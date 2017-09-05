Готовы ли казахстанские школы и медучреждения к зиме?

Во всех регионах Казахстана ведутся работы по подготовке организаций здравоохранения и образования к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.





Всего в республике функционирует 5 774 объекта здравоохранения (без учета арендуемых и частных объектов), согласно утвержденному плану ведутся ремонтные и подготовительные работы, производятся закуп и доставка топлива.





«По 41 объекту республиканского значения средняя готовность к отопительному сезону составляет 98%, 37 объектов получили акты готовности, 4 объекта продолжают работу и завершат до 30 сентября.

По 5 733 объектам местного значения, согласно данных МИО, готовность к отопительному сезону в среднем составляет 92%», - говорится в сообщении.





При этом работы выполнены на 90% и более в 11 регионах: Акмолинская – 98% (завершат до 20.09.17 г.); Алматинская – 95% (до 1.09.17 г.); Атырауская – 96% (до 30.09.17 г.) – заканчивается капремонт в Курмангазинской ВА и обл. перинатальном центре; Актюбинская – 90% (до 1.10.17 г.) – по жидкому топливу проводится конкурс, срок доставки до 15 сентября, с запасом 100 % готовность до 1 октября; ВКО – 96% (до 10.10.17 г.) – проведение ремонтных и подготовительных работ котельного оборудования; Жамбылская – 96% (до 15.09.17 г.); ЗКО – 99% (до 1.10.17 г.) –получение сертификатов на котельное оборудование; Мангистауская – 93,6% (до 20.09.17 г.); Павлодарская – 94% (до 5.09.17 г.); СКО – 98,8% (до 15.09.17 г., по Рузаевской ВА в срок до 15.11.2017 в связи с кап ремонтом); ЮКО – 96% (до 10.09.17 г.).





Между тем от 83 до 90% готовность объектов в 5-ти регионах: Карагандинская – 83% (завершат до 10.10.17 г.) – в связи с обозначенными сроками по доставке угля в договорах; Костанайская – 83% (до 1.10.17 г.) – в связи с обозначенными сроками по доставке угля в договорах, по объектам, находящимся на центральном отоплении паспорта будут получены до 15 сентября; Кызылординская – 86% (до 15.09.17 г.); Астана – 80% (до 1.10.17 г.) – получение паспортов готовности; Алматы – 89% (до 1.10.17 г.) - получение паспортов готовности.





По объектам образовании, по информации акиматов областей, городов Астана и Алматы к отопительному сезону подготовлены 2 617 государственных детских садов, 7 094 государственных общеобразовательных школ, 473 государственных учебных заведения технического и профессионального образования и 130 высших учебных заведений.





По видам отопления организаций образования: в республике функционируют 9 844 дошкольных организации с контингентом 859,7 тыс. чел., из них 7 053 государственных и 2 791 частных.





Потребность в проведении капитального ремонта имеется в 238 дошкольных организациях, из них капитальный ремонт предусмотрен в 64-х, в том числе по видам: система отопления – 1, кровли – 6, общестроительные работы – 57.





В 60 детских садах капитальный ремонт завершен.





В 2 регионах завершение капитального ремонта планируется согласно графику, в Алматинской области и ЗКО - до конца года (дети распределены в близлежащие детские сады).





На сегодняшний день за счет местных бюджетов на сумму 1 млрд 646 млн 289 тыс. тенге проведен текущий ремонт в 1 728 (100%) детских садах.





Из 2 621 государственного детского сада (кроме комплексов школа-ясли-сад): 1 260 – подключены к центральному отоплению; 1 104 – используют автономное отопление; 150 – печное; 107 – электрокотлы.





Потребность в проведении капитального ремонта имеется в 646 организациях среднего образования, из них запланирован капитальный ремонт в 314 школах.





На 4 сентября завершен капитальный ремонт 308 школ (98,0%), текущий ремонт 4 402 школ (100%).





По состоянию на 4 сентября капитальный ремонт не завершен в 6 школах и согласно договору срок завершения капитального ремонта запланирован на сентябрь-ноябрь месяцы текущего года.





Из 7100 организаций среднего образования центральная система отопления установлена в 1 576 школах, автономная котельная – в 4 743 школах, печное отопление – 518, электрокотлы – 263.





В республике функционируют 817 колледжей с контингентом 489,2 тысяч человек.





Проведен капитальный ремонт в 29 учебных заведениях ТиПО на 2769,6 млн тенге и текущие ремонты на 868 млн тенге.





Из 473 государственных колледжей 289 - подключены к центральному отоплению, 184 - отапливаются автономно, в том числе 20 - имеют печное отопление, 5 - имеют электрокотлы.





Местными исполнительными органами с выделенным финансированием из местного бюджета проведен капитальный ремонт 396 объектов образования (60 детский сад, 307 школ и 29 учебных заведении ТиПО).





Доставка топлива, промывка и опрессовка системы отопления проводится согласно утвержденным графикам.





Заключены договора в дошкольных организации на 99,9% (75283,1 т.) на твердое и жидкое топливо от их общей потребности (75 290,1 т.).





Количество твердого и жидкого топлива, поставленного на станцию, составляет 67 172,4 тонн или 89,2% от общего количества заключенных договоров.





Во всех регионах поставка топлива осуществляется согласно графику.





На 4 сентября 2 617 государственные детские сады (кроме 4 дошкольных учреждений: 3 ДО Алматинской области и 1 ДО ЗКО) провели опрессовку, получили акт готовности к отопительному сезону.





В 6 259 школах (88,1%) проведена опрессовка и 7093 школ (99,9%) получили акт готовности.





В организации среднего образования произведена доставка твердого топлива 877 478 т., жидкого топлива – 251 493 т., газ - 136 690 587 куб. м.





Акты готовности к учебному году получили 99,9% (7094) школ.



