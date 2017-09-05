Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 340,99, EURKZT_TOD = 406,15, RUBKZT_TOD = 5,8990, CNYKZT_TOM= 52,1000, USDKZT_0_001 = +9,7686 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,7085 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 340,99 тенге за доллар США при объеме торгов 107 850 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 406,15 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8990 тенге за рубль при объеме торгов 30 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 52,1000 тенге за юань при объеме торгов 500 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 340,58 тенге за доллар (+2,36 тенге), суммарный объем торгов - 268 100 тыс. USD (+167 900 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,7686 % годовых при объеме торгов 173 900 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,7085 % годовых при объеме торгов 212 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.