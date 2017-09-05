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Дни Карагандинской области стартовали в Астане

5 сентября 2017, 16:39

В экономике республики доля Карагандинской области составляет порядка 10 %.

В рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане стартовали Дни Карагандинской области

На площадке Национальной компании «Kazakh Invest» сегодня состоялась презентация инвестиционного потенциала региона.

В деловой встрече приняли участие представители иностранных посольств, промышленных предприятий, инвесторы.



- Основная цель встречи - представить потенциал нашего региона. Мы конкурируем в привлечении иностранных инвесторов. Карагандинская область обладает рядом преимуществ, в том числе в плане географического расположения. На эту встречу отобрали около 70 проектов в приоритетных отраслях - металлургии, химии и фармацевтике, машиностроении, агропромышленном комплексе и других, - сказал заместитель акима области Алмас Айдаров.

В своём выступлении он подробно остановился на инвестиционной привлекательности региона.

- Наша задача - приземление проектов, выдача земельных участков, условий подключения. Решение таких земных вопросов, которые возникают у бизнеса. Сопровождаем проекты от нулевого цикла до подключения, - отметил замакима области.

В экономике республики доля Карагандинской области составляет порядка 10 %. Валовой региональный продукт достиг 3,7 трлн тенге, на душу населения - 2,7 млн тенге. Производительность труда - 65 тыс. долларов США, это один из самых высоких показателей в стране.



Область имеет минерально-сырьевой потенциал, отмечено на встрече. Сегодня запасы твёрдых полезных ископаемых разведаны на сумму 758 млрд. долларов США. Регион готов предоставить инвесторам 48 свободных месторождений. На данный момент используется лишь 25 % всех недр области.

- На СЭЗ «Сарыарка» имеется 270 свободных участков, которые мы готовы предоставить инвесторам. В течение месяца оформляем земельные участки, - Алмас Айдаров предложил потенциальным инвесторам ещё одну точку роста.

На презентации карагандинцы также рассказали о возможностях малого и среднего бизнеса в регионе, развитии агропромышленного сектора.


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