В Астане появится 75 км заграждений от любителей ловить такси возле бордюра

В Астане вдоль проезжей части появится 75 км заграждений от людей, привыкших ловить такси возле бордюра. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Борьба с голосующими на дорогах будет проводится комплексно. Во-первых, в рамках полицейского рейда с 12 сентября по 11 октября текущего года по предупреждению оказания нелегальных услуг водителями автотранспортных средств «бомбил» будут наказывать за остановки в неположенном месте. А во-вторых, скоро в столице появятся различные заграждения, препятствующие людям выходить на проезжую часть.





«Мы будем ставить такси в местах массового скопления населения, где люди выходят и голосуют. Когда человек просто выходит на дорогу и ловит такси, он дает нагрузку на улично-дорожную сеть, потому-что когда он ловит такси, кто-то останавливается, полоса забивается, люди начинают объезжать, забивается вторая полоса, если дорога из 3 полос, 2 начинают тормозиться. Это достаточно серьезно влияет на пропускную способность», - объяснил суть проблемы Игенбердинов.





В акимате уже разработана программа по обустройству ограждений вдоль улиц. Где-то, по словам Игенбердинова, будут стоять заборы, а где-то живая изгородь из кустарников. Все для того, чтобы люди не останавливали машины в неустановленных местах и не мешали движению.





«Это порядка 75 км, где сейчас мы ставим заборы. Это, например, Asia park, там постоянно была стихийная остановка такси, мы поставили заграждение, и ситуация немножко улучшилась, нет там такого коллапса. И так будем по всему городу ставить», - сказал он.





А для того, чтобы люди все же смогли воспользоваться услугами такси, акимат организует возле крупных остановок и мест массового скопления людей парковки для официального такси.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Sputnik Казахстан



