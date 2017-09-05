Три автомобиля Тохтара Тулешова продали на аукционе
5 сентября 2017, 16:45
Всего военным судом г. Астаны у Тохтара Тулешова было изъято 26 легковых автомобилей.
Три автомобиля Тохтара Тулешова проданы на аукционе методом понижения, сообщает Tvk-uko.kz.
Это Mitsubishi GT, он ушел с молотка за 1 083 000 тенге (стартовая цена 1 083 000 тенге ) , GMC Yukon XL Denali (стартовая цена 3 907 956 тенге), который был продан за 3 907 956 тенге и Bentley Continental GT (стартовая цена 13 703 000 тенге ) за 7 034 326, 57 тенге.
А 40-миллионный Rolls-Royce Phantom — самый дорогостоящий автомобиль в автопарке Тулешова, выставленный на торги. Phantom готовы были продать за 20 миллионов тенге. А претендовал на него всего один человек, в связи с чем торги не состоялись.
Не нашел своего покупателя и Chevrolet Suburban, минимальная цена которого составила 6 016 500 тенге при стартовой в 12 миллионов.
Кроме этого, еще 4 автомобиля принадлежащих Тулешову побывали на аукционе: это Chevrolet Suburban 2011 г.в. — 13 300 000 тенге, Toyota Camry 2005 года выпуска, стоимостью в 2 700 тыс тенге, Toyota Camry 2002 года выпуска за 2 093 000 тенге и Nissan Primera, 1997 года выпуска за 554 тыс тенге. На них покупателей также не нашлось.
Всего военным судом г. Астаны у Тохтара Тулешова было изъято 26 легковых автомобилей. 22 из них поступили на баланс департамента приватизации ЮКО. Четыре находятся в розыске. А 12 автомобилей уже переданы на баланс государственным органам. Информацию по ним в департаменте приватизации ЮКО не сообщили, сославшись на государственную тайну. Еще две готовятся к передачи в госорганы, обе марки Chevrolet Suburban.
Фото: tvk-uko.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876348-064e50711fc9b4699d4f1b0b621abcde
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...