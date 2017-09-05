Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Украина получила от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили

5 сентября 2017, 15:33

Об этом заявил замглавы украинского Минюста Сергей Петухов.

Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил замглавы украинского Минюста Сергей Петухов, передает РИА Новости.

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили, запрос главной прокуратуры Грузии был адресован Минюсту Украины и Генпрокуратуре Украины", — сказал Петухов во вторник на брифинге.

Фото © РИА Новости / Денис Петров

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...