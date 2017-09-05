В каких странах какие инфекции можно подхватить

Так, чумой в мире заболел 71 человек, из них в 27 случаях заболевание завершилось летальным исходом.

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК информирует, что согласно информации Всемирной организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. В связи с этим, напоминает о существующих для выезжающих за рубеж туристов рисках и основных мерах профилактики особо опасных и вновь возникающих инфекционных болезней, передает Zakon.kz.





Так, чумой в мире заболел 71 человек, из них в 27 случаях заболевание завершилось летальным исходом. При этом 68 случаев (27 - летальных) зарегистрировано в Мадагаскаре и 3 случая в США (без летальных исходов).





Холера зарегистрирована в 18 странах мира, в основном в странах Африки, отмечено 19015 случаев, из них 2671 – с летальным исходом.





Сибирская язва зарегистрирована в 10 странах мира (Индонезия, Индия, Бангладеш, Филиппины, Румыния, Замбия, Танзания, Зимбабве, Кения, Гвинея), в которых заболело 262 и умерло 49 человек.





Желтая лихорадка зарегистрирована в 4 странах (Бразилия, Боливия, Перу, Нидерланды) – заболело 767 человек, умерло 429.





Лихорадкой Ласса в 5 странах Африки (Нигерия, Либерия, Бенин, Того, Съерра-Леоне), где заболело 85 человек, умерло – 62.





Лихорадка Эбола зарегистрирована в Конго, где заболело 48 человек, из которых 8 умерло.





Лихорадка Чикунгунья зарегистрирована в 12 странах мира (Мексика, США, Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Боливия, Колумбия, Перу, Пакистан, Бангладеш) – заболело 5649 человек, без летальных исходов.





Заболевания туляремией зарегистрированы в России (11 случаев) и США (1 случай), летальных исходов нет.





Малярией заболело 6694 человека, 28 – с летальным исходом. Сведения об эпидемиологической ситуации по особо опасным инфекциям в мире в разрезе стран прилагается.





Лихорадкой Денге в мире заболело 268317 человек, из них 1596 – умерли. Заболевание зарегистрировано в 12 странах Америки (45936 случаев, 455 летальных), 2 странах Африки (283 случая, летальных нет), 14 странах Азии (221129 случаев, 460 летальных), России (2 случая, летальных нет), 8 странах Океании (967 случаев, 3 летальных).





Птичий грипп А(Н7N9) зарегистрирован в Китае – 121 случай, 30 с летальным исходом. Птичий грипп А(Н5N1) зарегистрирован в Индонезии – 1 случай и Египте - 1, летальных исходов нет. Свиной грипп А(Н1N1) зарегистрирован в Индии (3 случая) и Мьянме (6 случаев), все с летальным исходом.





Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) зарегистрирован у 27 больных в 4 странах Азии (Саудовская Аравия, Катар, Абу-Даби, Ливан), 7 – с летальных исходом.





Лихорадка Зика. В мире заболело 218976 человек, из них 35 – умерли. Заболевание зарегистрировано в 1 стране Африки (Ангола), 53 странах Америки (218957 случаев, 35 летальных), 3 странах Азии (16 случаев, летальных нет), России (1 случая, летальных нет).





Конго-Крымская геморрагическая лихорадка зарегистрирована в 3 странах Африки (ЮАР, Намибия, Сенегал), 6 странах Азии (103 случая, 12 летальных), 2 странах Европы (Россия, Испания) – 72 случая, летальных нет.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом зарегистрирована в России (105 случаев, летальных нет).





Японский энцефалит зарегистрирован в странах Азии (Индия, Тайвань) – 307 случаев (44 летальных) и в Австралии – 1 летальный случай.





Клещевой энцефалит зарегистрирован в Латвии (2 случая), России (41 случай), Франция (1 случай).





Хантавирус зарегистрирован в 4 странах Америки (19 случаев, 2 летальных) – США, Чили, Аргентина, Панама.





В целях профилактики особо опасных и вновь возникающих инфекционных заболеваний рекомендуется:





использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Не употреблять лед, приготовленный из сырой воды.

посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного питания.

фрукты, овощи хорошо промывать кипяченой или бутилированной водой.

мясо, рыба, морепродукты должны употребляться после термической обработки.

перед едой тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук (санитайзеры).

купаться только в бассейнах или специальных водоемах.

места проживания (комната, номер отеля и т.п.) должны быть недоступны для комаров (москитные сетки, инсектицидные средства, репелленты).

во время прогулки на природе, где возможен укус клещей необходимо носить одежду светлых тонов с длинными рукавами, брюки, длинное платье. На открытые части тела наносить репелленты.

при ухудшении состояния здоровья во время или по возвращению из поездки обязательно обращаться к врачу.



