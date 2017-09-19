Неисполнение налогового обязательства может привести к ограничению распоряжения имуществом и его реализации

В соответствии со статьей 61З Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) за неисполнение налогового обязательства налоговым органом производится ограничение в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента), на основании решения об ограничении в распоряжении имуществом налогоплательщика в случаях:

1) непогашения налоговой задолженности по истечении пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления о погашении налоговой задолженности;

2) обжалования налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением крупного налогоплательщика, подлежащего мониторингу, уведомления о результатах проверки и (или) решения вышестоящего налогового органа, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы на уведомление.

3) неисполнения налогоплательщиком налогового обязательства по уплате косвенных налогов по импортируемым товарам, помещенным под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Ограничение в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента) производится налоговым органом в отношении имущества:

1) принадлежащего на праве собственности или хозяйственного ведения, а также состоящего на балансе данного налогоплательщика (налогового агента).

2) являющегося в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности основным средством, инвестицией в недвижимость и (или) биологическим активом.

3) принадлежащего на праве собственности или хозяйственного ведения, а также состоящего на балансе данного налогоплательщика, и (или) импортируемого товара.

Не подлежат ограничению в распоряжении:

- объекты жизнеобеспечения;

- электрическая, тепловая и иные виды энергии;

- продукты питания или сырье, срок хранения и (или) годности которых не превышает одного года.

Налоговому органу запрещается изъятие ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента), переданного (полученного) в финансовый лизинг либо предоставленного в залог, до прекращения действия договора лизинга и (или) залога.

Налогоплательщику (налоговому агенту) запрещается изменение условий договора (продление срока действия договора, сублизинг и (или) перезалог) со дня ограничения налоговым органом распоряжения имуществом и до его отмены.

По истечении десяти рабочих дней со дня вручения налогоплательщику (налоговому агенту) решения, налоговым органом производится опись ограниченного в распоряжении имущества в присутствии налогоплательщика (налогового агента) путем составления акта описи имущества по форме, установленной уполномоченным органом.

Акт описи ограниченного в распоряжении имущества составляется в двух экземплярах и подписывается лицом, его составившим, а также налогоплательщиком (налоговым агентом) и (или) его должностным лицом. При этом один экземпляр такого акта вручается налогоплательщику (налоговому агенту).

В случае непогашения налоговой задолженности и нереализации ограниченного в распоряжении имущества после проведения двух аукционов налоговый орган вправе подвергнуть описи другое имущество налогоплательщика (налогового агента) путем составления нового акта описи имущества с учетом имеющихся на лицевом счете налогоплательщика (налогового агента) данных о сумме налоговой задолженности на дату составления нового акта описи имущества.

На основании изложенного во избежание ограничения в распоряжении имуществом налогоплательщикам необходимо соблюдать нормы налогового законодательства.

Управление по работе с задолженностью ДГД по Павлодарской области