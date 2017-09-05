Восстановить исторический облик городища Жайык, которое сникало славу прародителя Уральска, предлагают ученые

По словам специалиста, проект музея под открытым небом, включает в себя также административное здание, в котором будут представлены экспонаты, найденные на месте канувшего в Лету города, а также научная лаборатория.

В г. Уральске в рамках празднования Дня города состоялась презентация городища «Жайык» и выставка прикладного искусства. В музее под открытым небом аким города Мурат Мукаев, представители научной и творческой интеллегенции и жители города ознакомились со средневековым обликом города, бытом, культурой и хозяйством населения того времени.









Совсем недавно средневековый населенный пункт, 16 лет назад обнаруженный учеными на берегу реки Урал и в честь этого названный Жайык, вошел в список 100 сакральных мест Казахстана. Историки утверждают, что поселение относится к периоду Золотой Орды и датируется XIII-XIV веками. Просуществовав по историческим меркам недолго, город пришел в упадок в связи с распадом империи, созданной Чингисханом, и, возможно, по техногенным причинам, таким как, например, повышение уровня Урала. Однако, несмотря на кратковременность существования, интерес ученых к археологическому памятнику велик, потому как его изучение поможет воссоздать один из интереснейших этапов средневековой истории нашей страны.









Директор Западно-Казахстанского центра истории и археологии, доктор исторических наук, профессор Мурат Сдыков предлагает воссоздать Жайык в первоначальном виде, восстановив архитектурные сооружения, в том числе два мавзолея, в одном из которых, возможно, был захоронен чингизид, жилые дома и хозяйственные постройки, а также бани и ремесленные мастерские. Причем сделать это при помощи материалов, привычных для людей той эпохи, изготавливая кирпичи по технологии, которую применяли средневековые мастера.









Ученый утверждает, что на территории городища Жайык наряду с находками, относящимися к золотоордынскому периоду, были обнаружены курганы, принадлежащие к более ранним историческим эпохам. Поэтому должно быть восстановлено и захоронение, сделанное в X веке – в период раннего ислама, которое уживается с элементами тенгрианства.





По словам специалиста, проект музея под открытым небом, включает в себя также административное здание, в котором будут представлены экспонаты, найденные на месте канувшего в Лету города, а также научная лаборатория. Кроме того, здесь планируется создание зоны отдыха.









Цель проекта, по словам Мурата Сдыкова, заключается в том, чтобы показать, что Уральск имеет более продолжительную историю, чем это считалось раньше, и берет свое начало в далеком XIII веке, а также продемонстрировать, что кочевая культура не исключает наличие городов, а предполагает создание центров торговли, управления и обороны, чем и являлся Жайык.









Для открытия музея необходима разработка проектно-сметной документации генерального плана застройки. После чего станет ясна стоимость проекта. Конечно, это дело не одного-двух лет, а, возможно, даже десятилетия, – предполагает ученый.



