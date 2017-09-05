KIA начинает продажи гибридного универсала Optima SW PHEV





Стоит отметить, что гибридный универсал KIA Optima SportsWagon PHEV по многим показателям превосходит одноимённую 4-дверную модель. В частности, «сарай» имеет больший запас хода на электротяге, более низкие выбросы СО2 и улучшенную топливную экономичность. Всё это благодаря аккумулятору на 11,26 кВт/ч.









Гибридный универсал KIA Optima SW PHEV способен проехать на электротяге 38 миль (61 км). Показатель выбросов СО2 – 33 г/км. Заявленный расход топлива в гибридном режиме – 1,4 литра на каждую сотню пути. Как отмечалось ранее, питание «сарая» обеспечивает 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 154 (156) л.с. с электрический мотор на 50 кВт (67/68 л.с.). Суммарная отдача – 202 л.с. (375 Нм).









В оснащение гибридного универсала KIA Optima SW PHEV входят 17-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, передние и задние датчики парковки, реверсивная камера, 2-зонная климатическая установка, круиз-контроль с ограничителем скорости, рулевое колесо с кожаной оплёткой, электронный стояночный тормоз, приборная панель с цветным 4,3-дюймовым TFT-дисплеем и многое другое.