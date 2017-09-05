Мейвезер-старший: Альварес с лёгкостью победит Головкина
5 сентября 2017, 15:48
По мнению Мейвезер-старшего мексиканцу нужно придерживаться верно выбранной тактике.
Флойд Мейвезер-старший считает, что Сауль «Канелло» Альварес с лёгкостью победит казахстанского боксера чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, пишет Zakon.kz.
«Я вам говорю, что Канело побьёт Головкина. Если будет много двигаться и использовать джеб он победит. Ему не нужно боксировать на ближней дистанции. Больше надо работать джебом, переводя удары с головы на туловище. Я думаю, что «Канело» способен придерживаться такого плана. Думаю, что Альварес победит с лёгкостью. Ему просто надо боксировать, а также держать готовым свой хук», - цитирует Мейвезера-старшего BoxingScene.
Напомним, поединок Головкин-Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, на T-Mobile Arena.
Фото sport.bigmir.net
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