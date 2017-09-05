Почему курс тенге падает вслед за рублем
5 сентября 2017, 14:49
По мнению экономиста Армана Байганова, ослабление тенге объясняется политическими причинами.
Причины ослабления тенге кроются в большой политике, уверен экономист Арман Байганов. Сегодня по итогам дневной сессии KASE курс казахстанской национальной валюты достиг 340,3 тенге, прибавив со вчерашнего дня сразу на 2,08 тенге, сообщает Sputnik Казахстан.
По мнению экономиста, на курс тенге влияет курс валюты одного из основных торговых партнеров нашей страны – России.
"Основной фактор – влияния рубля на тенге. Сейчас идет ослабление российского рубля по политическим причинам. После ядерного взрыва в КНДР (испытания водородной бомбы – прим. авт.) и высказывания Дональда Трампа о том, что с теми странами, которые тесно сотрудничают с КНДР, в первую очередь, в торговом плане, поддерживают этот режим, будут ухудшаться отношения (о прекращении торговли – прим. авт.)", — рассказал эксперт.
И, по мнению экономиста, это не единственный фактор, ударивший по нашей валюте.
"Второй фактор, повлиявший на курс тенге, это скандал вокруг российских дипломатических представительств в США. Вчера по отношению к доллару рубль ослабел на 0,6 %. Тенге ослабел как раз на 2 тенге, по идее, мог упасть на 3 тенге. Кросс-курс снижается в целях повышения конкурентоспособности нашей экономики", — поделился Байганов.
Несмотря на ухудшающуюся политическую ситуацию между Россией и США, у тенге есть неплохая поддержка, которую могут оказать американские же данные по запасам нефти.
"Я предполагаю, сегодня-завтра выйдут данные по нефти. Если они будут положительными, это поддержит тенге и рубль. Каждую среду выходят данные Американского энергетического агентства по товарным запасам нефтепродуктов. Запасы должны сократиться за счет урагана "Харви". Курс тенге может снизиться, возможно, 340 тенге за доллар — это потолок. Если улучшатся отношения России и США вокруг КНДР, рубль может снова укрепиться", — объяснил экономист.
Однако прогноз на следующую неделю Арман Байганов делать не спешит: в пятницу выйдут новые данные США по количеству буровых установок. От этого может зависеть и курсы рубля с тенге.
29 августа стало известно, что министерство национальной экономики заложило на 2018-2022 годы расчётный курс доллара в 340 тенге.
Фото: Караван
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