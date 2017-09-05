Как в Казахстане идет подготовка к отопительному сезону

Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду на энергопредприятиях Казахстана проходит организовано, в соответствии с утвержденными графиками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Так, для устойчивого энергоснабжения потребителей страны в осенне-зимний период 2017-2018 гг. на начало сентября завершены работы на 4 энергоблоках, 28 котлах и 22 турбинах. На разных стадиях ремонта ведутся работы на 4 энергоблоках, 30 котлах и 21 турбине.

«Для подготовки электрических сетей единой электроэнергетической системы Республики Казахстан к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 25,6 тыс. км, а также 6 323 подстанций. В настоящее время выполнен ремонт 17,2 тыс. км линий электропередачи, что составляет 71% от плана года», - говорится в сообщении.

На крупных электростанциях и котельных создан запас угля в размере 3,7 млн. тонн, что на 24% больше уровня прошлого года, а также 82 тыс. тонн мазута. При этом заготовку угля на ГКП на ПХВ «Кокшетау-Жылу» (остаток 11% от нормы) и ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» (остаток 80% от нормы) планируется начать с 5 сентября.

При этом отмечается, что 4 августа на совещании в министерстве энергетики с участием представителей АО «НК «КТЖ», экспедиторских и угледобывающих компаний, угольных электростанций обсудили и приняли решения по вопросам создания нормативного запаса топлива на энергоисточниках и перевозки угля.

«Особое внимание обращаем подготовке энергетических объектов к работе в осенне-зимних условиях в Карагандинской области, в том числе ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау». Согласно разработанного графика на ТЭЦ-2 запланирован ремонт 3 котлов и 1 турбины. На начало сентября т.г. завершен ремонт 2 котлов (№ 2, 5). Проводится ремонт котла № 6 (срок окончания - 22 ноября т.г.) и турбины № 2 (срок окончания - 30 сентября т.г.)», - указывается в информации.

Между тем на ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» с 1 июля не начат капитальный ремонт котла №4 в связи с поздним завершением работ по реконструкции котла №3. На Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» с 1 августа не начат расширенный текущий ремонт котла № 7 по причине длительного изготовления запасных частей, планируется в ноябре.