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Детские игрушки из Китая, которые могут нарушить психику вашего ребенка

5 сентября 2017, 15:01

Сборка самых сумасшедших детских товаров, от которых лучше держаться подальше.

Ассортимент детских магазинов 21-го века просто невероятен, о таком изобилии игрушек и гаджетов мы могли раньше только мечтать.

За все это разнообразие нужно благодарить (или ругать?) друзей из Китая. Сборка самых сумасшедших детских товаров, от которых лучше держаться подальше.












Источник: fishki.net.

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