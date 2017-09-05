В акимате Астаны жителям предлагают пользоваться либо дорогим такси, либо автобусами

Вы поймите, посадка в 500 тенге - это не совсем дорого для человека с зарплатой 150-170 тыс. тенге - М. Курманов.

В Ассоциации транспортников Астаны, имеющих непосредственное отношение к Astana taxi считают, что услуги официальных перевозчиков легко могут себе позволить граждане с заработной платой в 150 – 170 тыс. тенге. Об этом сегодня во время пресс-конференции в акимате столицы председатель ОЮЛ «Ассоциация транспортников города Астана» Медет Курманов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, стоимость проезда в такси, где 500 тенге человек отдает только за посадку в автомобиль в городе (700 тенге стоит посадка на жд вокзалах и 1000 тенге в аэропорту – от авт.), и еще 100 тенге за каждый километр (после 3-го – от авт.), вполне объективная. Причина – клиент платит не только за проезд, но и за простой автомобиля и его холостой ход.





«Есть себестоимость поездки, определяется из определенных цифр, почему посадка на железнодорожном вокзале «Нурлы Жол» - 700 тенге. Официальные перевозчики несут обязательства нахождения автомобилей такси постоянно на этих парковках, несмотря на то, есть так пассажиры или нет, какой поток населения, но мы должны подавать туда машины, и они в большинстве своем едут туда в холостую. А это амортизация, расход бензина и непонятно какое время водитель будет ждать клиенты. Он может простоять пол часа, час, порой в аэропорту доходит до того, что водители стоят 3 часа. Поэтому есть издержки, которые мы несем в связи с такой организацией перевозочного процесса», - объяснил Курманов.





На вопрос, почему у неофициальных такси тарифы дешевле, председатель Ассоциации ответил:





«Вы поймите, посадка в 500 тенге - это не совсем дорого для человека с зарплатой 150-170 тыс. тенге».





Призывая пересаживаться на официальное и дорогое такси, чиновники не предусматривают альтернативу. В Ассоциации объяснили, сейчас тарифы высокие, потому-что в таксопарках машины одного класса, а когда появятся другого класса, может быть, стоимость будет снижена.





«Делить тарифы, хотя каждая компания может выставить свой отдельный тариф, нецелесообразно, - сказал Курманов. - Целесообразно установление единого тарифа для всех, чтобы была понятная экономика для рынка. Установление какого-то другого или разного тарифа…., мы никак не воздействуем в целом на рынок, потому что всего лишь 10-12% от объемов перевозок перевозит наша Ассоциация».





В акимате в качестве альтернативы частному извозу предлагают автобусы. Отмечая, что не имеют права давить на перевозчиков, потому как это среда конкурентная, и именно рынку устанавливать тарифы.





«По альтернативам, хочу сказать, что у нас вообще-то есть еще общественный транспорт, автобусы на каждый хаб и каждый транспортно-пересадочный узел, на аэропорт, на железнодорожные вокзалы имеется достаточное количество автобусных маршрутов, в том числе мы запустили 2 ночных маршрута 200 и 201, которые в интервале в 30 минут ездят. Стоимость 150 тенге в ночное время. То есть альтернатива есть, мы это сделали», - сказал руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов.





Напомним , с 12 сентября по 11 октября текущего года в Астане пройдут оперативно-розыскные мероприятия по предупреждению оказания нелегальных услуг водителями автотранспортных средств. Нелегальными таксистами считаются все, кроме «Astana taxi».





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Sputnik Казахстан















