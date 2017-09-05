В Кыргызстане ввели электронные визы

C 1 сентября 2017 года в Кыргызстане введена система «электронная виза» в целях облегчения процедуры получения виз КР, пишет «Кабар».

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, данный шаг разработан в рамках реализации программы правительства КР «Жаны доорго - кырк кадам», в частности реализации его пункта Кадам 23: Устойчивое развитие туризма.

Система «электронная виза» позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные-выездные туристические или деловые визы КР на срок до 90 дней посредством Интернет на сайте www.evisa.e-gov.kg, без необходимости обращения в дипломатические представительства или консульские учреждения КР за рубежом, а также в визовые пункты в Международных пунктах пропуска через Государственную границу страны.

Иностранные граждане могут получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения КР, сделав 2 простых шага: заполнить онлайн заявку и произвести оплату.

Электронная виза не требует большей информации чем обычная заявка на визу и гарантирует те же права для въезда на территорию Кыргызстана, как и обычная виза в паспорте.

Ключевой целью Кадам 23: Устойчивое развитие является оживление и устойчивое развитие сёл и населенных пунктов, а также создание новых рабочих мест в регионах посредством развития туризма, с целью улучшения экономических условий и повышения жизненного уровня населения.

Развитие устойчивого туризма должно приносить пользу местному населению, усиливать региональную экономику, обучать и привлекать местную рабочую силу, учитывать особенности территории и сохранять историко-культурное наследие и самобытность, рационально использовать имеющиеся ресурсы, последовательно расширяя экономические возможности местных жителей.