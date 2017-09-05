Сагадиев проинформировал о неосвоенных средствах на строительство школ

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев проинформировал Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева о неосвоенных средствах во время строительства школ, сообщает МИА «Казинформ».

По его словам, в текущем году за счет средств Нацфонда на строительство 109 школ было выделено 71,7 млрд тенге, из них 26,5 млрд тенге - на завершение ранее начатых 53 школ и 45,2 млрд тенге - на начало строительства новых 56 школ. Согласно графику в эксплуатацию в текущем году вводится 76 школ.

«Что касается уточнений бюджета на 2017 год, по заявкам акиматов, предлагается сократить средства Нацфонда на 3,2 млрд тенге, в том числе 200 млн тенге - это экономия и 3 млрд тенге - ожидаемое неосвоение, это все школы которые будут заканчиваться в следующем году», - отметил Ерлан Сагадиев, выступая на заседании Правительства РК.

Неосвоение средств показали три региона - Акмолинская область - на 759 млн тенге (школа в городе Щучинск в виду судебных разбирательств между строителями), Мангистауская область - на 1,5 млрд тенге (четыре школ в связи с поздним проведением конкурсных процедур), Южно-Казахстанская область - на 600 млн тенге (пять школ в связи с поздним проведением конкурсных процедур и обжалованием результатов госзакупок).

«Мы будем работать с Минфином. Завершение строительства этих школ будет решаться либо за счет местных бюджетов, либо за счет республиканского бюджета при уточнении бюджета на 2018 год», - пояснил министр.