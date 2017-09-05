В подмосковной школе девятиклассник устроил стрельбу и разбросал дымовые шашки

Пострадали четыре человека, трое из них - дети. Подросток доставлен в отдел полиции.

Полицейские доставили в отдел полиции ученика, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Инватеевке и разбросал дымовые шашки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.





"По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека госпитализированы", - сказал собеседник агентства.





В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что среди пострадавших трое учеников и один учитель. Эту информацию подтвердили в Минздраве Московской области.





"Пострадали четыре человека, трое из них - дети", - сказал сотрудник пресс-службы министерства.





По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, cотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Пушкинское" в присутствии родителей опрашивают школьника, который принес в класс дымовые шашки и пневматическое оружие.





"Подросток доставлен в отдел полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в полиции.





Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что полиция эвакуировала детей и оцепила школу номер 1 в подмосковной Ивантеевке. "Вокруг здания выставлено оцепление полиции, люди в касках вывели на улицу всех детей из школы. Полиция также вывела девятиклассника, который якобы заминировал школу", - сказал собеседник агентства. Очевидец утверждал, что школьник пока не признается, где именно на территории школы он оставил взрывчатые вещества.





В администрации школы сообщили о ее закрытии. "Детей отпустили по домам. Школа сегодня работать не будет. Занятия возобновятся завтра", - сказал сотрудник администрации школы. Он отметил, что на месте работают следственные органы.





Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что устроивший стрельбу девятиклассник заранее готовился устроить нападение.





"Задержанный давно планировал нападение, запланировано оно было на 5 сентября", - сказал собеседник агентства.





Другой источник сообщил, что сначала подросток, ученик 9 "А" класса, разбросал по коридору несколько взрывпакетов, были слышны громкие хлопки, из здания пошел дым. После этого школьник зашел в класс и выстрелил в учительницу из травматического пистолета, который, по предварительным данным, взял у отца. Трое детей, по предварительной информации, выпрыгнули из окна и получили травмы.





По данным источника, ученик выкладывал на своей странице в соцсетях фотографии с оружием, ссылки на страницы для заказа топоров, а также в строке статуса написал: "Delete my life" с датой 5 сентября. Кроме того, в апреле этого года подросток выложил пост о массовом убийстве в школе "Колумбайн" в апреле 1999 года. По словам ученика, данный инцидент наводит его на трагические и суицидальные мысли.





Он также сообщил, что причиной стрельбы мог стать конфликт в школе.





"Сейчас с подростком работают сотрудники полиции. По одной из версий, причиной случившего мог стать конфликт ученика с учительницей или с одноклассниками. Сейчас ведется разбирательство", - сказал источник.









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