Сразу несколько спасательных операций провели в алматинских горах

Спасатели просят любителей походов в горы быть более внимательными и осторожными.

В минувшие выходные спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС МВД РК проводили поисковые работы в горах, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК.





В субботу, 2 сентября, группа молодых людей пошла вверх вдоль речки на Кок-Жайляу и заблудилась. Один из участников похода вызвал на помощь спасателей. Попытка туристов спуститься самостоятельно не увенчалась успехом из-за очень крутого и скользкого склона. Спасатели РОСО обнаружили молодых людей на склонах ущелья реки «Батарейка» и начали их спуск. Вся группа из четырех человек была спасена.





"Очень часто причиной подобных чрезвычайных ситуаций в горах бывает то, что туристы, поднявшись в горы, не могут самостоятельно спуститься. Еще два случая произошли 3 сентября - 17-летний молодой человек с группой подростков поднялись на пик Шымбулак-Башута, парень вышел на склон и не смог самостоятельно спуститься. В другом случае, парень с девушкой, 1994 и 1996 г.р., начали подъем по тропе в сторону пика Панорама. Не рассчитав свои возможности, не смогли спуститься в темноте. В двух случаях спасение людей проводилось совместно со спасателями службы спасения", - сообщили в РОСО.





Спасатели РОСО предупреждают, что в горах очень важно правильно рассчитывать свои силы. Если чувствуете, что устаёте, следует отдохнуть или вернуться обратно в город. Доказывать друзьям и посторонним, на что вы способны, бравировать, пренебрегая опасностью, или испытывать свой организм на прочность и выносливость, не надо. Будьте аккуратны, бдительны и помогайте в пути своим товарищам.