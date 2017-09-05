Хуже Андорры и Мальты или на какое место отбора ЧМ-2018 утащили Казахстан пропущенные голы

Сборная Казахстана по футболу по количеству пропущенных голов в текущем отборочном турнире к чемпионату мира-2018 опережает лишь команды Гибралтара, Лихтенштейна и Сан-Марино, передает корреспондент Vesti.kz





После поражения от сборной Польши со счетом 0:3, количество пропущенных мячей у казахстанцев достигло отметки в 22 гола. Этот показатель является четвертым среди участников европейской квалификации. Лидером является Сан-Марино с 38 пропущенными голами. Следом расположились Гибралтар (37) и Лихтенштейн (26).





Надежнее казахстанцев в этом отборочном цикле действуют сборные Мальты (21 пропущенный мяч), Косово (19), Армения (19), Латвии (18), Молдавии (18), Литвы (18) и Андорры (17).





Показатель разницы забитых и пропущенных голов сборной Казахстана ("-18") позволяет ей замыкать пятерку худших в этом отборе. По этому критерию, казахстанцы лишь поменялись местами с командой Мальты ("-20").





Меньше всех в этом отборочном цикле - всего по два мяча - пропустили сборные Германии, Северной Ирландии и Хорватии. По разнице голов лидируют немецкие футболисты с показателем "+33". На второй позиции сборная Бельгии ("+32"), замыкают тройку лидеров испанцы ("+21").





Антирекорд сборной Казахстана по числу пропущенных голов за отборочный цикл был установлен в европейской квалификации к чемпионату мира 2006 года. Тогда за 12 матчей в ворота казахстанцев забили 29 мячей. Повторение этого результата произошло в отборе к мировому первенству 2010 года, однако в той квалификации казахстанцы провели на две игры меньше.





Впереди у сборной Казахстана осталось два матча: 6 октября на выезде против Румынии, а 8 октября дома против Армении. Сейчас подопечные Бородюка имеет в своем активе два очка после восьми туров и занимают последнее место в отборочной группе.





Фото: Ербол Каиров, ФФК



