефти. Если они будут положительными, это поддержит тенге и рубль. Каждую среду выходят данные Американского энергетического агентства по товарным запасам нефтепродуктов. Запасы должны сократиться за счет урагана "Харви". Курс тенге может снизиться, возможно, 340 тенге за доллар — это потолок. Если улучшатся отношения России и США вокруг КНДР, рубль может снова укрепиться", — объяснил экономист.





Однако прогноз на следующую неделю Арман Байганов делать не спешит: в пятницу выйдут новые данные США по количеству буровых установок. От этого может зависеть и курсы рубля с тенге.





29 августа стало известно, что министерство национальной экономики заложило на 2018-2022 годы расчётный курс доллара в 340 тенге.





Фото: Караван



