Facebook намерена забрать у российской компании домен facebook.ru

Facebook Inc. потребовала у ЗАО ЦФТ до 30 сентября бесплатно передать ей домен facebook.ru.

Американская компания Facebook Inc. направила письмо в Центр финансовых технологий (ЗАО ЦФТ) с требованием бесплатно передать ей домен facebook.ru. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст обращения, оказавшегося в распоряжении издания. В настоящее время права на вышеуказанный домен принадлежат ЗАО ЦФТ - головной структуре платежной системы «Золотая корона».

Согласно письму, Facebook Inc. стало известно о том, что домен принадлежит ЗАО ЦФТ после того, как с него была запущена переадресация на сайт российской платежной системы «Золотая корона». Как указывается в обращении, основанная в 2004 году Facebook Inc. является владельцем одноименной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. Доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что американская компания считает неприемлемым. В письме руководство корпорации ссылается на ст. 1515 ГК РФ, предусматривающую ответственность за незаконное использование товарного знака в виде штрафа размером до 5 млн рублей или двойной суммы стоимости лицензии на товарный знак. В связи с этим, Facebook Inc. потребовала у ЗАО ЦФТ до 30 сентября бесплатно передать ей домен facebook.ru, а также до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии.

По словам представителей ЗАО ЦФТ, компания приобрела права на домен в 2005 году - за три года до того, как Facebook вышла на российский рынок, и за предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или кого-либо еще в отношении домена не поступало. Сейчас обращение американской корпорации рассматривается юристами.

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, если рассматривать вопрос с юридической точки зрения, использование чужого товарного знака в имени своего домена запрещено. Можно зарегистрировать похожий товарный знак, «но в целом ситуация довольно предсказуемая», отметил он. Как полагает Клименко, домен facebook.ru, скорее всего, будет передан компании Facebook, но без каких-либо денежных штрафов.

«Золотая корона» - платежная система, действующая на территории России и стран СНГ. Включает в себя сервисы «Золотая корона - Банковская карта» и «Золотая корона - Денежные переводы». Последний оказывает услуги по переводу денежных средств без открытия банковского счета.