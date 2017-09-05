Пара геев из Атырау рассказали о своей необычной семейной жизни

Ребята уверены, что если бы открыто заявили о своих отношениях, то на них бы началась охота.

Максат и Максим (имена изменены) живут в незарегистрированном однополом браке. Считают свой союз счастливым, но отношения не афишируют. В перспективе они планируем переехать в Западную Европу, чтобы узаконить официально свои отношения. Так как понимают, что в Казахстане спокойно и открыто жить в однополом браке они не смогут.





Ребята в интервью газете "АкЖайык" решили рассказать свои истории о том, как стали чувствовать в себе тягу к нетрадиционным отношения.





- Когда вы поняли, что не такие как все?





Максат: Я уроженец Алматинской области. В детстве, когда играли в «маму-папу», я всегда играл маму, держал за руки своих сверстников, одевался как девочка. Кажется, тогда всё это началось. По мере взросления проснулись чувства к мужчинам. Я понял себя и принял таким, какой я есть.





Максим: Я родился в России. То, что не такой, как все, понял только в 20 лет. До этого была подруга, даже готов был жениться. Но потом однажды вступил в связь с другим молодым человеком и понял, что мне нравятся мужчины. Долгое время не мог этого принять, боролся с собой, впал в депрессию, вообще потерял радость жизни. А потом сдался, видимо, это моя судьба.





- Как к этому отнеслись ваши родные и друзья?





Максат: Я вырос в детском доме, поэтому ничего не знаю о своих родственниках. Может оно и к лучшему, ведь если бы у меня были родители, братья-сёстры, то наверняка отреклись бы. Друзей мало. Несколько человек, которым я вначале рассказал правду, плюнули мне в лицо. Здесь у меня другие друзья, и они относятся спокойно. Приходят в гости.





Максим: А мои родители живут в России, они не знают о моей ориентации и пусть не знают и дальше.





- Считаете ли это болезнью, может, пытались лечиться?





Максат: Этого никто вылечить не может. Медики, которые говорят, что могут – врут, просто делают на этом деньги. Да мы и не хотим лечиться. Мы счастливы, а лечиться от счастья может только сумасшедший.





- Как вы познакомились, как пришли к решению жить вместе?





Максат: В социальных сетях люди открывают специальные страницы и ищут друг друга. Потому что человеку нужен человек. Устаёшь постоянно носить это в себе, поэтому начинаешь искать себе подобного. Мы так и нашли друг друга, познакомились, а через полгода, в марте 2015-го, приняли окончательное решение создать семью. Так как работа у нас в Атырау, нам осталось только найти общую квартиру. Нашли быстро и переехали под одну крышу. Особенность нашей свадьбы была в том, что в ней участвовало два человека: я и Максим (смеется). Поужинали в одном из ресторанов города, на следующий день поехали в медовый месяц по Европе. По возвращении начали семейную жизнь.





- Всё-таки основой семьи всегда была женщина. А кто из вас, скажем так, занимается домашними хлопотами?





Максат: У нас нет времени делить роли. Я работаю менеджером в местной компании, Максим – инженером в иностранной. Утром уходим на работу, домой возвращаемся вечером. В выходные вместе убираем квартиру. Все бытовые вопросы тоже решаем вместе.





- Как часто выходите в город? Обозначаете как-то что вы – пара?





Максим: Ну, за ручки-то не держимся, а то нам тут их быстро отрубят. Периодически ходим в рестораны, гуляем, как обычные двое друзей. Никто ведь не знает о том, что нас связывает. А мы, конечно, не афишируем – понимаем, как подавляющее большинство людей к этому относится. В Казахстане много гомофобов, но, мне кажется, они тем самым «тешат» свои какие-то комплексы неполноценности. Вообще-то в перспективе мы планируем переехать в Западную Европу. Там же хотим узаконить наши отношения.





- Вы знаете, сколько таких же скрытых однополых семей в Атырау?





Максат: Этого мы не знаем. Потому что всё скрытно, никто не станет говорить о себе правду людям со средневековыми взглядами.





- Со средневековыми взглядами?





- Да, мы о них такого мнения. Уверен, если бы мы открылись – немало нашлось бы желающих выйти на охоту. А мы не воры и не убийцы, мы тоже люди и не виноваты, что такими родились. Поэтому перестаньте видеть в нас врагов.





Что думают специалисты





Мы узнали по этому поводу мнения двух человек, которым близки вопросы духовного, психического здоровья людей.





Мурат Мустафаев наиб-имам центральной мечети Атырауской области:





- Это очень большой грех. Божье наказание за соединение женщины с женщиной или мужчины с мужчиной очень тяжелое. Если такие люди придут к нам в мечеть, то мы будем объяснять им их грех и наставлять на истинный путь. Но выбор всегда за ними…





Гайнижамал Омирова, заместитель директора центра психического здоровья Атырауской области:





- Я считаю, гомосексуализм лечится психотерапевтическими методами на начальной стадии, но по мере взросления внести «поправки» уже практически невозможно. Есть ошибочное представление, что если мальчик с раннего детства увлекается «девчачьими» игрушками или одеждой, то он вырастет геем, а если девочка тяготеет к игрушкам для мальчиков, то это будущая лесбиянка. Для восприимчивого сознания ребенка гораздо важнее правильное семейное воспитание, нежели игрушки.





- Есть ли на учёте в вашем центре представители нетрадиционной сексуальной ориентации?





- Нет.





Фархат Абилов