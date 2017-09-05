Детские игрушки из Китая, которые могут нарушить психику вашего ребенка

Сборка самых сумасшедших детских товаров, от которых лучше держаться подальше.

Ассортимент детских магазинов 21-го века просто невероятен, о таком изобилии игрушек и гаджетов мы могли раньше только мечтать.





За все это разнообразие нужно благодарить (или ругать?) друзей из Китая. Сборка самых сумасшедших детских товаров, от которых лучше держаться подальше.







