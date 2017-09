Доказательство гражданско-правового договора

Фархад Карагусов,

главный научный сотрудник

Института частного права Каспийского университета,

д.ю.н., профессор,

Алексей Бондарев и Евгений Пак,

аналитики ТОО «K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)»

Аннотация. Фархад Карагусов, Алексей Бондарев и Евгений Пак. В статье излагаются результаты проведенного анализа правовых и теоретических источников по вопросу о допустимых формах гражданско-правовых договоров, а также о признаваемых доказательствах заключения договора и его содержания. Основной фокус сделан на том вопросе, насколько казахстанское право позволяет использовать современные информационные (цифровые) технологии для подтверждения заключения и исполнения договоров согласно их содержанию и односторонних актов субъектов оборота. По результатам такого анализа предлагаются и соответствующие выводы.

Ключевые слова: договор, форма договора, доказательство договора, действительность договора, недействительный договор, не подлежащий принудительному исполнению договор, цифровая технология, электронные средства коммуникаций, электронная подпись, электронное сообщение.

Annotation. Farkhad Karagussov, Alexey Bondarev and Evgeny Pak. This article includes results of an analysis conducted over respective legal and theoretical sources on the issue of permissible forms of civil-law contracts and recognizable evidence of conclusion and content of such contracts. The main focus is made on the aspect of to which extent Kazakhstan’s legislation allows use of modern information (cyber) technologies for the purpose to prove entry into and performance under the contracts according to their content, as well as of unilateral legal acts of a market’s (turnover’s) participants. As results of such analysis respective conclusions are also proposed.

Key words: contract, form of contract, proof of a contract, validity of a contract, invalid contract, unenforceable contract, cyber technology, electronic means of communications, electronic signature, electronic message.

1. В данной статье кратко излагаются результаты проведенного ее авторами анализа правовых и теоретических источников по вопросу о допустимых формах гражданско-правовых договоров, а также о признаваемых доказательствах заключения договора и его содержания. С древних времен римского права регулированию форм договоров и последствий несоблюдения соответствующих правил уделялось особое внимание законодателя. С развитием общественных отношений, изменением условий делового оборота и возникновением целого ряда других важных факторов содержание правовых норм, относящихся к формализации договорных отношений, изменялось, в том числе от признания материально-правовых последствий несоблюдения формальных требований до придания им лишь (или преимущественно) процессуального значения, и в обратную сторону.

В настоящее время отмечается так называемая «эра цифровых технологий», что в совокупности с невероятной степенью ускорения делового оборота выдвигает новые задачи модернизации законодательной основы для применения правовых форм в сфере частноправовых отношений. Примечательно, что историческая миссия гражданского права в обеспечении одновременно приемлемой твердости и высокой мобильности оборота в полной мере сохраняет свою значимость. Однако востребованными становятся новые признаваемые законом (и позволяющие судебное принуждение к их признанию и соблюдению со стороны субъектов рынка) средства и формы реализации договорных и иных частноправовых отношений, которые могут быть эффективными не только в рамках национального права, но и в сфере применения принципов международного частного права.

Применительно к казахстанскому гражданскому праву важность этого аспекта обусловлена еще и тем, что, во-первых, наше гражданское законодательство на сегодня существует очень короткий период времени с момента его возникновения, в течение которого оно, при этом, испытывает постоянное и сильное влияние в контексте как восприятия правовых идей современных развитых правовых систем, так и необходимости в гармонизации либо унификации законодательства (нередко, в силу международных обязательств Казахстана, обусловливающих имплементацию ранее неизвестных или недостаточно развитых правовых идей в нашей правовой системе). И по ряду аспектов это влияние сказывается в том, что содержание казахстанского гражданского права заметно отходит от некоторых изначальных правовых конструкций, унаследованных, например, от германского гражданского права.

Во-вторых, актуальность рассмотрения этого вопроса также обусловливается попыткой восприятия правовых институтов английского права для регулирования коммерческого оборота в Казахстане. И хотя наш опыт (в том числе опыт участия в международном арбитраже по английскому праву) показывает, что по многим важным моментам договорного права и международного частного казахстанское законодательство и английское право принимают очень сходные позиции или основываются на очень схожих подходах, какая-то приемлемая форма интеграции институтов английского контрактного права (при разумном и обоснованном подходе к такому развитию казахстанского гражданского права) может способствовать повышению эффективности и защищенности делового оборота в рамках нашей юрисдикции. Особенно, когда положения таких институтов уже нашли свое отражение в унифицированных или гармонизированных принципах, положениях или рекомендациях по унификации / гармонизации частного права, например, Европейского Союза.

Одним из таких институтов казахстанского гражданского права, требующих модернизации, представляется та совокупность правовых норм, которая предназначена регулировать формальные требования к договорам, определяет правовое значение отдельных контрактных форм и последствия их несоблюдения. Поскольку этот правовой институт заслуживает глубокого анализа, а формат статьи (даже столь объемной, как эта) не позволяет изложить все аспекты исследования в исчерпывающем объеме, ниже предлагаются основные выводы относительно содержания и объема регулирования этого вопроса в казахстанском законодательстве, опыта регулирования в наиболее развитых и авторитетных иностранных юрисдикциях, а также о современных решениях, предлагаемых авторитетными модельными актами частного права. Основной же фокус сделан на том вопросе, насколько казахстанское право позволяет использовать современные информационные (цифровые) технологии для подтверждения заключения и исполнения договоров согласно их содержанию и односторонних актов субъектов оборота. По результатам такого анализа предлагаются и соответствующие выводы.

2. Законодательные установления относительно форм договоров издревле являются важной составной частью частного права любого государства. Обязательность соблюдения предписываемой законом формы обусловлена тем, что с этим связывается возможность для сторон договора (а иногда и заинтересованных третьих лиц) доказать существование соответствующих договорных отношений и / или получить возможность судебной поддержки в получении удовлетворения своего имущественного интереса, основанного на соответствующем договоре.

С течением времени, а также в зависимости от того, в рамках какой юрисдикции формировалось законодательство, юридическое значение соблюдения формальных требований к договорам различалось, имея в большей или меньшей степени (либо исключительно) материально-правовое содержание, либо предполагая возможности для решения процессуальных моментов. В зависимости от этого законодатель определял правовые последствия соблюдения и несоблюдения таких формальных требований, исходя из того, на решение какой задачи было направлено их установление.

В частности, как отмечается в теоретических источниках, в древнем римском праве «соблюдение требований формы рассматривалось не как средство достижения определенных юридико-технических целей, в частности, обеспечение доказательств, а как основа для наступления необходимых правовых последствий. … Вскоре, однако, стала превалировать защитная функция формальностей» [1; с. 364]. В частности, если первоначально соблюдению требований к форме договора и последствиям их несоблюдения придавался исключительно материально-правовое значение, связывая с ними возникновение прав по договору и его действительность, то позже к этому прибавился и процессуальный аспект, позволяя сторонам договора доказывать его наличие и иметь правовые возможности защищать свои интересы в случае их нарушения со стороны контрагента или третьих лиц. Причем функция защиты, как отмечается ниже, обеспечивается как на этапе заключения договора (посредством механизмов, направленных на «подтверждение серьезности намерений»), так и при необходимости доказывать существование и содержание ранее заключенного договора. В связи с этим указывается, что «сферу применения формальных требований можно определить без особого труда: они служат главным образом для облегчения доказательств и подтверждения серьезности намерений» [1; с. 364].

[Этот вывод представляется чрезвычайно важным и заслуживающим внимания, поскольку придание, в качестве общего правила, последствиям несоблюдения формальных требований исключительно материально-правового характера, означающего законодательное установление ничтожности договора, заключенного в нарушение требований определенной формы договора, представляется весьма вредоносным в контексте решения задачи по обеспечению стабильности и твердости делового оборота. Негативные последствия такого подхода обусловливаются еще и тем, что концепция ничтожности договора хорошо реализуется в условиях преобладающего объема абстрактных сделок, порождающих правовые последствия без учета различных фактических обстоятельств и не допускающих возражения, основанные на любых личных отношениях субъектов соответствующих правоотношений (например, как в вексельном правоотношении).

В современном же мире, когда деловой оборот формируется преимущественно за счет каузальных сделок, в которых значение имеют причинные связи, обстоятельства их заключения и исполнения, когда суды выясняют основания совершения сделки, действительное намерение сторон и множество других факторов, хотя и неюридического характера, но имеющих значение для судебной оценки и правовой квалификации, жесткая привязка действительности договора к соблюдению установленной формы едва ли может быть всегда целесообразной. Это особенно нецелесообразно в условиях широкого распространения разного рода условных, так называемых производных сделок, иных видов сделок, совершение или исполнение которых обусловлено различными обстоятельствами, а также с учетом растущего объема и увеличивающейся скорости делового оборота. О различии между абстрактными и каузальными сделками, особенностях условных сделок отмечал в своих работах, в частности, Ю.Г. Басин [10; с. 264 - 267]].

3. Однозначность наступления материально-правовых последствий несоблюдения формы договора представляется обоснованной только в случаях, когда законодательство стремится защитить права слабой стороны в правоотношении. В связи с этим, например, определение недействительности (ничтожности) договора в случае несоблюдения установленных требований относительно его формы представляется обоснованным, когда дело касается защиты прав потребителей или «неопытных субъектов гражданского оборота» (в частности, при осуществлении гражданами сделок с недвижимостью, не являющихся содержанием их предпринимательской деятельности, оформлении завещаний или вступлении в права наследования и т.п.).

Казахстанский ГК вполне определенно разделяет участников гражданского оборота на предпринимателей и потребителей, а также иные категории граждан, не являющихся предпринимателями при заключении ими гражданско-правовых сделок [2; ст. 10]. В том числе, в контексте рассматриваемого вопроса о заключении договоров, ГК закрепляет права потребителей на свободное заключение договоров о приобретении товаров / использовании работ и услуг, на подлежащую получению от предпринимателя полную и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) (п. 6 ст. 10 ГК), запрещает предпринимателям ущемлять права и законные интересы потребителей (п. 1 ст. 11 ГК), регулирует особенности (в том числе устанавливая формальные требования) заключения публичных договоров и договоров присоединения (ст.ст. 387 и 389 ГК), не допуская нарушения прав потребителей и установление явно обременительных для присоединившейся стороны условий, устанавливает обязательность нотариального удостоверения целого ряда сделок с участием не являющихся предпринимателями граждан, и содержит целый ряд других правовых конструкций по защите прав этих категорий субъектов гражданского оборота.

В то же время, когда речь идет о так называемых «коммерческих сделках» или «предпринимательских сделках» (как этот термин используется, например, в п. 5 ст. 152 ГК), участниками которых являются предприниматели, акцент в регулировании формальных требований к договорам с их участием должен смещаться в сторону признания юридико-технического, процессуального значения формы договора. Такое регулирование основывается на общих принципах свободы договора (п. 2 ст. 2 ГК) и осуществления предпринимательской деятельности от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя (п. 1 ст. 10 ГК), а также на законодательной гарантии свободы предпринимательской деятельности и ее поддержки со стороны государства. И далее в настоящей статье, если специально не оговаривается иное, предлагаемые анализ и выводы относятся именно к коммерческим договорам и односторонним юридическим действиям.

[Примечательно, что, хотя казахстанский ГК разделяет предпринимателей и потребителей и позволяет определить предпринимателя в качестве субъекта, занимающегося предпринимательством (как этот термин определен, в частности в п. 1 ст. 10 ГК), но он не содержит критериев, позволяющих определить субъекта в качестве потребителя. Если бы субъекты гражданского оборота разделялись только на эти две категории, существующего регулирования было бы достаточно, ибо потребителями определялись бы все те лица, которые не являются предпринимателями.

Однако, помимо этих двух категорий субъектов, существуют и другие группы лиц, чьи интересы также защищаются казахстанским законодательством, но которых нельзя отнести ни к предпринимателям, ни к потребителям. Например, в контексте рассмотрения вопроса о формальных требованиях к договорам и последствиях их несоблюдения выделяется отдельная категория граждан, называемых «неопытными участниками оборота», и при регулировании сделок с их участием подлежат соблюдению особые требования, защитная функция которых заключается не столько в том, чтобы обеспечить доказательство договора, сколько дать возможность обдуманно подтвердить серьезность своего намерения вступить в соответствующие договорные отношения.

В связи с этим обращаем внимание на рекомендации Модельных положений Европейского частного права относительно законодательного закрепления критериев разграничения предпринимателей и потребителей (DCFR) [3; с. 107 - 109]. В частности, в ст. I.-1-105 («Потребитель» и «Предприниматель») критерием разграничения определена целевая направленность действий субъекта: потребителем является «лицо, которое действует преимущественно с целью, не имеющей отношения к его торговой, иной предпринимательской или профессиональной деятельности», в то время как предпринимателем подлежит признанию любое «физическое или юридическое лицо независимо от его формы собственности, которое действует с целью, имеющей отношение к осуществляемой не по найму торговой, производственной или профессиональной деятельности, даже если лицо не намерено в ходе такой деятельности извлекать прибыль».

В заметном большинстве случаев гражданский оборот предполагает правоотношения между предпринимателями или между предпринимателем и потребителем. Законодательство в дополнение к общим принципам регулирования гражданского оборота содержит оговорки о применении дополнительных требований к отношениям с участием предпринимателей, как и относящиеся к дополнительной защите прав потребителей.

Однако, существует также категория правоотношений, в которых граждане взаимодействуют на равных условиях, не подпадая по отношению друг к другу и в глазах третьих лиц под критерии предпринимателей или потребителей. В таких ситуациях применяются общие правила гражданского законодательства, а интересы таких граждан обеспечиваются, и их правоотношения оформляются, на основе общих требований гражданского кодекса. В полной мере это относится к оформлению договорных отношений между гражданами, например, при обмене имущественными благами или оказанием друг другу поддержки на основе межличностных отношений, основанных на факторах неюридического свойства. В таких отношениях юридические средства защиты применяются не с целью обеспечения интересов слабой стороны в правоотношениях, а именно для того, чтобы обеспечить условия для обоснованного поведения всех участников данного правоотношения, требуя подтверждения наличия у каждого из них серьезности намерений вступить в это правоотношение].

4. В теоретических источниках по вопросам сравнительного правоведения в сфере частного права указывается, что «во всех современных правопорядках исходят из того, что некоторые виды сделок будут признаны юридически значимыми, если они заключены в определенной форме. Правда, требование соблюдать определенную форму стало повсеместно исключением из общего принципа свободной формы» [3; с. 363]. При этом обозначенная юридическая значимость видится в том, что используются определенные «требования о форме [договоров] как условие для [их] возможного принудительного исполнения» [4; с. 914]. Разъясняется, что «их [таких требований] функции могут включать обеспечение доказательства и подтверждение серьезности намерения», но оговаривается, что «многие системы гражданского права, однако, не содержат общего требования соблюдения формы как условие принудительного исполнения [договора], хотя письменная форма или иная формальность может требоваться для определенных видов контрактов. … Такие требования, как [они] закреплены, не могут негативно влиять на коммерческие сделки. … Когда устанавливаются требования к форме [сделки], такой эффект может ограничивать в средствах доказывания, как [например, исключать] свидетельские показания, но не влиять на действительность договора» [4; с. 914].

Рассматривая вопрос о значении специального законодательного регулирования вопросов, относящихся к форме договора, таким образом выделяется, по крайней мере, два важных аспекта:

- какие именно требования, и каким образом, законодательство устанавливает относительно формы договора, и

- каковы правовые последствия несоблюдения формы договора.

5. Обращаясь к вопросу о том, какие требования предъявляются к форме договора, в литературе указывается на повсеместное развитие «тенденции, свидетельствующей о свободе форм заключения сделок» [1; с. 376]. Указывается, например, что «на основании § 125 ГГУ лишь косвенно можно сделать вывод о том, что, как общее правило, юридические сделки не подлежат требованиям формы» [1; с. 363 - 364]. Вместе с тем, Й. Колер в свое время более определенно констатировал, что «все, что касается формы и содержания договоров предоставлено свободному усмотрению сторон. Современное право не сохранило ни формы, ни шаблона для договоров …» [5; с. 148 - 149].

Вышеупомянутая тенденция нашла отражение и в современных модельных актах международного частного права.

Так, в ст. 1.2 (Свобода формы) Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (2004) (которые хотя и не являются источником права в традиционном смысле, но имея необходимую авторитетность, «сыграли и продолжают играть важную роль в процессе реформы гражданского права в ряде стран» и «достаточно часто избираются сторонами [международных коммерческих договоров] в качестве материального права, регулирующего их права и обязанности, вытекающие из заключенных договоров») [6; с. IV - VII] закрепляется, что эти Принципы «не устанавливают никаких требований о том, что договор, заявление или любое иное действие должны быть совершены или подтверждены в какой-либо особой форме. Их существование может быть доказано любым способом, включая свидетельские показания». В комментарии к этой статье 1.2 указывается, что в ней устанавливается принцип, в соответствии с которым «заключение договора, как правило, не связано с какими-либо требованиями к его форме», этот принцип имеет место во многих, хотя и не во всех, правовых системах [7; с. 10 - 11]. Следует обратить внимание на то, что этот принцип в равной мере применим к договорам и односторонним сделкам

Аналогично Принципам УНИДРУА в ст. 6 (No form required) Общеевропейского закона о купле-продаже (Common European Sales Law / CESL) устанавливается, что «если иное не установлено в Общеевропейском законе о купле-продаже, любой договор, заявление или любое иное действие, которое регулируется им, не нуждается в том, чтобы быть заключенным / осуществленным / предпринятым в какой-то особой форме или подтверждаться какой-то особой формой». В комментарии к этой статье указывается, что ее значение заключается в том, чтобы установить правило, согласно которому для правовых отношений не требуется особая форма. Указывается, что этот принцип об отсутствии требований к форме применяется как для заключения договоров, так и для подтверждения таких договоров [8; с. 103 - 104]. В данном случае следует обратить внимание на то, что этот принцип также в равной мере применим к договорам и односторонним сделкам. Предшественником этой ст. 6 CESL называется ст. II.-1:106 DCFR.

Что касается такого важного для европейского частного права документа, как «Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft of Common Frame of reference (DCFR)», содержащего модельные правила европейского частного права, то ст. II.-1:106 (Форма) DCFR вполне определенно устанавливает, что «для заключения, составления или подтверждения договора или иного юридического акта не требуется письменная форма, если в отношении формы не установлены иные требования» [3; с. 119].

6. Таким образом, вышеупомянутыми модельными актами закрепляется в качестве общего принципа свобода выбора формы договора. И объясняется такой подход тем, что «в условиях стремительного ускорения делового оборота, когда партнеры располагают ограниченным временем для принятия решений, было бы неразумно подчинять его требованиям письменной формы и в то же время препятствовать осуществлению устных договоренностей в судебном порядке» [1; с. 369]. Это объяснение во многих случаях применительно к коммерческим сделкам представляется обоснованным.

В то же время, в литературе также отмечается то обстоятельство, что в последние десятилетия наблюдается и «стремление усилить роль формальных требований» [1; с. 377]. В связи с этим в комментариях Принципов УНИДРУА указывается, что «принцип свободы формы договора, может, конечно, быть преодолен применимым правом» [7; с. 10 - 11]. Также и в комментарии к ст. 30 CESL подчеркивается, что требование о специальной форме договора может иметь однозначное выражение в норме закона и устанавливается в исключительных случаях, особенно когда несоблюдение соответствующих формальных требований может влечь недействительность контракта. [8; с. 181 - 183]. Аналогичное значение имеет и оговорка о возможности установления отдельных требований к форме договора, содержащаяся в ст. II.-1:106 DCFR.

При этом, думается, что преодоление этого принципа свободы в выборе формы договора в национальных законах обусловливается тем, насколько законодатель придает последствиям несоблюдения формы договора материально-правовой характер, то есть насколько несоблюдение формы влечет за собой недействительность договора в силу закона. Как уже говорилось, содержание соответствующих законодательных требований диктуется тем обстоятельством, насколько в данной юрисдикции за установлением соответствующих формальных требований признается защитная функция, направленная на соблюдение интересов участников оборота, и/или насколько жестко национальный закон предполагает обеспечивать неукоснительное соблюдение законодательных установлений (даже если это не будет способствовать стабильности и эффективной мобильности делового оборота).

В свою очередь, даже если национальный закон признает за соблюдением формальных требований к договорам исключительно или преимущественно процессуальное либо иное юридико-техническое значение, степень использования субъектами делового оборота такой свободы зависит от общего уровня правовой культуры в данном обществе, судебной практики и общераспространенной позиции судов по данным вопросам, а также от уровня технико-информационного развития, и сложившихся в данной юрисдикции обычаев делового оборота. В частности, сами субъекты такого оборота будут склонными использовать такие формы и средства установления договорных отношений, которые позволят им экономить драгоценное время и усилия, снижать объемы транзакционных издержек, только при условии их уверенности в том, что это не повысит для них вероятности споров со своими контрагентами по договорам, не увеличит риска потерь в результате нарушения их контрагентами соответствующих договорных условий, не снизит возможностей и не ограничит средства доказательств договора и его принудительного исполнения.

Говоря об этом, особо обращаем внимание на то, что при признании за формой договора доказательственного значения и предоставлении субъектам оборота свободы в выборе формы, воспользоваться такой свободой они смогут, только если будут уверены в том, что суды примут соответствующие доказательства договора для того, чтобы судебным решением сделать возможным принудительное исполнение договора.

При этом мы говорим о возможностях использования таких форм договора, как устная, письменная, приравненная к устной форма договора, приравненная к письменной форма договора, нотариальное удостоверение письменного договора, а также иные доказательства договора, признанные национальным законом. В зависимости от того, как законодатель понимает функции установленных законом формальных требований, и чем он руководствуется в большей степени при закреплении соответствующих императивных норм (содействием экономическому развитию и эффективности деловых отношений либо стремлением в значительной степени регулировать оборот, в том числе за счет не всегда обоснованного ограничения свободы правомерных действий его субъектов), в национальном законе можно обнаружить большее или меньшее число случаев, когда требуется квалифицированная форма договора (простая письменная или удостоверенная нотариусом) под угрозой недействительности договора при несоблюдении такого требования.

7. Опыт развитых правопорядков, однако свидетельствует о том, что закрепление требования о необходимости квалифицированной формы договора является не просто исключением из общего правила о свободе выбора формы договора, но также и не очень распространенным исключением. И в любом случае, несоблюдение предписанной законом формы в большинстве случаев не означает ничтожности или возможности признания договора недействительным. Например, относительно германского права Й. Колер подчеркивал, что «случай, когда требуется письменное или даже нотариальное изготовление, образуют редкие исключения. … Письменная форма предписывается в промышленном праве, …, правда, не под угрозой его недействительности, но зато под угрозой денежных штрафов и других вредных последствий (§79 торгового уложения)» [5; с. 148 - 149].

В комментарии к Принципам УНИДРУА по этому вопросу отмечается, что «некоторые правовые системы рассматривают формальные требования как вопрос, относящийся к существу [то есть, когда несоблюдение предписываемой законом формы договора влечет за собой его недействительность], в то время как другие придают им [таким требованиям] лишь доказательственное значение [для цели принудительного исполнения договора]» [7; с. 10 - 11].

При этом, однако, такое последствие, как недействительность договора в связи с несоблюдением предписанной для него законом формы, должно быть прямо предусмотрено законом. В частности, это обоснованно рекомендуется в вышеуказанном комментарии ст. 6 CESL, где указывается, что принцип об отсутствии требований к форме исключает рассмотрение договоров недействительными только по тому основанию, что не были соблюдены формальные требования, если только законом прямо не предусматривается, что такое нарушение может привести к недействительности договора.

Практически во всех юрисдикциях существуют положения, когда несоблюдение требуемой законом формы договора влечет за собой недействительность договора. Как правило, такое желание законодателя заставить участников оборота соблюдать установленные требования закона двумя факторами (даже в ущерб его мобильности и гарантии сохранения имущественного права) обусловливается идеей особой защиты некоторых категорий субъектов в некоторых жизненных ситуациях.

При том, что отмечается «развитие повсеместно тенденции, свидетельствующей о свободе форм заключения сделок». Однако, также подчеркивается, что «в последние десятилетия можно наблюдать стремление усилить роль формальных требований. Современный законодатель видит в них средство защиты прав потребителя и поэтому требует заключать письменные договоры о предоставлении гражданам кредитов, о найме жилых помещений, о туристических поездках, об обучении с целью получения высшего образования и т.д…. Но, конечно, в данном случае соблюдение формы не служит условием действительности договора. Цель законодателя заключается в том, чтобы нуждающийся в защите партнер по договору до или в момент его заключения в письменной форме получил как можно больше необходимой ему информации» (и в казахстанском ГК право потребителя на «полную и достоверную информацию о товарах (работах, услугах)» специально закреплено в п. 6 ст. 10).

В целом же, согласие вызывает позиция о целесообразности всегда руководствоваться разумным подходом к установлению границ таких материально-правовых требований (в дополнение к их очевидной необходимости) [1; с. 376 - 377]: предоставление участникам заключаемого договора возможности свободного выбора формы для их правоотношения под их ответственность представляется наиболее целесообразным и перспективным подходом для опоры на него в установлении правовых норм и при разрешении споров судами и арбитражем, если на уровне правовой политики признается значимость высокой мобильности и достаточной твердости оборота с участием добросовестных и разумных субъектов коммерческой деятельности.

8. Помимо озабоченности защитой прав потребителей, установление недействительности сделки в случае несоблюдения предусмотренной для нее формы обусловливается также стремлением законодателя создать условия необходимости подтверждения серьезности намерений заключить договор, не допустить легковесности не только при принятии решения о вступлении в сделку, но и при определении ее условий. «Очень часто нормы, требующие соблюдения формы, выполняют функцию подтверждения серьезности намерений, то есть защищают неопытных людей от принятия поспешных решений» [1; с. 365].

Этими нормами защищаются интересы, в первую очередь, неискушенных участников гражданского оборота, а также любых лиц, склонных к необдуманным действиям, в результате которых они могут понести серьезные убытки, влекущие за собой существенное ухудшение их имущественного положения: как отмечается в исследованиях по данному вопросу, «совершенно очевидно, что возможность легкомысленных, необдуманных и спонтанных поступков обещающего должна быть максимально ограничена» [1; с. 365, 376]. В связи с этим эффективность в достижении этой задачи достигается установлением, в частности, нотариального удостоверения сделки и недействительности соответствующей сделки при несоблюдении установленной для нее формы.

Такой подход характерен, например, для законодательства, относимого к немецкой правовой семье, где функции подтверждения серьезности намерения придается столь важное значение, что «недостатки формы всегда ведут к недействительности сделки, даже если в отдельных случаях неопровержимо будет доказана действительность данного обещания или взаимное согласие партнеров заключить договор». Конечно же, и в немецком праве требования формы выполняют функцию доказательства договора, но эта функция выполняет «вспомогательную роль» по отношению к вышеупомянутой защитной функции [1; с. 369 - 370].

[Комментируя основные идеи Германского гражданского уложения (ГГУ), Й. Колер привел пример, из которого со всей очевидностью следует его убежденность в целесообразности придания первостепенного значения защитной функции формальных требований к некоторым категориям гражданско-правовых сделок таким образом, чтобы их несоблюдение неизбежно влекло их ничтожность. Так, на примере договора дарения он высказывается за то, чтобы высокоценный дар оформлялся письменно во избежание необдуманного шага, который может привести к существенному изменению уровня благосостояния дарителя.

В частности, Колер отмечает, что ГГУ «различает лишь наличные дарения и дарственные обещания, но не крупные и мелкие дарения. Для наличного дарения не требуется никакой формы, хотя бы предметом его была очень крупная сумма; наоборот, дарственное обещание должно быть облечено в форму судебного или нотариального акта, и это даже том случае, когда предметом дарения служит нечто очень маленькое». Однако он указывает на то, что «передача может быть совершена под влиянием минутного побуждения, которое совершенно противоречит обычному душевному складу человека. … Поэтому я предпочитаю правило пандектного права, что, по крайней мере, дарения очень высоких сумм во всяком случае должны быть сделаны формально, и не думаю, чтобы наше правовое состояние много выиграло от нововведения гражданского уложения (§ 518)» [с. 201 - 202].]

А вот «в романской правовой семье требование формы в основном выполняет функцию доказательства (если предписание в отношении формы не выполняются, то, как правило, это не ведет к недействительности сделки, а лишь затрудняет доказательство ее действительности, поскольку свидетельские показания, нежелательные с точки зрения правовой политики, учитывая их общеизвестную ненадежность, исключаются)». В связи с этим «гражданские кодексы романской правовой семьи следуют французскому ГК и делают принципиальное различие между случаями, когда выполнение определенных формальностей является предварительным условием действительности правовой сделки, и всеми остальными случаями, когда при несоблюдении предписанной формы правовая сделка хотя и является действительной, но доказать это в суде невозможно, а если и возможно, то средства для этого крайне ограничены» [1; с. 366 - 369].

В целом аналогичным обнаруживается подход, принятый в юрисдикциях общего права. Отмечается, что «согласно англо-американскому праву случаи соблюдения формы как предварительного условия действительности договора крайне редки (но предусматривается обязательно специальная письменная форма для односторонних сделок (deeds). «Обычным следствием несоблюдения предписываемых законом требований к форме сделки является не ее недействительность, а невозможность добиваться ее исполнения в судебном порядке, то есть подобная сделка не может служить основанием для иска (unenforceable)». Общей тенденцией является нередко поддерживаемое судами желание участников делового оборота минимизировать случаи материально-правовых последствий несоблюдения формы коммерческой сделки. Очевидно, что в этом случае речь идет о том, что несмотря на законодательные установления относительно форм сделки, в судебной практике может получить распространение подход, основанный на принятии иных доказательств возникновения договора и в ряде случаев в уменьшении правовой значимости именно письменной формы договора как документа, подписываемого договаривающимися сторонами (как, например, когда в США дискутируется необходимость в сохранении требования заключать договоры купли-продажи в письменной форме [1; с. 373]).

9. Понятие договора, не подлежащего принудительному исполнению, (unenforceable agreement) имеет особое значение в контексте рассматриваемого вопроса о доказательствах сделки. Закон признает действительность таких договоров, но не позволяет использовать правовые средства для их принудительного исполнения. Этот термин является понятием системы общего права. Сам термин «договор, не подлежащий принудительному исполнению, (unenforceable contract)» определяется как «договор, который является действительным и, поэтому, составляющим основание для возникновения правоотношения между его сторонами, но который по каким-то причинам не может быть юридически исполнен в принудительном порядке одной из сторон (а иногда также и другой стороной)» [9; с. 85]. С учетом этого в источниках указывается на то, что в странах влияния английского права предусматривается, что определенные виды договоров не могут быть исполнены в принудительном порядке, если они не подтверждены подписанием письменного документа [4; с. 914 - 915].

Представляется важным понимать, что в сфере коммерческого оборота наиболее современным отношением к значению соответствующего правового регулирования является то, что в установлении требований к форме отражается функциональный подход, в соответствии с которым соблюденная форма доказывает возникновение правоотношения «даже при отсутствии у сторон нечестных намерений»: «сам факт того, что в упомянутых предписаниях первоначально увидели функцию подтверждения доказательства, свидетельствует о процессуальной, а не материально-правовой природе санкций за нарушение требований к форме, выражающихся в признании сделки недействительной» [1; с. 364 - 365]. Это представляется обоснованным решением, направленным на поддержку делового оборота. При этом, поскольку существование договора должно подтверждаться какими-то объективно существующими доказательствами, то таким доказательством, в первую очередь, является оформление договора письменным документом.

Закрепление в законодательстве требований, которым должна соответствовать письменная форма договора, является характерным для любого правопорядка. При этом уровень развития современного общества позволяет выйти за рамки традиционного понимания письменной формы как изложения текста рукописными или печатными знаками на бумаге (а также деревянных дощечках, листах пергамента (кусочках обработанной кожи), металла или пластика, на каменных плитах или стекле, либо на любых иных материальных носителях, позволяющих наносить на них сохраняющие видимость или осязаемость (например, при использовании тактильного шрифта Брайля для незрячих и слабовидящих) знаки). В настоящее время носителями информации, имеющей юридическое значение (в том числе, для признания договоров), также признаны средства электронной коммуникации, позволяющие подтверждать волеизъявление и / или действия субъектов правоотношения.

Однако, каким бы ни был носитель такой юридически значимой информации (традиционно бумажным, иным материальным или электронным) важным критерием соблюдения письменной формы документа считается проставление на ней подписи исполнившего его лица (например, стороны договора). Без надлежащего подписания документа письменная форма не может признаваться соблюденной.

Так, например, требования к письменной форме отражены в ст. I.-1:106 («Письменная форма» и аналогичные требования) DCFR. В соответствии с ними такая форма предполагает изложение «в форме текста, состоящего из букв алфавита или иных понятных знаков, которые разборчиво изображены на бумаге или ином материальном носителе». Такое изложение текста должно быть сделано при помощи средств, позволяющих прочитать, записать и воспроизвести на материальном носителе содержащуюся в тексте информацию. При этом изложение текста для соблюдения письменной формы должно быть сделано и сохранено на ином кроме бумаги материальном носителе таким образом, чтобы изложенная информация «была доступна для ознакомления в будущем в течение достаточного, исхода из назначения информации, периода времени, и чтобы ее было можно воспроизвести в неизменном виде» [3; с. 109].

И в тех случаях, когда устанавливается требование о подписании документа, составленного в письменной форме, ст. I.-1:107 («Подпись» и аналогичные требования) DCFR предусматривает проставление собственноручной подписи лица, электронной подписи и квалифицированной электронной подписи, определяя эти понятия. Кроме того, эта же статья DCFR вносит ясность в вопросе о том, что означает термин «электронный», распространяя его на «все, что относится к электронным, цифровым, магнитным, беспроводным, оптическим, электромагнитным или аналогичным техническим возможностям» [3; с. 109 - 111].

Таким образом, с учетом придания формальным требованиям доказательственного значения вопрос об оформлении договора в письменной форме приобретает особое значение, чтобы обеспечить наличие достоверного подтверждения договора и исключить расчет на нетвердую память, если стороны выбирают заключение договора в устной форме [4; с. 920].

Другим важным аспектом в этом случае является также исключение разногласий и конфликтов между сторонами договора, которые посредством различных способов взаимодействия согласовывали условия своих договорных отношений. В таком случае особо важным является оформление договора в письменной форме и указание в нем, что именно этот письменный документ содержит все условия, по которым стороны достигли соглашения, и именно он служит единственным источником регулирования их взаимоотношений, исключая для них возможность ссылаться на любые не оговоренные в нем условия.

[Такая контрактная оговорка является очень распространенной, когда письменные договоры оформляются в рамках английского права. За счет ее включения в текст договора из его содержания исключаются те условия, которые не отражены в такой письменной форме.

В литературе отмечается, что такой подход полезен для оформления контракта после длительных переговоров в юрисдикциях общего права, где наблюдается серьезное отношение к вопросу о целостности письменных договоров. В этой ситуации стороны письменного договора отражают в нем свою договоренность о том, что любые доказательства, выходящие за рамки письменного договора, то есть не отраженные в нем, исключаются из содержания их контракта. Использование такого правового приема позволяет придать правовое значение намерениям сторон договора закрепить именно в письменной форме их окончательное и, очевидно, полное выражение их договоренностей [4; с. 920].

Такая техника предлагается к восприятию и правовыми системами континентальной Европы. В частности, ст. II.-4:104 DCFR соответствующее положение договора называется интеграционной оговоркой. Однако, оговаривается, что даже при включении в договор интеграционной оговорки, но в отсутствие запрещающей ссылаться на иные договоренности сторон относительно договора, все предшествовавшие заключенному в письменной форме договору заявления его сторон могут быть использованы в целях толкования договора [3; с. 143 - 145]].

10. В контексте рассмотрения вопроса о доказательстве договора особенности регулирования целостности контракта и определения юридической значимости интеграционной оговорки представляется очень важным обратить внимание на то, что в случае спора этим сделанным в любой форме заявлениям сторон договора, предшествующим его заключению в письменной форме, придается значение подтверждения заключенного договора.

На этот момент необходимо обратить особое внимание в случаях споров относительно существования и / или содержания договора, поскольку и в литературе отмечается, что при определении содержания договора суды во всех правовых системах обычно допускают для себя свободу рассматривать все имеющие отношение обстоятельства, включая факты предварительных переговоров, даже если из договора следует, что сами стороны договора придали его формулировкам особое или специальное значение, отличное от его обычного [4; с. 921]. Это особенно важно помнить в том случае, когда договор регулируется английским правом, или спор разрешается в судах или арбитражах на территории Великобритании, поскольку вышеупомянутая свобода судейского усмотрения является характерной для данной юрисдикции: как констатируется в теоретических источниках, в Англии судьи «преодолевают трудности, связанные с бесконечным вмешательством законодателя в область частного права» именно (конечно же, помимо прочего) в рамках рассмотрения ими вопросов о признании договоров [1; с. 371].

Однако, также следует обратить внимание, что признание договора и выявление его содержания на основании иных подтверждений (даже и при наличии письменного договора) является практикой не только в юрисдикциях общего права. В авторитетных публикациях указывается на то, что это характерно и для правопорядков гражданского кодекса: «в отношении коммерческих сделок во Франции, в которых одним из участников является предприниматель, согласно ст. 109 Торгового кодекса, действуют все виды доказательств» [1; с. 368].

Вместе с тем, в этом случае речь не идет о свидетельских показаниях, которые практически во всех юрисдикциях лишаются признания за ними силы надлежащего доказательства возникновения или существования договора, а также его содержания. Поэтому совершенно обоснованным является утверждение о том, что «в принципе, заключение сделок, за исключением повседневных, должно доказываться с помощью нотариальных или частных документов» [1; с. 367].

В свою очередь, в качестве частных документов в западных юрисдикциях рассматривается не только договор, заключенный в простой письменной форме, но также и, например: (а) письмо, в котором зафиксированы результаты переговоров, (б) письменный документ, убедительно обосновывающий заявление о заключении договора, сделанное в письменной форме, или (в) письмо покупателя, подтверждающее устное предложение сделки продавцом, [1; с. 367].

Более того, в качестве доказательств договора или элементов таких доказательств могут приниматься или использоваться целый ряд других подтверждений, которые в определенной мере можно также отнести к категории «иных доказательств» в подтверждение совершения, содержания или исполнения сделки, которые в качестве таковых допускаются согласно п. 1 ст. 153 ГК. Например, во Франции некоторые суды удовлетворяются прослушиванием магнитофонных записей устных заявлений, которые рассматриваются как начало / основание правоотношений [1; с. 369].

Отдельным доказательством, подтверждающим договор, может быть собственно поведение сторон предполагаемого или существующего правоотношения. Например, во Франции в качестве такого в силу прямой нормы ст. 1347 ФГК может рассматриваться неявка стороны по повестке в суд, ее отказ в случае явки отвечать на определенные вопросы или даже путанные ответы, фактическое поведение в суде [1; с. 369-370]. А в Англии таким доказательством, например, договора передачи недвижимости в собственность истца признавался судами «тот факт, что истец поверил словам ответчика о том, что она может рассматривать дом как свою собственность, и с его одобрения потратила значительную часть своих сбережений на ремонт и улучшенную планировку [1; с. 375].

Юридическая значимость фактического поведения участников правоотношения как доказательства договора между ними признается и общеевропейским законом о купле-продаже. В частности, по закрепленному в п. 3 ст. 30 CESL правилу, намерение сторон придать юридическую силу договору между ними подлежит выявлению посредством толкования их заявлений и их поведения в соответствии с применимыми правилами [8; с. 183].

Допустимость иных доказательств договора (кроме собственно письменного договора) представляется чрезвычайно важным достижением современного права, поскольку, с одной стороны, поддерживает высокий показатель предпринимательской активности и приемлемую степень стабильности оборота. Такой подход исключает рассмотрение договоров недействительными только по тому основанию, что не были соблюдены формальные требования, постольку поскольку не устанавливается соответствующих формальных требований, когда такое нарушение может привести к недействительности договора [8; с. 101 - 103]. Хотя и высказанное по поводу договоров купли-продажи, это утверждение представляется обоснованным и в отношении других видов коммерческих сделок.

С другой стороны, это также способствует поддержке надлежащего уровня разумности и добросовестности участников оборота, повышению их ответственности за свои слова и свое поведение.

И кроме того, в целом отраженный и в казахстанском ГК, такой подход позволяет эффективно решать задачу социально-экономической модернизации общества и совершенствования национального закона с применением новейших технологий взаимодействия и сотрудничества в рамках гражданского оборота. И одним из аспектов такой модернизации и совершенствования представляется активное использование современных средств юридических коммуникаций и оформления правоотношений на основе цифровых технологий.

11. В казахстанском праве в качестве общего правила также отражен принцип свободы в определении сторонами сделки ее формы. При этом, содержанием ст. 152 ГК определяются признаваемые казахстанским законом формы сделок, и перечень этих форм не является исчерпывающим.

Границы такой свободы профессор Басин Ю.Г. определял следующим образом. Применительно к использованию устной формы «действует общедозволительное правило: устная форма сделки допустима всегда, кроме случаев, когда она противоречит определенным нормам законодательства или соглашения сторон», и если «устная форма сделки допускается в весьма широких пределах», то ГК «намечает более строгие границы необходимости письменной формы сделок». Он также с достаточной определенностью указал на то, что «целесообразность письменной формы определяется тем, что она более достоверно подтверждает и наличие сделки, и ее содержание. Это может обеспечить более надежную защиту интересов участников сделки и более точную систему бухгалтерского учета» [10; с. 268 - 270].

Таким образом, свобода в выборе формы договора по казахстанскому ГК ограничивается либо прямым установлением в законодательстве обязательного заключения сделки в письменной форме или иной определенной форме (например, п. 2 ст. 151 и п. 1 ст. 394 ГК), либо допущением выбора формы по усмотрению сторон сделки, если выбор определенной формы не противоречит законодательству (п. 5 ст. 151 ГК). Причем предусматриваемая свобода в выборе формы договора распространяется и на свободу выбора формы выражения воли на совершение договора (например, абзац п. 2 ст. 152 ГК). В конечном счете, любая сделка (как и одностороннее действие, не являющееся сделкой, но имеющее юридическое значение) и есть проявление воли совершающего ее субъекта, а само волеизъявление выражается именно в признаваемой законом форме сделки [10; с. 268].

Обратим внимание на то, что, хотя ГК и допускает для сторон договора правомочие самостоятельно определить требования, обязательные для оформления их отношений (п/п. 3 п. 1 ст. 152 ГК, а также, например, п. 5 ст. 151 ГК относительно приемлемости устной формы, допущение сторонами молчания согласно п. 4 ст. 151 ГК или отдельных средств коммуникации в соответствии с п. 2 ст. 152 ГК), и это также следует рассматривать как подтверждение общего принципа свободы в определении формальных требований при совершении сделок, однако эта свобода ограничивается действием императивных требований о применении конкретной формы договора. Например, Басин Ю.Г. отмечал, что «закон запрещает нарушение требуемой формы путем ее упрощения», например, нельзя заменять требуемую законом письменную форму сделки устной, но «согласованное участниками сделки отступление от установленной формы в сторону ее усложнения вполне допустимо и не вызывает никаких отрицательных для сторон последствий» [10; с. 271 - 272]. Именно с учетом этого следует понимать и п. 1 ст. 394 ГК, позволяющий сторонам договора условиться о его заключении в определенной форме, даже если законодательством для данного вида договора эта форма не требовалась (например, можно договориться о письменном договоре, когда для его совершения допустима устная форма, о нотариальном удостоверении договора при достаточности простой письменной или устной формы, о совершении договора обменом документами и т.п.).

Общим правилом о последствиях несоблюдения формальных требований к совершению сделок является положение п. 2 ст. 157 ГК, в соответствии с которым сделка признается недействительной при нарушении требований, предъявляемым ее форме или содержанию. В свою очередь, Басин Ю.Г., обращаясь к вопросу о последствиях несоблюдения формы сделки, отметил, что «в виде общего правила нарушение простой письменной формы не влечет недействительности сделки, но серьезно затрудняет доказывание ее существования и ее условий», однако в качестве исключения, «если законом или соглашением сторон к требованиям письменной формы добавлена фраза о том, что нарушение формы влечет недействительность сделки, то при нарушении формы сделка не будет иметь никакой юридической силы, даже если стороны не отрицают факта ее заключения»; аналогичны последствия нарушения требований об обязательном нотариальном удостоверении сделки (п. 1 ст. 154 ГК)» [10; с. 274 -275].

В частности, в п. 2 ст. 153 ГК закреплено правило о том, что «в случаях, прямо указанных в законах Республики Казахстан или соглашении сторон, при несоблюдении простой письменной формы сделка считается ничтожной».

[Представляется целесообразной корректировка этой нормы п. 2 ст. 152 ГК в связи с тем, что она однозначно связывает ничтожность сделки с несоблюдением простой письменной формы, но игнорирует то факт, что сам ГК содержит возможность использования «иных определенных форм», при которых соблюдение таких иных форм либо приравнивается к совершению сделки в письменной форме (например, п. 3 ст. 152 ГК), либо когда письменная форма договора считается соблюденной (например, п. 2 ст. 394 ГК). Формальное же следование предписанию п. 2 ст. 153 ГК может привести к необоснованному ущемлению правомерных интересов участников сделки и нарушению стабильности оборота. В том числе, это же замечание касается и того, что данная норма п. 1 ст. 152 ГК относится к сделкам, осуществляемым в процессе предпринимательской деятельности.

Кроме того, необоснованным представляется признание ничтожной сделки при несоблюдении письменной формы, определенной соглашением сторон, ибо, совершив фактическими действиями сделку в устной или иной форме, и тем самым признав их правовое значение, сами стороны отменяют ранее согласованную простую письменную форму. Ограничивать свободу их действий ничтожностью их сделки в таком случае представляется необоснованным.

И, наконец, п. 2 ст. 153 ГК не следует считать ограничивающим возможность нотариального удостоверения соответствующей сделки, ибо в этом случае всегда (по крайней мере, на текущем этапе развития) удостоверяемая нотариусом сделка предварительно должна быть оформлена письменно.]

Аналогично излишне императивная норма содержится в п. 3 ст. 153 ГК, предусматривающая (как и п. 2 ст. 1104 ГК) при несоблюдении простой письменной формы недействительность (ничтожность) внешнеэкономической сделки, то есть, согласно указанию Ю.Г. Басина, «коммерческой сделки между казахстанским и иностранным гражданами или юридическими лицам» [10; с. 275]. Эти нормы также игнорируют возможность использования форм, приравниваемых к совершению сделки в письменной форме или признаваемое соблюдением требования о письменной форме договора. И это представляется весомым фактором, обусловливающим целесообразность ее корректировки.

12. Таким образом, мы видим, что казахстанское законодательство придает формальным требованиям к совершению сделок материально-правовое значение, в тех случаях, когда законодательством устанавливаются специальные требования к форме сделки, несоблюдение которых влечет или может повлечь недействительность сделки, а также процессуальное значение, позволяя сторонам сделки облегчить возможности для подтверждения ее заключения и ее содержание.

Однако, в данном случае представляется целесообразным сделать несколько оговорок.

Первая заключается в том, что не во всех случаях несоблюдение установленной законом формы влечет признание сделки недействительной. В частности, хотя одним из предусмотренных в п. 1 ст. 9 ГК путей судебной защиты называется признание сделки недействительной, в других статьях ГК предусматривается также и такой способ защиты прав (а скорее всего - защиты самого гражданского оборота), как признание сделки действительной. В частности, применительно к последствиям несоблюдения требований к форме сделки в п. 2 ст. 154 предусматривается признание судом по заявлению заинтересованной стороны действительной той сделки, которая хотя и подлежала нотариальному удостоверению, но не была удостоверена нотариусом, однако она была фактически исполнена сторонами или одной из сторон, по своему содержанию не противоречит законодательству и не нарушает прав третьих лиц.

Конечно же, с внесением в 2017 году Законом № 49-IV [13] изменения о ничтожности таких сделок (исключающей любое судебное усмотрение относительно ее действительности) создалось очевидное несоответствие между содержанием п. 1 и содержанием п. 2 этой статьи (что в очередной раз свидетельствует о непродуманности и необоснованности осуществленных изменений в ГК относительно легального закрепления концепции ничтожных сделок). В то же время, допустимость признания сделок действительными в таких случаях представляется весьма прогрессивным и целесообразным, позволяя сохранить динамику и твердость делового оборота. При этом такая законодательная возможность не умаляет важности соблюдения законодательных требований, поскольку не снижает степени ответственности участников оборота за последствия своих действий, а усилия, временные и материальные затраты в связи с таким судебным признанием действительности сделки, как и риск, связанный с неопределенностью относительно того, какую позицию в конкретном деле займет суд, представляется адекватной степенью ответственности и достаточно эффективным механизмом, побуждающим к соблюдению установленных законом формальных требований. Вместе с тем, без сомнения, применение этой нормы ни при каких условиях не должно касаться сделки, совершенной в устной форме: в такой ситуации безусловная недействительность (ничтожность) сделки представляется абсолютно обоснованной.

Вторая оговорка касается отмечаемого «смешения» в казахстанском законодательстве понятий «несовершенная сделка» и «недействительная сделка», и совершенно справедливого замечания о том, что «несовершенная сделка не является сделкой недействительной, и указанные понятия не соотносятся как род и вид» [11; с. 649 - 651]. Рассмотрению этого вопроса специальное внимание уделила своей публикацией К.М. Ильясова [12], и большинство ее выводов вызывает согласие и поддержку. Сейчас только обратим внимание на то, что несоблюдение предусмотренной законом формы сделки, означающее ее несовершение в силу закона, как правило, означает невозможность доказать ее заключение. В этой ситуации заинтересованные лица (чаще всего - стороны сделки) сталкиваются с проблемой доказательства сделки, то есть, по сути, с необходимостью доказать ее действительность. В иностранной литературе относительно такой ситуации отмечается, что «различия между недействительностью сделки и недоказуемостью ее действительности очень незначительны» [1; с. 366]. На самом деле, невозможность доказать действительность сделки при ее оспаривании повлечет те же последствия, которые предусмотрены законом как последствия недействительности сделки.

Вместе с тем, несоблюдение формы сделки не всегда может означать невозможность доказать ее совершение и ее действительность. В качестве примера можно привести содержание того же п. 2 ст. 154 ГК, позволяющее судебное признание совершенной сделки (причем без необходимости ее последующего нотариального удостоверения) при несоблюдении установленного законом требования ее нотариального удостоверения в качестве условия, позволяющего считать ее совершенной. Другими примерами являются случаи, когда сделка совершена «в иной определенной форме» (п. 2 ст. 151 ГК), ее совершение подтверждается «письменными или иными доказательствами» (п. 1 ст. 153 ГК), а также когда законом допускается признание соблюденной письменной формы договора при соблюдении условий п. 2 ст. 394 ГК.

Еще один аспект касается вышеупомянутых положений ГК о том, что форма сделки может быть определена ее сторонами. Как мы понимаем, Басин Ю.Г. рассматривал последствия несоблюдения формы сделки, определенной сторонами, такими же, как и последствия несоблюдения формальных требований, которые установлены законом. В этой ситуации, однако, представляется наиболее целесообразным такие сделки либо квалифицировать как несовершенные, либо просто позволить сторонам доказывать совершение сделки и ее содержание любыми признаваемыми законом способами и доказательствами. Это позволило бы не просто сохранить стабильность делового оборота, но также создать условия для разумного и ответственного поведения участников отдельной сделки и других субъектов оборота, у которых может иметься интерес в связи с этой сделкой. Естественно, что такое понимание последствий несоблюдения согласованных сторонами сделки формальных требований нуждается не только в поддержке со стороны судов, но целесообразным представляется и соответствующее совершенствование относящихся к этому вопросу положений ГК.

И, наконец, обращает на себя внимание законодательное различение понятий «форма сделки» и «форма выражения воли» на совершение сделки. Поскольку согласно п. 3 ст. 148 ГК, как известно, договоры определяются как двусторонние или многосторонние сделки, совершенные на основе выраженной согласованной воли сторон соответствующей сделки, то любая признаваемая законом форма договора обусловливается обязательностью надлежащего в каждом конкретном случае выражения воли сторон предполагаемого договора связать себя взаимными правами и обязанностями (безотносительно того, предполагается ли договор быть односторонним или двусторонним обязательством [2; п. 3 ст. 269]). То есть для того, чтобы договор считался совершенным (как, впрочем, и односторонняя сделка или определенное одностороннее юридически значимое действие признавалось осуществленным с позиций закона), воля предполагаемых сторон договора должна быть выражена также в допустимой законом форме, которая нередко представляет собой либо собственно форму сделки или юридического действия (как правило, односторонних), либо обязательный элемент надлежащей (предписанной или допустимой) формы двусторонней или многосторонней сделки (т. е. договора).

В данном случае полное согласие вызывает высказанная К.М. Ильясовой позиция о том, что «для совершения сделки (заключения договора) в соответствующих случаях форма выражения имеет существенное значение» [12]. Однако уточним, что «в соответствующих случаях» означает «во всех случаях», хотя в определенных ситуациях соблюдение требований к форме выражения воли (как обязательного элемента формы сделки) предписывается законом под угрозой признания сделки недействительной или несовершенной, либо допускается законом как одна из нескольких альтернатив, содержа в себе лишь риск затруднений в доказывании совершения сделки и/или ее содержания.

С учетом этих оговорок представляется важным вопрос о том, какие конкретно требования предусматривает казахстанский закон относительно формы сделки и формы выражения воли как элемент формы сделки, и какие доказательства он допускает в подтверждение совершения сделки и ее содержания.

13. В п. 1 ст. 151 ГК прямо предусматривается допустимость совершения сделок устно или в письменной форме. Однако это положение не является ограничивающим совершение сделки в иной форме, и п. 2 этой же статьи содержит соответствующее допущение. В связи с этим представляется, что в соответствии с действующими положения ГК допустимые формы сделок:

1) устная форма (п. 1 ст. 151);

2) письменная форма (п. 1 ст. 151);

3) «иная определенная форма» (п. 2 ст. 151).

Сделками, заключенными в устной форме, считаются сделки, совершаемые на словах [11; с. 639]. В данном случае имеются ввиду слова, высказанные вслух, но не отображенные знаками на материальном носителе словами. Не является устной сделка, когда соответствующие устные заявления записаны в качестве соответствующих звуков на соответствующем носителе звуковой информации (магнитная лента, цифровая запись, виниловый диск и т.п.). Поэтому для заключения сделки в устной форме ее сторонам необходимо, как правило (и по определению), осуществить обмен устными заявлениями, из которых бы следовала воля каждой стороны вступить в соответствующее договорное правоотношение с контрагентом на конкретных условиях.

Также и устное заявление может рассматриваться как надлежащая форма выражения воли субъекта при осуществлении им действий, не являющихся сделкой или этапом заключения сделки, но влекущих за собой юридически значимые последствия: как например, при отказе от права собственности посредством устного (хотя или не исключая письменное или осуществленное в иной форме) объявления, совершения других действий или, наоборот, бездействия, если это определенно свидетельствует об устранении данного субъекта от осуществления правомочий собственника на имущество без намерения сохранить какие-либо права на него (ст. 250 ГК).

Именно обмен словесными заявлениями есть устная форма сделки. Ее совершение подтверждается, прежде всего, непосредственными (конклюдентными) действиями во исполнение устных договоренностей, исполняемые в момент совершения соответствующей сделки (п. 2 ст. 151 ГК). В этом случае устная сделка заключается и исполняется одновременно.

В случае, когда момент заключения и исполнения устной сделки разделяются, подтверждением ее совершения может служить поведение ее сторон, из которого явствует согласование их воли на совершение сделки. Например, когда стороны согласовали проведение ремонта квартиры, заказчик подготовил комнату для ремонта и разместил в ней привезенные подрядчиком инструменты и материалы, необходимые для проведения соответствующего ремонта.

К поведению сторон (в данном случае, как правило, одной из сторон), подтверждающему выражение воли совершить сделку в устной форме (хотя не исключается и собственно совершение устной сделки), следует отнести и молчание. Однако молчание признается надлежащим выражением такой воли только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено законодательством либо предварительно согласовано сторонами предполагаемой сделки. При этом согласно п. 4 ст. 151 ГК молчание может признаваться выражением воли на совершение сделки не только в устной, но и в «иной определенной форме», один из удачных примеров чему приводится в Учебнике гражданского права [11; с. 639].

[Обращает на себя внимание неудачность формулировки п. 4 ст. 151 ГК относительно того, что молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных соглашением сторон. Такая формулировка законодательного установления предполагает наличие соглашения сторон предполагаемой к совершению сделки о том, что они будут признавать молчание надлежащим выражением воли совершить сделку. Однако, в такой ситуации в подавляющем большинстве случаев молчание допускается таким надлежащим выражением воли, только если одна из сторон (как правило, оферент) в каком-то объективированном (материализованном) виде, например, в письменной оферте однозначно допускает для себя молчание своего респондента в качестве такового. Приводимый в Учебнике гражданского права пример описывает именно такой случай [11; с. 639].

В этой связи представляется целесообразной корректировка данного п. 4 ст. 151 ГК с тем, чтобы молчание могло быть признано формой выражения воли совершить сделку, когда это определено не только соглашением сторон предполагаемой сделки, но также и когда это предусмотрено условиями оферты. В данном случае положение п. 2 ст. 396 ГК о том, что молчание может признаваться акцептом, если это вытекает из законодательного акта, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений (что понимается как фактически сложившиеся, так и основанные на ранее осуществленных сторонами договорах) сторон, представляется более корректной формулировкой.]

В качестве отдельного способа подтверждения сделки, заключенной в устной форме, п. 3 ст. 151 ГК предусматривает предоставление одной стороной другой стороне жетона, билета или иного обычно принятого подтверждающего знака, если иное не установлено законодательством. Такое «иное установление» в данном случае означает такую ситуацию, когда выдача такого знака не будет признана подтверждением или достаточным подтверждением совершения устной сделки. В то же время, представляется более корректным относить этот способ подтверждения совершенной сделки к «иным определенным формам сделки» согласно п. 2 ст. 151 ГК, поскольку в данном случае к достаточному для совершения устной сделки обмену словесными заявлениями дополняются квалифицирующие признаки, отсутствие которых в конкретных обстоятельствах может заметно затруднить доказательство совершенной сделки.

Доказательством договора в устной форме может служить документ, подтверждающий ее исполнение, полученный исполнившей сделку стороной от другой стороны (п. 5 ст. 152 ГК). Правда, эта норма имеет большее значение в качестве закрепления права исполнившей стороны потребовать от своего контрагента предоставления такого подтверждающего документа. Но также существование подобного документа может служить подтверждением совершения сделки в случае, когда ее исполнение представляет собой характер продолжающихся или поэтапно-последовательных действий во исполнение устного договора, а также в отношениях сторон сделки с заинтересованными третьими лицами (например, в подтверждение возникшего или прекратившегося у них права на имущество и т.п.). Пользуясь случаем также обратим внимание на необоснованно ограниченное допущение в применении этой нормы лишь в отношении устных предпринимательских сделок: представляется допустимым разрешить такое право и по другим видам гражданско-правовых сделок, но необходимым сохранить запрет на то, чтобы подтверждение исполнения сделки могло быть затребовано именно по предпринимательским сделкам, исполняемым при самом их совершении (обратное бы необоснованно усложнило оборот).

В качестве доказательства совершения договора в устной форме ГК не запрещает его подтверждение свидетельскими показаниями. Ст. 153 ГК лишает стороны сделки права в случае спора между ними подтверждать совершении сделки, ее содержание или исполнение свидетельскими показаниями только в том случае, когда стороны не соблюли предписанную законом простую письменную форму сделки. Однако законодательного запрета на подтверждение устных сделок свидетельскими показаниями не существует. Вместе с тем, думается, что признание в этом случае таких свидетельских показаний в качестве подтверждения совершения устной сделки (а тем более - ее содержания) полностью относится к сфере судейского усмотрения, ибо их ценность может быть весьма сомнительной в силу особенностей человеческой натуры и, как указывалось выше, ненадежности человеческой памяти.

14. Анализ содержания ст ст. 151 и 152 ГК позволяет сделать вывод о том, что сделка, совершенная в письменной форме, подлежит изложению на бумаге с использованием буквенных и иных графических обозначений, позволяющих определить содержание этой сделки.

Не вызывает сомнения, что изложенная в письменной форме сделка представляет собой документ в том понимании, которое придается этому термину казахстанским законом. В частности, в соответствии с п/п. 9) ст. 1 Закона об архивах № 326-I документом является любая «зафиксированная на материальном носителе информация, позволяющая ее идентифицировать» [15].

Это легальное определение понятия «документ» полностью коррелируется и с действующими в Казахстане национальными стандартами (которые в силу законов о правовых актах [17; п. 3 ст. 7] и о техническом регулировании [18; п. 1 ст. 21] могут быть включены в систему казахстанского законодательства). В частности, в стандарте СТ РК ГОСТ Р 52292-2007, в котором определяются имеющие юридическое значение термины, расположенные в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области электронного обмена информацией, содержится несколько вариантов определения термина «документ». Однако все они объединяются едиными критериями, согласно которым (а) документ представляет собой способ фиксации на материальном носителе определенной информации, осуществляемой с соблюдением реквизитов, позволяющих идентифицировать зафиксированную таким образом информацию, (б) сама эта информация предназначена для восприятия человеком (то есть подлежит изложению буквами, числами и иными воспринимаемыми знаками с определенным значением или иными способами, допуская оборот этой информации средствами, применимыми к данному типу документа), и (в) сам документ представляет и информацию, и ее носитель.

Таким образом, более полным, хотя и обобщенным, определением понятия «документ» может служить следующее, «документом является структурированная информация, прямо или косвенно предназначенная для восприятия человеком, которая может передаваться, храниться, разыскиваться и обрабатываться с помощью учрежденческих приложений, то есть подлежит размещению на конкретном носителе в заданном формате» [19; п. А.1 Приложения А].

Обращение к упомянутому Закону № 326-I и использование легального определения документа позволит сделать более определенные выводы о том, что ГК рассматривает в качестве письменной формы сделки в связи с тем, что с 2016 года таковой рассматривается и сделка, совершенная в «электронной форме».

[Здесь отметим, что понятие документа, закрепленное в Законе № 326-I, представляется полностью распространяющимся на частноправовые сделки, оформленные в письменной бумажной или электронной форме, удостоверены ли они нотариально или нет.

Это обусловлено тем, что такая письменно оформленная сделка в соответствии со ст. 7 ГК является основанием возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, и в силу этого имеет значимость для общества или определенную ценность для его собственника. Это, в силу легальных определений, содержащихся в стст. 1 и 18 Закона № 326-I, определяет такую сделку в качестве архивного документа, подлежащего сохранению в интересах пользователей в государственных и негосударственных архивах в соответствии с типовыми правилами документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях и перечнем типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организациях, с указанием срока хранения. Соответствующие нормативные правовые акты в настоящее время утверждены Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в качестве уполномоченного органа.]

Однако, в данный момент отметим, что независимо от совершения сделки в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, обязательным является ее подписание сторонами или их уполномоченными (в силу закона, сделки, учредительных документов или корпоративных решений юридического лица, либо фактических обстоятельств) представителями (п. 2 ст. 152 ГК). Однако, обращает на себя внимание важная оговорка о том, что иное может вытекать из обычаев делового оборота в данном случае представляется неоднозначной. Такое «иное» может означать отсутствие необходимости именно в подписании, в частности, договора, но обусловливает необходимость в поиске эффективных решений для приемлемого доказательства выраженного волеизъявления совершить сделку и собственно совершения сделки.

В частности, бумажный документ, в котором изложено содержание сделки, служащий надлежащей формой сделки, должен содержать подписи его сторон. Очевидно, что эти подписи должны быть нанесены сторонами (их представителями) вручную с использованием инструментов для письма (например, шариковой или перьевой ручкой). Если законодательство не содержит каких-то специальных требований по этому поводу, или один из участников сделки не требует иного, такие подписи могут быть проставлены посредством факсимиле (факсимильного копирования подписи) (п. 2 ст. 152 ГК).

Помимо установления общего требования об обязательном подписании сделки, совершенной в письменной форме, в п. 3 ст. 153 ГК предусматриваются случаи, когда законами Казахстана или по требованию одной из сторон сделки могут устанавливаться дополнительные (к изложению содержания сделки на бумаге и подписанию соответствующего документа сторонами сделки) требования, которым должна соответствовать форма сделки, в частности, ее совершение на бланке определенной формы или скрепление печатью, под угрозой применения соответствующим образом предусмотренных последствий несоблюдения этих требований. Примечательно, что формулировка этой нормы в третьей части п. 3 ст. 152 ГК изложена так, что такие дополнительные требования могут быть ограничены только требованиями изложения на особом бланке и скрепления письменной сделки печатью. Вместе с тем, как уже отмечалось, допустимы также согласование сторонами применения и других требований как, например, об обязательности нотариального удостоверения сделки.

Примечательно, что в соответствии с п. 1 ст. 151 ГК предусматривается два вида письменной формы - простая и нотариальная. И именно такое регулирование, во-первых, отличается от западных образцов законодательного регулирования этого вопроса и не соответствует значению ст.ст. 153 и 154 ГК, ибо нотариальное удостоверение сделки относится не к способу выражения воли сторон сделки, а обеспечивает исполнение защитной функции соответствующих формальных требований (то есть позволяет выявить серьезность намерений сторон сделки на ее совершение, выявить действительную волю сторон, а также подтвердить их дееспособность и отсутствие иных обстоятельств юридического значения, препятствующих осуществлению сделки и/или оспариванию ее действительности по основаниям, связанным с личностью сторон, свободой их соответствующего волеизъявления или соблюдением законодательных требований относительно содержания сделки).

Во-вторых, с учетом признания в связи с принятием Закона № 419-V [14] письменной формой сделки ее совершение в электронной форме нотариальное удостоверение такой сделки уже не может рассматриваться как нотариальная письменная форма сделки.

В-третьих, если письменная форма сделки допускается быть простой или нотариальной, то во многих статьях ГК (да и других законодательных актах), устанавливающих требования письменной формы сделки под угрозой ее ничтожности в случае несоблюдения этого требования (например, п. 3 ст. 758, п. 3 ст. 825 ГК и мн. др.) некорректно просто указывать обязательность соблюдения письменной формы договора, но необходимо непосредственно определять, должна ли она быть простой или нотариальной письменной формой: существующее же регулирование создает условия для неопределенности в сфере гражданского оборота (которая сегодня в определенной степени нивелируется сложившейся деловой и судебной практикой, но свидетельствует о техническом несовершенстве законодательной техники ГК и потенциале разногласий между участниками оборота).

В-четвертых, если законодательные требования о письменной фирме сделки распространять также на нотариально удостоверенные сделки и последствием несоблюдения предписанной письменной формы определять ничтожность сделки, то это (а) будет излишним повтором содержания п. 1 ст. 154 ГК (что не соответствует правилам юридической техники, применимым к содержанию нормативных правовых актов), и самое главное, (б) создает непреодолимый конфликт между нормами о значении ничтожности сделок и содержанием п. 2 ст. 154 ГК (о чем выше уже говорилось).

С учетом этого целесообразно совершенствование соответствующих положений ГК с тем, чтобы нотариальное удостоверении сделки, хотя и квалифицировать в качестве законодательно установленного формального требования (как это предусмотрено содержанием ст. 154 ГК), но отказаться от разделения письменной формы сделок на простую и нотариальную, исключив само понятие «нотариальная письменная форма сделки».

15. Как уже отмечалось выше, в связи с принятием Закона № 419-V [14] с 1 января 2016 года письменной формой сделки также признается ее совершение в электронной форме (п. 1-1 ст. 152 ГК). Понятие «электронной формы» сделки не определяется непосредственно в ГК. Однако анализ специальных законодательных норм позволяет понять его содержание.

В частности, в соответствии с содержащимся в п/п. 18 ст. 1 Закона № 326-I определением понятия «перевод архивных документов в электронную форму» можно сделать вывод, что такая форма представляет собой электронную копию документа, созданную за счет переноса или включения иным образом сведений в специальные информационные системы [15]. Например, документы, сохранение и оборот которых предусматривается законодательством об архивном деле подлежит осуществлению в информационных системах (ИС), определенных уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с соответствующим уполномоченным органом. В соответствии с п/п. 19) ст. 1 и ст. 15-1 указанного Закона № 326-I производится это сервисным интегратором «электронного правительства», являющимся юридическим лицом, выполняющим функции по методологическому обеспечению развития архитектуры «электронного правительства» и типовой архитектуры «электронного акимата», а также иные функции в соответствии с законом об информатизации.

При этом, какой бы ни была эта ИС, не вызывает сомнений, что полностью применимыми являются требования этого Закона о том, что доступ к документам о частноправовых сделках в электронной форме «является открытым для всех заинтересованных государственных органов с соблюдением требований по защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны» [15; ст. 15-1], а согласно п. 2 ст. 152 ГК электронная форма письменно совершенной сделки подлежит подписанию ее сторонами, причем средством такого подписания является электронная цифровая подпись, за счет чего такая электронная форма документа является равнозначной сделке, совершенной на бумажном носителе и подписанной сторонами (их представителями) собственноручно.

Понятие «электронной цифровой подписи» определено в п/п. 16) ст. 1 Закона № 370-II [16], согласно которому она представляет собой «набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания». Таким образом, еще раз утверждается, что письменная форма сделки, совершаемая в электронной форме, означает создание документа, квалифицируемого в качестве электронного документа, «в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи» [16; п/п.12) ст.1].

Следует принимать во внимание, что ранее упомянутый национальный стандарт СТ РК ГОСТ Р 52292-2007 не только «устанавливает термины и определения в области электронного обмена информацией с идентификацией связи между ними», но также предписывает, что определяемые в нем термины «должны использоваться заинтересованными лицами в области электронного обмена информацией [19; ст. 1]. А в приложении А к этому стандарту «электронный документ» определен как «информационный объект, состоящий из двух частей:

- реквизитной, содержащей идентифицирующие атрибуты (имя, время и место создания, данные об авторе и т.д.) и электронную цифровую подпись;

- содержательной, включающей в себя текстовую, числовую и/или графическую информацию, которая обрабатывается в качестве единого целого». При этом указывается, что при» необходимости ДЭ может приобретать различные формы визуального отображения: на экране или бумаге», то есть он признается «документом на машиночитаемом носителе, для использования которого необходимы средства вычислительной техники» [19].

Следует отметить, что мы не видим препятствий и для нотариального удостоверения сделки, совершенной в электронной форме (в том понимании, которое придается этому термину казахстанским законодательством и описано ниже), поскольку нотариальное удостоверение, хотя и являясь частью обязательных по закону или согласованных сторонами формальных процедур при совершении гражданско-правовых сделок, но представляют собой не действия сторон соответствующей сделки, а имеющим прежде всего публично-правовое значение актом нотариуса. Для этого лишь необходимо надлежащее определение условий и порядка такого нотариального удостоверения, и в целом - обеспечивающих надлежащий электронный документооборот, то есть позволяющих обмен электронными документами между государственными органами, физическими и юридическими лицами за счет применения необходимой совокупности соответствующих программных и технических средств, используемых для создания и проверки подлинности электронной цифровой подписи.

16. В п. 1 ст. 152 ГК содержится неисчерпывающий перечень сделок, которые должны совершаться в письменной форме, причем этот перечень включает в себя отсылку к законодательным актам, которые могут служить источником требования об обязательности письменной формы для конкретного вида сделки, и предусматривает возможность установления обязательного использования письменной формы для сделки соглашением сторон.

В свою очередь, ст. 154 ГК также ссылается на законодательные акты (в том числе и сам ГК) как источник установления требований об обязательном нотариальном удостоверении сделок.

При этом, во всех этих случаях, за исключением ситуаций, когда ГК признает соответствующие сделки ничтожными, совершение и содержание сделки может подтверждаться иными доказательствами, не являющимися свидетельскими показаниями, в том числе если они осуществлены в электронной форме без использования ЭЦП. Ниже предлагаются таблицы с перечнями видов сделок, указанием на применимые к ним формальные требования и последствия их несоблюдения.

Сделки, подлежащие совершению в письменной форме:

№ п/п Вид сделки Норма ГК Последствия несоблюдения письменной формы сделки 1. Внешнеэкономическая сделка П. 3 ст. 153 и п. 2 ст. 1104 Признание сделки ничтожной 2. Осуществляемая в процессе предпринимательской деятельности (кроме сделок, исполняемых при самом их совершении) П/п. 1) п. 1 ст. 152 Лишение стороны права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями 3. Совершенные на сумму свыше ста месячных расчетных показателей (за исключением сделок, исполняемых при самом их совершении) П/п. 2) п. 1 ст. 152 Лишение стороны права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями

С учетом требований ГК, отраженным в предыдущей таблице, к отдельным видам договоров применяются следующие соответствующие положения об их совершении в устной или письменной (в простой или с нотариальным удостоверением) форме:

№ п/п Вид (наименование) сделки Форма сделки Норма ГК Последствия несоблюдения формы сделки 1. Договор купли-продажи - устная; - письменная Ст. 406 Общие последствия для сделок 2. Договор мены - устная; - письменная Ст. 501 Общие последствия для сделок 3. Договор дарения - устная; - письменная Ст.ст. 506 и 508 Общие последствия за исключением нижеперечисленных случаев. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда: 1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает десять месячных расчетных показателей; 2) договор содержит обещание дарения в будущем. В этих случаях договор дарения, совершенный устно, ничтожен. 4. Договор имущественного найма (аренды) - устная; - письменная (на срок более 1 года, или когда хотя бы одной стороной договора является юридическое лицо) Ст.ст. 540 и 544 Общие последствия для сделок 5. Договор безвозмездного пользования имуществом - устная - письменная Ст. 604 Общие последствия для сделок 6. Договор подряда - устная - письменная Ст. 616 Общие последствия для сделок 7. Договор возмездного оказания услуг - устная - письменная Ст. 683 Общие последствия для сделок 8. Договор перевозки - устная - письменная Ст. 688 Общие последствия для сделок 9. Транспортная экспедиция - письменная Ст.ст. 708 и 709 Общие последствия для сделок 10. Договор займа - устная - письменная Ст.ст. 715 и 716 Общие последствия для сделок 11. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) - письменная Ст.ст. 729 и 730 Общие последствия для сделок 12. Договор хранения - устная - письменная Ст.ст. 768 и 772 Общие последствия для сделок 13. Договор поручения - письменная Ст. 846 Общие последствия для сделок 14. Договор комиссии - письменная Ст. 865 Общие последствия для сделок 15. Доверительное управление имуществом - письменная Ст.ст. 883 и 887 Общие последствия для сделок 16. Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг) - письменная Ст.ст. 896 и 897 Общие последствия для сделок 17. Договор ренты - письменная нотариальная Ст.ст. 517 и 518 Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению. Обременение рентой недвижимого имущества подлежит также государственной регистрации в соответствии с законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Несоблюдение указанных требований влечет ничтожность договора ренты.

В ГК также предусматриваются односторонние действия (акты), имеющие правовое значение, к форме совершения которых предъявляются специальные требования, при нарушении которых эти акты не признаются совершенными:

№ п/п Вид действия Форма Норма ГК 1. Отказ от права собственности - устная - письменная Ст. 250 2. Доверенность - письменная; - нотариально удостоверенная; - действия, приравненные к нотариальным Ст. 167 3. Отмена доверенности - устная - письменная Ст. 170 4. Прощение долга - устная - письменная Ст. 373

17. Таким образом, использование письменной формы для совершения сделки на бумажном носителе предполагает непосредственное взаимодействие сторон при изложении и закреплении ее условий собственноручными подписями на бумажном документе. В свою очередь, электронная форма совершения сделки позволяет обходится без непосредственного контакта сторон заключаемой сделки при ее оформлении, поскольку средства электронно-цифровых коммуникаций позволяют это осуществить на расстоянии.

Вместе с тем, общее требование о подписании сделки ее сторонами (в данном случае - посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП)) ограничивает возможности использования цифровых технологий при заключении сделок в целях повышения мобильности делового оборота в интересах обеспечения его твердости, поскольку, во-первых, требует вовлечения в сферу соответствующих отношений третьих лиц, которые своей деятельностью обеспечивают возможности проставления и проверки подлинности ЭЦП, и в связи с этим во-вторых, исключает использование в данном случае иных электронно-цифровых средств взаимодействия.

В связи с этим, следует отметить, что европейские модельные правила частного права DCFR оперируют понятием «дистанционного взаимодействия в режиме реального времени» в рамках преддоговорных отношений (ст. II.-3:104) и предлагают использование средств информационных технологий при заключении договора без личного взаимодействия (стст. II.-3:105 - II.-3:202) [3; с. 129 - 141]. В частности, эти правила предлагаются для того, чтобы предоставить предпринимателю возможности вступать в договорные отношения с потребителями или иными контрагентами в рамках осуществления им коммерческой деятельности, используя при этом современные информационные технологии.

Как мы понимаем, основной характеристикой такого способа взаимодействия субъектов гражданского оборота на этапе заключения договоров является то, что допускается, хотя и дистанционное, но непосредственное взаимодействие соответствующих сторон договорного правоотношения, а важными принципами являются: (а) обеспечение надлежащей информированности о содержании и участниках данного правоотношения, а также об условиях и порядке использования средства коммуникации в данном случае, (б) недвусмысленность такой информации, возможности активного обмена информацией и исправления ввода данных, (в) защищенность персональных данных и коммерческой тайны сторон, (г) обеспечение возможностей правовой защиты прав участников правоотношения, оформленного посредством дистанционного взаимодействия с использованием информационных технологий.

[Перечисленные принципы имеют преимущественно юридическое значение. Однако, существуют еще и технические характеристики, которым должен соответствовать любой документ (включая и существующий в электронной форме) в целях его признания в рамках гражданского оборота. Так, в частности, в ст. 5 национального стандарта СТ РК ГОСТ Р 52292-2007 также закрепляются основные технические требования для использования документа в социальной среде. К ним, в частности, относятся следующие:

«фиксированность [документа]: функциональное свойство документа, состоящее в том, что документ выражает содержащиеся в нем сведения независимо от формы представления [19; п. 5.1.1];

доступность [документа]: свойство документа, состоящее в том, что форма представления документа обеспечивает физическую возможность измерения заданных параметров этого представления документа (содержания, атрибутов, технологии) заданными средствами в заданных точках за конечное время [19; п. 5.1.2];

целостность [документа]: свойство документа, состоящее в том, что при любой демонстрации документа заданные значения параметров демонстрируемого представления документа соответствуют специфицированным требованиям [19; п. 5.1.3];

легитимность [документа]: свойство документа, состоящее в том, что демонстрируемое представление документа содержит параметры, объективно подтверждающие правомерность использованных на протяжении жизненного цикла документа технологий» [19; п. 5.1.4].

Примечательно, что эти преимущественно технические требования в полной мере направлены на то, чтобы обеспечить должную степень соблюдения и вышеупомянутых правовых принципов].

В частности, согласно ст. II.-3:104 DCFR «дистанционное взаимодействие в режиме реального времени означает прямой и непосредственный контакт между лицами, находящимися в разных местах, при которых одна из сторон может прерывать другую в ходе контакта. Указанное взаимодействие включает телефонную связь и электронные средства, подобные голосовой связи по интернет и интернет-чату, но не контакт по электронной почте». В ст. II.-3:105 DCFR специально оговаривается обязанность предпринимателя, предоставляющего соответствующее средство такой коммуникации для переговоров и заключения договора, предоставить своему контрагенту предусмотренную в ней информацию до того, как контрагент акцептует сделанную таким способом оферту, включая пояснения о последовательности технических действий, которые должны быть предприняты для заключения договора; о допустимости последующего оформления договора на бумажном носителе и доступности документа в электронной форме после заключения договора; о технических возможностях обнаружения и исправления ошибок ввода данных до момента предоставления оферты или ее акцепта; о языках ведения переговоров и договора, а также обо всех условиях заключаемого договора. Согласно ст. II.-3:106 DCFR информация должна быть ясной и четкой и должна быть изложена простым и понятным языком. Используемое для заключения договора электронное средство коммуникаций без личного взаимодействия должна позволять возможность подтверждения посредством него получение оферты и акцепта другой стороной (ст. II.-3:202 DCFR). Очень важно обеспечить то, чтобы используемое средство коммуникации позволяло именно обмен информацией, ибо еще одним принципом, содержание и применение которого раскрывается в ст. II.-3:401 DCFR является то, что отсутствие ответа не порождает обязательство.

18. Вышеупомянутые рекомендации и модельные правила DCFR представляют собой важный источник информации относительно того, при каких условиях и в каком порядке могут использоваться «иные определенные формы» сделок, допускаемые в ст. 151 ГК.

В данном случае, поскольку прямыми формами сделок указываются лишь устная и письменная, к иным определенным формам относятся такие формы взаимодействия и подтверждения, которые, во-первых, предусмотрены законодательством, а во-вторых, используются по воле сторон соответствующего отношения (в том числе, когда они определяют формы сделки самостоятельно соглашением между собой). К таким иным формам, в частности, мы относим те, которые определены через использование грамматических связок «признаются», «считаются» или приравниваются»: то есть когда сделка совершена в иной форме, но это порождает те же самые правовые последствия, как если бы они были совершены в устной или письменной форме, либо нотариально удостоверены (в зависимости от того, какое требование установлено в законе).

Еще раз обратим внимание на то, что целесообразность выделения иной определенной формы обусловлено именно тем, что такие иные формы (а) исполняются за счет иных действий, кроме вербального обмена, и (б) не предполагают обязательности подписания документа, как это требуется при совершении сделок в письменной форме.

В качестве иных форм сделок, допустимых казахстанским законодательством и предусмотренных в ГК, можно выделить следующие:

(1) обмен документами, каждый их которых подписывается стороной, от которой он исходит, для совершения двусторонних сделок (договоров). Такая форма прямо допускается в п. 3 ст. 152 ГК для договоров, в которых контрагентами являются две стороны. Она отличается от простой письменной формы тем, что содержание сделки излагается не в одном документе, подписанном обеими сторонами, а в двух разных документах, каждый из которых подписывается соответствующим контрагентом, а сопоставление их содержания позволяет выявить надлежащим образом выраженную согласованную волю обеих сторон договора. Представляется, что в данном случае речь идет о допустимости обмена только двумя документами, каждый из которых изложен на бумажном, и никаком ином, носителе: этот обмен исключает использование электронной формы, что с учетом допустимости отмечаемой ниже в подпункте (3) формы сделки видится обоснованным. Вместе с тем, едва ли обоснованным является ограничение использования этой формы только для совершения двусторонних сделок, исключая оформление многосторонних договоров;

(2) производной от формы обмена документами представляется предусмотренный в ст. 397 ГК надлежащий акцепт надлежащим образом сделанной оферты. Примечательно (и очень важно с позиций совершенствования правовых и технических условий обеспечения гражданского оборота!), что п. 2 этой статьи допускает оформление оферты и акцепта как в письменной бумажной форме, так и в электронной форме;

(3) отдельной формой договора является акцепт, выраженный совершении акцептантом действий по выполнению в указанных в оферте (безотносительно того, на бумажном ли она носителе или в электронной форме) условий договора, если иное не предусмотрено законодательством или не указано в самой оферте. В соответствии с п. 3 ст. 394 ГК в таком случае письменная форма договора считается соблюденной. То есть доказательством договора в такой ситуации выступают письменная оферта и результаты действий акцептанта (контрагента) по исполнению ее указаний. Дополнительным доказательством может выступать подтверждение оферента (также - на бумаге или в электронной форме) об исполнении сделки, полученное или предоставленное в соответствии с п. 5 ст. 152 ГК; и наконец,

(4) в соответствии с п. 3 ст. 152 ГК отдельной формой сделки признаются «обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами [то есть факсимильными сообщениями], электронными документами, электронными сообщениями или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявление». Применение этой формы приравнивается к совершению сделки в письменной форме и порождает те же правовые последствия, что и надлежащее оформление сделки в письменной (бумажной или электронной) форме, то есть служит основанием для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Эта форма применяется, когда (а) законодательство не предписывает обязательность соблюдения конкретной формы сделки под страхом ее недействительности, и (б) когда стороны сделки допускают использование этой формы.

19. В условиях современного этапа культурно-технического прогресса и повсеместного внедрения цифровых технологий особое значение приобретает возможность совершения сделок (без риска признания их недействительными по основанию несоблюдения требований к форме сделки) посредством обмена электронными сообщениями или иными документами (либо другими сообщениями) посредством электронных средств коммуникации, исключающих вовлечение в эти отношения третьих лиц.

В частности, с учетом рекомендаций DCFR о порядке и условиях дистанционного непосредственного взаимодействия при обсуждении условий предполагаемой сделки и заключении договоров, мы рассматриваем возможность использования компьютерной техники и смартфонов с программами, позволяющими осуществлять односторонние действия правового характера, в том числе делать оферты и акцептовать их, и заключать договоры без использования ЭЦП, но с возможностями вводить и исправлять данные, получать беспрепятственный доступ и предоставлять доступ третьим лицам к согласованным условиям сделки и обстоятельствам ее заключения, используя эти возможности как для доказательства договора в целях осуществления соответствующих прав из договора в отношениях с контрагентом, их защиты в суде на основе соответствующих доказательств договора и его условий, а также в целях ведения бухгалтерского учета в качестве подтверждения основания для осуществления операций деньгами и товарно-материальными ценностями.

В данном случае мы основываемся на том, что: (а) совершение сделки может осуществляться обменом электронными сообщениями, и (б) что электронная форма (в соответствии с законами об информатизации, архивном деле, электронном документообороте) не обязательно требует использование ЭЦП.

В Казахстане понятие электронного сообщения не определено на уровне законов. Но мы обнаружили определение этого понятия на уровне подзаконных актов.

Так, в соответствии с п/п.20) п.2 Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан под электронным сообщением понимается электронный документ в формате XML, предназначенный для обмена информацией между информационными системами [20]. Такая дефиниция дает необходимую ясность относительно того, что является электронным сообщением. Однако уже на данном этапе развития информационных технологий и существующих правовых решений по вопросам электронного документооборота в сфере коммерческих сделок представляется необоснованно ограниченным в своем содержании, по крайней мере, в следующих двух аспектах.

Во-первых, «электронным сообщением» называют «электронный документ», которым признается документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи [21]. Таким образом, электронное сообщение согласно рассматриваемому Приказу неотделимо от электронно-цифровой подписи физических и юридических лиц, что нецелесообразно приравнивает электронное сообщение к электронному документу.

Во-вторых, в данном определении имеется жесткая привязка к языку разметки текста XML, в то время как существуют альтернативные языки (к примеру, JSON).

В связи с указанными моментами считаем понятие электронного сообщения, закрепленное в рассматриваемом Приказе, не эффективным и бесперспективным.

В целях сравнения разберем понятие электронного сообщения, используемое в законодательстве Российской Федерации и правовых документах, принятых для регулирования коммерческих сделок на международном уровне.

В частности, в Российской Федерации под электронным сообщением понимается информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети. При этом, информационно-телекоммуникационная сеть определена как технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники [22]. По нашему мнению, данное определение является наиболее оптимальным, поскольку поддерживает идеи ГК о допустимости иных доказательств заключения и существования договора, способствует прогрессивному развитию оборота и его законодательной основы с учетом научно-технического прогресса и базовых принципов частного права. Поэтому представляется желательным и восприятие такого подхода также казахстанским законодательством.

Еще более заслуживающим рассмотрения в контексте развития казахстанского права по данному вопросу, как нам думается, является Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах. П. b) ст. 4 данной Конвенции определяет электронное сообщение как любое сообщение, которое стороны передают с помощью сообщений данных. В свою очередь, понятие «сообщение данных» раскрывается в п. c) ст. 2 этой Конвенции, который гласит, что «сообщение данных» означает информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, магнитных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными, электронную почту, телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничиваясь ими.

П. 3 ст. 9 Конвенции предусматривает, что в случаях, когда законодательство требует, чтобы сообщение или договор были подписаны стороной, или предусматривает наступление определенных последствий в случае отсутствия подписи, это требование считается выполненным в отношении электронного сообщения, если:

а) использован какой-либо способ для идентификации этой стороны и указания намерения этой стороны в отношении информации, содержащейся в электронном сообщении; и

b) этот способ:

i) либо является настолько надежным, насколько это соответствует цели, для которой электронное сообщение было подготовлено или передано, с учетом всех обстоятельств, включая любые соответствующие договоренности;

ii) либо, как это фактически продемонстрировано на основании самого способа или с помощью дополнительных доказательств, позволил выполнить функции, описанные в подпункте а) выше.

Как видно рассматриваемый пункт Конвенции прямо не называет ЭЦП в качестве способа идентификации стороны. Это объясняется тем, что действительность электронного сообщения или договора, заключенного при помощи электронных средств, не увязывается в Конвенции с обязательным (и в огромном количестве случаев ограничивающим свободу правомерных действий) использованием ЭЦП, поскольку в большинстве правовых систем не устанавливается общего требования в отношении подписи для идентификации стороны сделки в качестве условия действительности всех видов договоров [23; с.49 (п.138)]. Однако, принцип автономии сторон, отраженный в п. 1 ст. 9 рассматриваемой Конвенции, не дает сторонам права отказываться от применения правовых требований в отношении формы путем достижения договоренности о более низком стандарте, чем тот, который предусмотрен в ст. 9 данной Конвенции. Таким образом, для противодействия возможности перехвата и подлога электронных сообщений комментарий к Конвенции предусматривает возможность «подписания» электронного сообщения цифровой подписью. Электронные подписи могут существовать в виде цифровых подписей, основанных на криптографии с использованием публичных ключей.

Вместе с тем, существуют иные правовые решения, позволяющие применять их в качестве электронной подписи согласно широкому определению этого понятия [23; с. 52 (п.150)]. В частности, п. 33 Руководства по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях предусматривает среди таких механизмов собственноручное проставление подписи на цифровом планшете, использование персональных идентификационных номеров и иных методов, таких как нажатием кнопкой мыши в окне «OK» [24; с. 28].

Более того, существует и классификация цифровых подписей, которые могут использоваться для удостоверения волеизъявления сторон в сделка в зависимости от содержания правовых последствий их использования (неиспользования), предлагаемые в DCFR. В частности, Модельные положения Европейского частного права разделяют (1) «электронную подпись» как информацию в электронной форме, которая прикреплена или логически связана с другой электронной информацией и служит в качестве способа аутентификации [3; ст. I. - I:107(3)] и (2) «квалифицированную электронную подпись», обозначающую электронную подпись и имеющую следующие признаки: (a) имеет уникальную привязку к подписанту, (b) имеет способность идентифицировать подписанта, (c) создана с помощью средств которые используются единолично подписантом, и (d) привязана к информации так, что любое последующее изменение такой информации возможно обнаружить [3; ст. I. - I:107(4)].

С учетом вышеизложенного, считаем, что ЭЦП, выпускаемая в соответствии с требованиями казахстанского законодательства, например, Республикой Казахстан для целей доступа граждан с государственным услугам, обладает квалифицирующими признаками квалифицированной электронной подписи. Разберем ее признаки применительно к ЭЦП для того, чтобы перепроверить достоверность этого вывода:

Квалифицированная электронная подпись (согласно ст. І. - І:107 DCFR) ЭЦП РК (согласно ст.ст. 7 - 10, 15 Закона об ЭПЦ [21] и принятым в соответствии с ним подзаконным актам) Имеет уникальную привязку к подписанту. Содержит в себе информацию подписанта, включая ИИН. Имеет способность идентифицировать подписанта. При получении государственных услуг ЭЦП запрашивает пароль для идентификации подписанта. Создана с помощью средств, которые используются единолично подписантом. Первоначально выпускается государством, затем подписант имеет возможность осуществлять перевыпуск ЭЦП с помощью личного кабинета на egov.kz Привязана к информации так, что любое последующее изменение такой информации возможно обнаружить. Данный признак возможно обнаружить в рамках получения подписантом государственных услуг через портал egov.kz

В то же время понятие «электронной подписи», указанной выше сопоставимо с понятием иных видов электронной подписи (кроме «цифровой подписи»), используемым в Руководстве по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ.

На основе вышеприведенного можно сделать вывод о том, что в Республике Казахстан возможно заключать сделки путем обмена электронными сообщениями, не требующим обязательной аутентификаци субъектов посредством электронно-цифровой подписи (в том числе, как термин ЭЦП определяется казахстанским законодательством). И тенденции развития не только международного коммерческого права, но гражданского законодательства Казахстана, свидетельствуют о правомерности обмена юридически значимой информацией для целей заключения сделок и подтверждения договоров без обязательного использования их сторонами электронной цифровой подписи, выпущенной государством или иным уполномоченным на это субъектом.

Мы считаем, что в Казахстане имеется плодородная почва для появления новых для нашей юрисдикции цифровых инструментов.

В частности, мы видим широкую перспективу в использовании цифрового инструмента по заключению сделок посредством специально разработанного мобильного приложения, позволяющего участникам гражданского оборота (а) заключать сделки на согласованных условиях, изменять условия ранее заключенных сделок, расторгать и иным образом фиксировать прекращение сделок, а также (б) иметь всегда доступное и достоверное доказательство заключения сделки, ее исполнения, прекращения, изменения ее условий, которое может использоваться при рассмотрении и разрешении споров между сторонами, в том числе в судах или арбитраже.

Юридическая значимость и ценность такого цифрового инструмента обусловливается также тем, чтобы он позволял создавать сделки из предложенного перечня сделок, отправлять его в качестве оферты для получения акцепта от другой стороны, и такой акцепт был бы аналогичен одному из предлагаемых действующими актами ЮНСИТРАЛ механизмов электронной подписи (например, проставлением подписи путем нажатия кнопки «OK»). Не менее важно, чтобы он позволял сохранять всю историю взаимодействия сторон: изменения условий, уведомления о расторжении и т.д., и такая история была всегда доступной сторонам в форме выдаваемой системой по запросу справки, содержащей реквизиты сторон, перечисление условий сделки и временная шкала с зафиксированными событиями, связанными с состоянием сделки и волей сторон.

Мы убеждены, что такое предлагаемое нами IT-решение для целей доказательства заключения и исполнения гражданско-правовых сделок позволит в полной мере реализовать идеи, закладываемые в содержание Государственной программы «Цифровой Казахстан», презентацию которой уже анонсировали правительственные источники, для целей как «цифровизации» гражданского оборота в целом, так и в качестве дополнительной меры по внедрению цифровых технологий в сфере гражданского судопроизводства и использования альтернативных средств урегулирования споров (в первую очередь, в арбитраже и с использованием медиации). Думается, что широкое восприятие и признание таких новых высокотехнологичных способов установления договорных правоотношений, осуществление односторонних действий правового значения и доказательств существований соответствующих правоотношений не только субъектами оборота, но и также судами и вовлеченными государственными органами поспособствует успеху этой Госпрограммы, по крайней мере, по трем ее направлениям (развитие креативного общества, цифровизация отраслей экономики и переход на про-активное государство) за счет достижения заявляемых в ней целей развития компетенции и навыков для цифровой экономики, внедрения эффективных цифровых решений в деятельность органов государственного управления, правоохранительной системы и судебной власти, а также совершенствования систем электронного и мобильного правительства, оптимизации сферы предоставления государственных услуг [25].

20. В заключении обратим внимание на то, что несоблюдение требований к форме сделки является лишь одним из оснований признания сделки недействительной. Наряду с этим сделка может быть признана недействительной, если, к примеру, не соблюдены требования закона, относящиеся к личности субъекта правоотношения (надлежащее лицо, наличие у него требуемой дееспособности), а также к свободе его волеизъявления и содержанию самой сделки (п. 2 ст. 157 ГК).

Предлагаемые нами решения не могут дать полные гарантии того, что использующие их лица не будут злоупотреблять своим положением и вводить контрагента в заблуждение относительно своего статуса и правосубъектности. В то же время в отношениях между предпринимателем и потребителем (как и любым иным субъектом, не являющимся предпринимателем) соответствующие риски в силу закона возникают на стороне предпринимателя, что, однако, не означает его беззащитности от недобросовестных действий контрагента. Кроме того, сами цифровые решения задачи обеспечения дистанционного взаимодействия должна предоставлять определенные механизмы перепроверки статуса контрагента и подтверждения его поведения.

Что касается риска недействительности сделки при нарушении требований к его содержанию, необходимо помнить, что, в частности, любой договор считается заключенным, когда есть подтверждение о достижении его сторонами соглашения по всем его существенным условиям, определенным законодательством для данного вида договора (п. 1 ст. 393 ГК). В частности, можно выделить существенные условия, предусмотренные для следующих поименованных в ГК договоров:

№ п/п Вид (наименование) сделки Существенные условия сделки Норма ГК Примечания 1. Договор купли-продажи - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - наименование (ассортимент) товара - количество товара - цена товара - сроки и порядок оплаты товара - сроки и порядок передачи товара (момент исполнения обязанности передать товар) - качество (характеристики) товара - срок годности товара (гарантии) - комплектность товара Ст. 406 По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (товар) в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество (товар) и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Товаром по договору купли-продажи может быть любая вещь с соблюдением правил статьи 116 ГК. 2. Договор мены - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - наименование товара, подлежащего обмену - количество товара - стоимость товара - сроки и порядок обмена товарами - качество (характеристики) товара Ст. 501 По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороны один товар в обмен на другой. Если из договора не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы по их передаче и принятию осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности. В случаях, когда в соответствии с договором обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар, если иной порядок не предусмотрен договором. 3. Договор дарения - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - наименование дара (вещи или имущественного права (требование) либо освобождения от имущественной обязанности) - количество дара - сроки и порядок передачи дара (момент перехода права собственности) Ст. 506 По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед третьим лицом. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор дарения считается ничтожным. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 160 КГ РК. Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила настоящего Кодекса о наследовании. Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда договор дарения зарегистрирован, отказ от принятия дара также подлежит государственной регистрации. Если договор дарения был заключен в письменной форме, даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять дар. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда: 1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает десять месячных расчетных показателей; 2) договор содержит обещание дарения в будущем. В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный устно, ничтожен. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает размеров десяти месячных расчетных показателей, установленных законодательными актами: 1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями; 2) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 3) государственным служащим, а также членам их семей в связи с должностным положением государственных служащих или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается по согласию всех участников совместной собственности с соблюдением правил, предусмотренных статьей 220 Кодекса. Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями 339-343, 345, 346 Кодекса. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных пунктом 1 статьи 276 Кодекса. Дарение посредством перевода дарителем на себя долга одаряемого перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьей 348 Кодекса. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений законодательного акта Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение года, предшествовавшего объявлению такого лица банкротом. 4. Договор ренты - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - срок действия договора - периодичность выплаты ренты - форма выплаты ренты (в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на содержание в иной форме) - ответственность за просрочку выплаты ренты - Ст. 517 По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме. Существенным условием договора, предусматривающего передачу под выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущества, является условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения его обязательств либо застраховать в пользу получателя ренты риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих обязательств. 5. Договор имущественного найма (аренды) - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - данные, позволяющие установить имущество, подлежащее передаче в аренду - сроки и порядок передачи/возврата имущества - сроки и порядок оплаты - срок аренды - условия о содержании имущества (улучшение) - условия об использовании имущества (в т.ч. пределах распоряжения) Ст. 540 По договору имущественного найма (аренды) наймодатель обязуется предоставить нанимателю имущество за плату во временное владение и пользование. В имущественный наем могут быть переданы предприятия и другие имущественные комплексы, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). При отсутствии данных, позволяющих установить имущество, подлежащее передаче в аренду, в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в имущественный наем, считается несогласованным сторонами, а соответствующий договор - незаключенным. Право сдачи имущества внаем принадлежит его собственнику. Наймодателями могут быть также лица, уполномоченные законодательными актами или собственником сдавать имущество внаем. Договор имущественного найма на срок более одного года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. Договор имущественного найма между гражданами на срок до одного года включительно может быть заключен в устной форме. Договор имущественного найма, предусматривающий переход в последующем права собственности на имущество к нанимателю, заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества. Плата устанавливается за все нанятое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде: 1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно; 2) установленной доли, полученной в результате использования нанятого имущества, продукции, плодов или доходов; 3) предоставления нанимателем определенных услуг; 4) передачи нанимателем наймодателю обусловленной договором вещи в собственность или внаем; 5) возложения на нанимателя обусловленных договором затрат по улучшению нанятого имущества. Стороны могут предусматривать в договоре сочетание указанных форм платы за пользование имуществом или иные формы платы. Размеры платы за пользование имуществом могут изменяться не чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Законодательными актами могут быть предусмотрены иные минимальные сроки для пересмотра размера платы для отдельных видов имущественного найма, а также для найма отдельных видов имущества. 6. Договор безвозмездного пользования имуществом - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - данные, позволяющие установить имущество, подлежащее передаче - сроки и порядок передачи имущества - срок пользования имуществом - условия о содержании имущества - условия об использовании имущества Ст. 604 По договору безвозмездного пользования имуществом (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) передает имущество в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть то же имущество в том состоянии, в каком она его получила, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором. В безвозмездное пользование могут быть переданы предприятия и другие имущественные комплексы, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). Право передачи имущества в безвозмездное пользование принадлежит его собственнику и иным лицам, уполномоченным на то законодательными актами или собственником 7. Договор подряда - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - срок выполнения работ - цена работ - сроки и порядок оплаты - порядок приемки работ - качество работ (гарантия качества работ) Ст. 616 По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором. 8. Договор возмездного оказания услуг - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - срок оказания услуг - цена услуг - сроки и порядок оплаты - качество услуг Ст. 683 По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 9. Договор перевозки - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - срок доставки - цена доставки - порядок оплаты Ст. 688 Перевозка грузов, пассажиров и багажа производится на основании договора перевозки. По договору перевозки груза одна сторона (перевозчик) обязуется доставить вверенный ему другой стороной (отправителем) груз в пункт назначения и выдать уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза плату, согласно договору или тарифу. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа - также доставить багаж в пункт назначения и выдать уполномоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить плату за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз багажа. По договору фрахтования (чартера) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров, багажа и грузов. 10. Транспортная экспедиция - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - срок оказания услуг - цена услуг - сроки и порядок оплаты - качество услуг Ст. 708 По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - отправителя груза, получателя груза или иного заинтересованного в услугах экспедитора лица) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза, в том числе заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза. В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг. С согласия клиента, экспедитор может сам определить, каким видом транспорта перевозить грузы клиента, учитывая при этом интересы клиента, уровень тарифов и сроки доставки. 11. Договор займа - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - срок займа - размер вознаграждения - сроки и порядок выплаты вознаграждения Ст. 715 По договору займа одна сторона (займодатель) передает, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или договором, обязуется передать в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) другой стороне (заемщику) деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется своевременно возвратить займодателю такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества. Гражданам и юридическим лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности и такие договоры являются ничтожными. 12. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - денежное требование, являющееся предметом уступки Ст. 729 По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать деньги в распоряжение другой стороны (клиента), а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту свое денежное требование к третьему лицу, вытекающее из отношений клиента (кредитора) с этим третьим лицом (должником). Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денег, которое возникнет в будущем (будущее требование). Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать существующее денежное требование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения. 13. Договор хранения - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - срок хранения - вознаграждение и возмещение расходов хранителю - сроки и порядок оплаты - ответственность за несохранность Ст. 768 По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. 14. Договор поручения - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - срок поручения - размер вознаграждения поверенного - сроки и порядок оплаты вознаграждения - указания доверителя Ст. 846 По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. По сделке, совершенной поверенным, права и обязанности возникают непосредственно у доверителя. 15. Договор комиссии - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - размер комиссионного вознаграждения - сроки и порядок оплаты комиссионного вознаграждения - порядок возмещения расходов по исполнению комиссионного поручения - указания комитента Ст. 865 По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени за счет комитента. 16. Доверительное управление имуществом - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора срок договора доверительного управления имуществом - состав имущества, передаваемого в доверительное управление - указание о выгодоприобретателе - сроки и форму отчетности доверительного управляющего - указание на лицо, получающее доверенное имущество в случае прекращения договора доверительного управления имуществом - размер и формы вознаграждения управляющего Ст. 883 При учреждении доверительного управления имуществом доверительный управляющий обязуется осуществлять от своего имени управление переданным в его владение, пользование и распоряжение имуществом, если иное не предусмотрено договором или законодательными актами, в интересах выгодоприобретателя. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель доверительного управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах указанного учредителем лица (выгодоприобретателя). В период действия договора доверительного управления имуществом учредитель доверительного управления не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан или указанным договором. 17. Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг) - стороны договора - место и дата заключения договора - предмет договора - срок действия договора - размер вознаграждения - сроки и порядок оплаты вознаграждения - ограничительные условия Ст. 896 По договору комплексной предпринимательской лицензии одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий, в частности, право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.), предусмотренных договором, для использования в предпринимательской деятельности лицензиата. Договор комплексной предпринимательской лицензии, включающий в себя условия о передаче комплекса исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит регистрации в патентном органе (организации).

Отдельно недействительность договора (по крайней мере, соответствующей его части) может повлечь определение в его содержании условий, которые не могут быть частью договора в силу их несоответствия требованиям закона, или которые направлены на достижение преступной иной заведомо противной основам правопорядка или нравственности цели (ст. 158 ГК). Поэтому любое предлагаемое средство дистанционного взаимодействия должно предусматривать для его пользователей возможность согласовать свою волю по всем существенным условиям соответствующего договора, а также определить дополнительные условия по своему усмотрению, излагаемые в форме электронной оферты (как первоначальной, так и новой), позволяющей ее надлежащий акцепт. Оно также не должно допускать включение в содержание сделки тех условий, которые не допустимы в силу закона.

В завершение статьи, еще раз отметим (с учетом того, как термин «электронная форма» отражен в вышеуказанных актах), что допустимость письменной сделки в электронной форме позволяет использование любых электронно-цифровых технологий для выражения воли субъекта на совершение сделки и собственно совершения сделки. При этом требование о подписании письменного договора или иного оформляющего сделку документа сводит использование электронной формы письменной сделки к обязательности создания электронного документа и его подписания электронно-цифровой подписью. Это существенно ограничивает возможности развития в связи с тем, что в соответствующие отношения вовлекается сторонний субъект, обеспечивающий предоставление и подтверждение подлинности ЭЦП, а также ввиду имеющихся сложностей технического характера в связи с использованием ЭЦП.

Поэтому, наиболее предпочтительным было бы исключить обязательность ЭЦП при использовании электронной формы договора, оставив решение вопроса о ее использовании в каждом конкретном случае на свободное усмотрение субъектов соответствующей сделки. При такой ситуации предоставленная в п. 1 ст. 153 ГК возможность подтверждать совершение, содержание или исполнение сделки иными доказательствами позволит еще в бОльшей степени обеспечить мобильность и твердость делового оборота посредством иных цифровых технологий, не предполагающих использование ЭЦП, но с достаточной степенью достоверности подтверждающих волеизъявление участников сделки и/или согласованность их волеизъявлений на совершение сделки согласно соответствующим условиям. В частности, такие технологии представляются вполне применимыми в случаях электронной оферты и ее акцепта также в электронной форме (как это допускается в ст. 397 ГК).

__________________

5 сентября 2017 г.

Список использованных источников:

1. Цвайгерт К., Кётц Х. Сравнительное частное право: В 2-х тт. - Т. I. Основы. Т. II. Договор. Неосновательное обогащение. Деликт / Пер. с нем. - М.: Междунар. отношения, 2010. - 728 с.

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть, принятая 27 декабря 1994 г., и Особенная часть от 1 июля 1999 г.), с изменениями и дополнениями.

3. Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. - М.: Статут, 2013. - 989 с.

4. The Oxford Handbook of Comparative Law. / Eds.: M. Reimann, R. Zimmermann. - OXFORD University Press, 2008. - 1430 p.

5. Колер Й. Современное гражданское право Германии. В изд.: Гражданское право Германии: Хрестоматия избранных произведений Франца Бернхефта и Йозефа Колера / Сост. Р.С. Куракин, Е.В. Семенова; [Пер. с нем. проф. В.М. Нечаева]. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 320 с.

6. Комаров А.С. Прогрессивное развитие унификации правовых норм о международных коммерческих сделках. В: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 / Пер. с англ. А.С. Комарова. - М.: Статут, 2006. - 735 с.

7. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 / Пер. с англ. А.С. Комарова. - М.: Статут, 2006. - 735 с.

8. Common European Sales Law (CELS). Commentary. / Ed.: R. Schulze. - C.H. Beck, Hart, Nomos, 2012. - 780 p.

9. Goode on Commercial Law. Forth Edition / Ed.: E. McKendrick. - LexisNexis UK and Penguin Books, 2010. - 1433 p.

10. Басин Ю.Г. Сделки. / В: Басин Ю.Г. Избранный труды по гражданскому праву. Предисловие Сулейменов М.К., Ихсанов Е.У. Сост. Сулейменов М.К. - Алматы: АЮ - ВШП «Адилет», НИИ частного права КазГЮУ, 2003. - 734 с.

11. Гражданское право. Том I. Общая часть. Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы, 2013. - 776 с.

12. Ильясова К.М. О соотношении понятий «недействительные» и «несовершенные» сделки в гражданском законодательстве Республики Казахстан. - Электронный ресурс: - Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39409285. - Дата доступа: 08.08.2017.

13. Закон Республики Казахстан от 27 февраля 2017 г. № 49-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» / первоначально опубликован в: «Казахстанская правда» от 1 марта 2017 г. № 42 (28421); действующая редакция: Электронный ресурс: ПАРАГРАФ. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/. - Дата доступа: 28.08.2017.

14. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 г. № 419-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информатизации» / первоначально опубликован в: «Казахстанская правда» от 26 ноября 2015 г. № 227 (28103); действующая редакция: Электронный ресурс: ПАРАГРАФ. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/. - Дата доступа: 28.08.2017.

15. Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 г. № 326-I «О Национальном архивном фонде и архивах», с изменениями и дополнениями. / первоначально опубликован в: «Казахстанская правда» от 29 декабря 1998 года № 244 (22715); действующая редакция: Электронный ресурс: ПАРАГРАФ. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/. - Дата доступа: 28.08.2017.

16. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 г. № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», с изменениями и дополнениями. / первоначально опубликован в: Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 1; действующая редакция: Электронный ресурс: ПАРАГРАФ. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/. - Дата доступа: 28.08.2017.

17. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V «О правовых актах», с изменениями и дополнениями. / «Казахстанская правда» от 8 апреля 2016 г. № 66 (28192); действующая редакция: Электронный ресурс: ПАРАГРАФ. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/. - Дата доступа: 28.08.2017.

18. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 603-II «О техническом регулировании», с изменениями и дополнениями. / первоначально опубликован в: «Казахстанская правда» от 13 ноября 2004 г. № 259-260 (24569-24570); действующая редакция: Электронный ресурс: ПАРАГРАФ. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/. - Дата доступа: 28.08.2017.

19. СТ РК ГОСТ Р 52292-2007 «Технологии информационные. Электронный обмен информацией. Термины и определения» (ГОСТ Р 52292-2004, IDT) / Электронный ресурс: ПАРАГРАФ (по подписке). - Дата доступа: 28.08.2017.

20. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 104 «Об утверждении Правил интеграции шлюза «электронного правительства», платежного шлюза «электронного правительства» с информационными системами». / «Казахстанская правда» от 26 ноября 2015 г. № 227 (28103).

21. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 г. № 370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», с изменениями и дополнениями. / «Казахстанская правда» от 10 января 2003 года № 8 (23947); действующая редакция: Электронный ресурс: ПАРАГРАФ. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/. - Дата доступа: 28.08.2017.

22. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с изменениями и дополнениями. / Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ - Дата доступа: 28.08.2017.

23. Конвенция Организации Объединенных Наций Об использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью Йорк, 2007 г.), с Пояснительной запиской Секретариата ЮНСИТРАЛ. / Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/06-57454_Ebook.pdf - Дата доступа: 30.08.2017.

24. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях и Руководство по принятию 2001 г. / Нью Йорк, 2002. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/ml-elecsig-r.pdf - Дата доступа: 30.08.2017.

25. МИА «Казинформ»: Программу «Цифровой Казахстан» презентуют в сентябре 25.08.2017. / Электронный ресурс: - Режим доступа:

http://www.zakon.kz/4874861-programmu-tsifrovoy-kazahstan.html - Дата доступа: 25.08.2017.

______________________