Постпред КНДР в ООН назвал ядерные испытания подарком для США
5 сентября 2017, 16:46
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Посол КНДР в ООН заявил на Конференции по разоружению в Женеве, что последнее испытание водородной бомбы в стране является "подарочным набором, направленным исключительно в адрес США", сообщает агентство Рейтер, передает РИА Новости.
"Последние меры по самообороне, предпринятые в КНДР, являются подарочным набором, адресованным исключительно США. Соединенные Штаты получат больше подарков от моей страны, пока они полагаются на безрассудные провокации и тщетные попытки оказать давление на КНДР", — заявил Хан Тхе Сон.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных
Фото © AP Photo / Eugene Hoshiko
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