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Британский флот впервые выпустил ракеты, которые в 3 раза быстрее скорости звука

5 сентября 2017, 15:40

Комплекс Sea Ceptor в обозримом будущем должен поступить на вооружение боевых кораблей.

Новейшие ракеты Королевского военно-морского флота, которые могут достигать противника со скоростью в три раза быстрее звука, впервые были запущены. Видео с испытанием нового оружия было записано на палубе зенитного ракетного комплекса Sea Ceptor у берегов Шотландии, сообщает Daily Mail, передает Life.ru.

Sea Ceptor способен перехватывать и уничтожать вражеские ракеты, движущиеся со сверхзвуковой скоростью, и является частью защиты для новых авианосцев королевства. Система способна вести многоканальную стрельбу, а также отражать массированные атаки на площади в 500 квадратных миль.

Министр оборонных закупок Великобритании Харриет Болдуин заявила, что испытания ракет прошли успешно.

"Sea Ceptor будет защищать интересы страны как от известных угроз, так и от неизвестных. Она будет установлена на фрегатах типа 26" - Харриет Болдуин.


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