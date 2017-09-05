Еще один цех по изготовлению поддельной алкогольной продукции выявлен в Алматы

Сотрудники СЭР ДГД г. Алматы 28 августа 2017 года при проведении ОРМ была пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок.

В ходе ОРМ установлено, что гр. А. организовал деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции (путем разбавления спирта с водой) с использованием поддельных УКМ в нежилом помещении, расположенном во дворе частного жилого дома в Алатауском районе.

В ходе осмотра обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция в ассортименте (торговые марки Белая лошадь, Черная лошадь, Тайга, Беленькая, Байкал и др.), всего более 1 350 бутылок с наклеенными УКМ сомнительного происхождения, УКМ сомнительного происхождения в количестве более 1 500 шт., стаканчики-насадки и наклейки на водку Белая лошадь, Черная лошадь и др.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 233 части 2 Уголовного кодекса РК.

ДГД по г. Алматы призывает население не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах и в обязательном порядке требовать выдачу чеков и наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции.

Ссылки на оперативную съемку:

https://www.youtube.com/watch?v=s8Cfowz7eUA

https://www.youtube.com/watch?v=eOK2CzdAtDw