Три автомобиля Тохтара Тулешова продали на аукционе

Три автомобиля Тохтара Тулешова проданы на аукционе методом понижения , сообщает , сообщает Tvk-uko.kz





Это Mitsubishi GT, он ушел с молотка за 1 083 000 тенге (стартовая цена 1 083 000 тенге ) , GMC Yukon XL Denali (стартовая цена 3 907 956 тенге), который был продан за 3 907 956 тенге и Bentley Continental GT (стартовая цена 13 703 000 тенге ) за 7 034 326, 57 тенге.





А 40-миллионный Rolls-Royce Phantom — самый дорогостоящий автомобиль в автопарке Тулешова, выставленный на торги. Phantom готовы были продать за 20 миллионов тенге. А претендовал на него всего один человек, в связи с чем торги не состоялись.





Не нашел своего покупателя и Chevrolet Suburban, минимальная цена которого составила 6 016 500 тенге при стартовой в 12 миллионов.





Кроме этого, еще 4 автомобиля принадлежащих Тулешову побывали на аукционе: это Chevrolet Suburban 2011 г.в. — 13 300 000 тенге, Toyota Camry 2005 года выпуска, стоимостью в 2 700 тыс тенге, Toyota Camry 2002 года выпуска за 2 093 000 тенге и Nissan Primera, 1997 года выпуска за 554 тыс тенге. На них покупателей также не нашлось.





Всего военным судом г. Астаны у Тохтара Тулешова было изъято 26 легковых автомобилей. 22 из них поступили на баланс департамента приватизации ЮКО. Четыре находятся в розыске. А 12 автомобилей уже переданы на баланс государственным органам. Информацию по ним в департаменте приватизации ЮКО не сообщили, сославшись на государственную тайну. Еще две готовятся к передачи в госорганы, обе марки Chevrolet Suburban.



