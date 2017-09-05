Украина получила от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили
5 сентября 2017, 15:33
Об этом заявил замглавы украинского Минюста Сергей Петухов.
Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил замглавы украинского Минюста Сергей Петухов, передает РИА Новости.
"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили, запрос главной прокуратуры Грузии был адресован Минюсту Украины и Генпрокуратуре Украины", — сказал Петухов во вторник на брифинге.
Фото © РИА Новости / Денис Петров
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