Разрешено ли ездить и парковаться на велодорожке

Этим летом в Алматы сразу несколько улиц обзавелись специальными полосами, предназначенными для велосипедов. Так как им отдана часть привычной всем проезжей части, это вызвало несколько вопросов у водителей.

Можно заезжать на велополосу?





В ПДД РК коротко и ясно о велосипедной дорожке сказано в разделе «Дорожные знаки»: предписывающий знак 4.5 разрешает движение по указанной полосе только на велосипедах и мопедах, сообщает kolesa.kz





Более ёмко написано о велосипедной дорожке и полосе в законе «О дорожном движении». Велосипедная дорожка — отдельная дорога или часть дороги, предназначенная для движения велосипедов и обозначенная соответствующим знаком. Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов одной и той же дороги. Велосипедная полоса движения — полоса проезжей части дороги, предназначенная для движения велосипедов. Велосипедная полоса движения отделяется от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков.





Собственно, вот и ответ на вопрос: автомобилям ездить по велодорожкам или полосам запрещено.





Можно ли совершать поворот с велополосы?





Как, к примеру, с автобусной полосы. Логичный вопрос, ведь для велодвижения где-то отданы полосы шириной чуть ли ни под автомобиль, из-за чего водители так и норовят с неё совершить манёвр. Но поворачивать не разрешает ни знак 4.5, ни разметка.





Рассмотрим улицу Шевченко, которая практически вся стала односторонней в западном направлении, а на её южной (или верхней) стороне протянулась велодорожка. Совершать манёвр налево с улицы водители обязаны только со «своих» полос, обозначенных соответствующей разметкой и знаком 5.8.1 (или 5.8.2) «Направления движения по полосам».













Можно ли парковать машины на велодорожках?

Улица Кунаева в Алматы также на днях отличилась тем, что обрела велосипедные полосы. И если у показательной Шевченко она пролегает только по одной стороне, то по Кунаева — с обоих. С местами для стоянки по Кунаева и раньше было очень напряжно, а теперь и вовсе... куда деваться? Водители бросают машины на полосе.

Про запрет на остановку и стоянку на велодорожках прямо в ПДД не говорится, хотя есть универсальный подпункт 8 пункта 4 раздела 12, который к нарушению это и относит.

4. Остановка запрещается: 8) в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения других транспортных средств (заторы) и пешеходов.

Велосипед, согласно ПДД, транспортное средство, и припаркованный автомобиль на полосе будет считаться ему помехой.

Какие штрафы?

За выезд на велодорожку — штраф 3 МРП. Будут судить по части 1 статьи 601 КоАП РК за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

За парковку на велодорожке — штраф 20 МРП. Согласно части 3 статьи 597 КоАП РК, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлёкшее создание препятствий для движения других транспортных средств.







