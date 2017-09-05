Программы ремонта ТЭЦ сорваны в регионах Казахстана

Срываются сроки ремонта теплоэнергоцентралей, а также сохраняются проблемы с работой ТЭЦ в четырех областях Казахстана. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz.

«В Карагандинской области на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» по графику запланирован ремонт трех котлов и одной турбины, на начало сентября завершен ремонт двух котлов. (…) При этом отмечены аварийные остановки котлов этой станции после проведенных ремонтов, что демонстрирует некачественное выполнение ремонтных работ уже в этом году», - отметил министр.

Также, по его словам, сохраняются проблемы с ремонтом на ТЭЦ-1 «Алюминий Казахстана» в Павлодарской области, и этот вопрос в Минэнерго рассматривался уже неоднократно. На энергостанции до сих пор не завершен ремонт одного из котлов, который планировалось закончить к 17 июля, еще по одному котлу сроки затягиваются, а третий должны были начать ремонтировать 15 июля, но так и не начали.

«В Мангистауской области крайне нестабильно работает газотурбинная станция «Каламкас» АО «МангистауМунайГаз». С начала года было отмечено 12 полных остановок, в том числе в летний период - пять раз», - подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что остановки связаны с работой технологической защиты, которую необходимо перенастроить, эта работа запланирована на октябрь - ноябрь.

Еще одна проблемная энергостанция - ТЭЦ АО «3-Энергоорталык» в Южно-Казахстанской области. В связи с задолженностью около 2,3 млрд тенге, с 27 марта на эту ТЭЦ прекращена поставка газа, все лето были расчетные счета АО «3-Энергоорталык».

«В августе произведена оплата 805 миллионов тенге, после чего счета были разблокированы. Оставшуюся задолженность в 1,5 миллиарда тенге планируется погасить до конца отопительного сезона. Просим руководство области взять этот вопрос на контроль, так как полгода уже ТЭЦ остановлена», - добавил Канат Бозумбаев.

Он также сообщил, что на начало сентября просроченные задолженности энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз Аймак» составляет 3,8 млрд тенге.