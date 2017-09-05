Как жила известная "подруга" Максата Усенова, до жестокого избиения бой-френдом

Аделя Ким - эпатажная алматинская бизнес-леди и модель на днях была жестоко избита своим бой-френдом. Причиной конфликта стала ревность ее избранника. Девушка заявила, что рассталась с молодым человеком и такого поступка ему не простит.





Напомним, что Аделя прославилась благодаря совместному фото с дебоширом Максатом Усеновым. После чего ее записали "подругой" известного скандалиста. Однако бизнес-леди неоднократно заявляла, что никаких отношений с Усеновым у нее не было.





В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz узнала, как жила бывшая стриптизерша и модель до этого ужасного происшествия.





До того, как стать успешной бизнес-леди, Аделя длительное время была звездой эротических танцев.













И, видимо, клубные тусовки уже стали неотъемлимой частью жизни девушки.













Также девушка совершенно не стесняется сниматься в откровенных фотосессиях и демонстрировать всем свое тело





Если просмотреть аккаунт Адели в социальных сетях, то можно заметить, что девушка очень любит фотографироваться в ванной.









Невооруженным глазом видно, что у бизнес-леди на теле изображено несколько татуировок, которые она любит и не стесняется показывать.









Но несмотря на эпатажный образ фотографии Адели свидетельствуют о том, что она хорошая хозяйка.

Например девушка совершенно не стесняется выставлять на всеобщее обозрение то, как она моет квартиру.









Или готовит ужин. Правда сковородка на плите пустая.













А также образцовый автовладелец.













Бизнес-леди владеет несколькими именными автомобилями.





Ну и как самый настоящий рабочий человек девушка любит хорошенько расслабиться и покурить кальян.







